[{"available":true,"c_guid":"f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Airfinity kutatócég szakértője szerint hiába rendeltek nagyon sok oltóanyagot, a nagy része nem érkezik meg idejében.","shortLead":"Az Airfinity kutatócég szakértője szerint hiába rendeltek nagyon sok oltóanyagot, a nagy része nem érkezik meg idejében.","id":"20210125_tokio_olimpia_nyajimmunitas_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f66cb3-57ad-4b5a-86f8-0efe74cddbb2","keywords":null,"link":"/sport/20210125_tokio_olimpia_nyajimmunitas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 25. 10:47","title":"Két hónappal az olimpia után lehet meg a nyájimmunitás Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f124c0f3-b834-4ef2-8129-c0d5c17eeed4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Más bűncselekmények viszont visszaestek a korlátozásnak köszönhetően.","shortLead":"Más bűncselekmények viszont visszaestek a korlátozásnak köszönhetően.","id":"20210124_Kedvez_az_autofeltoreseknek_a_kijarasi_tilalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f124c0f3-b834-4ef2-8129-c0d5c17eeed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd80773-e5d2-44a4-b217-a760217e70dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210124_Kedvez_az_autofeltoreseknek_a_kijarasi_tilalom","timestamp":"2021. január. 24. 11:29","title":"Kedvez az autófeltöréseknek a kijárási tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az edzőt 2019-ben fokozták le, az utánpótláscsapatot irányította. 