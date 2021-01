Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c00c774-2c76-4ec4-b64f-dc025a19dbce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Importként kezel minden, az Egyesült Királyságból érkező vagy oda küldött csomagot a Magyar Posta, így aztán változott az is, hogy küldhetünk levelet. ","shortLead":"Importként kezel minden, az Egyesült Királyságból érkező vagy oda küldött csomagot a Magyar Posta, így aztán változott...","id":"20210125_Magyar_Posta_Igy_valtozott_a_csomagkuldes_es_feladas_az_Egyesult_Kiralysaggal_a_Brexit_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c00c774-2c76-4ec4-b64f-dc025a19dbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a91448-6400-457d-97d8-7554e10931b2","keywords":null,"link":"/kkv/20210125_Magyar_Posta_Igy_valtozott_a_csomagkuldes_es_feladas_az_Egyesult_Kiralysaggal_a_Brexit_miatt","timestamp":"2021. január. 25. 13:57","title":"Bonyolultabb, drágább és lassabb is lett a csomagküldés az EU és az Egyesült Királyság között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c72ea2-271d-498b-a96b-9a405a0bcb47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsit a Hajdú-Bihar megyei határátkelőnél akarták kivinni az országból. ","shortLead":"A kocsit a Hajdú-Bihar megyei határátkelőnél akarták kivinni az országból. ","id":"20210125_Feltuno_volt_a_lopott_Jaguar_a_treleren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1c72ea2-271d-498b-a96b-9a405a0bcb47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2862496-ca1b-4aa8-b18e-483e2964db07","keywords":null,"link":"/cegauto/20210125_Feltuno_volt_a_lopott_Jaguar_a_treleren","timestamp":"2021. január. 25. 09:50","title":"Feltűnő volt a Jaguar egy tréleren Nagykerekinél, és lopott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"580416a1-d559-45ed-a97c-55ffaaa53292","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szigorú védőintézkedések mellett zajlik a voksolás az országban.","shortLead":"Szigorú védőintézkedések mellett zajlik a voksolás az országban.","id":"20210124_portugalia_elnokvalasztas_covid_marcelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=580416a1-d559-45ed-a97c-55ffaaa53292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbca8813-1afd-4471-a332-92c5029c0ef1","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_portugalia_elnokvalasztas_covid_marcelo","timestamp":"2021. január. 24. 12:40","title":"Feloldották a kijárási tilalmat Portugáliában az elnökválasztás kedvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7842e9-7fd2-433b-9f2e-68f668a88274","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi önkormányzat nyílt közbeszerzési pályázatot indított a képalkotó diagnosztikai vizsgálatok számának növelésére.\r

","shortLead":"A fővárosi önkormányzat nyílt közbeszerzési pályázatot indított a képalkotó diagnosztikai vizsgálatok számának...","id":"20210125_CT_MR_Budapest_kozbeszerzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd7842e9-7fd2-433b-9f2e-68f668a88274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc6a284-c21c-4ca2-886f-f42f3a230992","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_CT_MR_Budapest_kozbeszerzes","timestamp":"2021. január. 25. 17:45","title":"Állami pénzből bővülhet a fővárosi CT és MR diagnosztikai ellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7752f7a9-0030-48e7-98f7-9bbe91392dd5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A londoni futballcsapat nagyon rossz passzban van, vezetőségük edzőváltással próbálja orvosolni a bajokat. ","shortLead":"A londoni futballcsapat nagyon rossz passzban van, vezetőségük edzőváltással próbálja orvosolni a bajokat. ","id":"20210125_Frank_Lampard_kirugas_Chelsea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7752f7a9-0030-48e7-98f7-9bbe91392dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19327223-3a92-4065-ac01-4e3cf2a85007","keywords":null,"link":"/sport/20210125_Frank_Lampard_kirugas_Chelsea","timestamp":"2021. január. 25. 13:20","title":"Kirúgta Frank Lampardot a Chelsea ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6833b79a-c240-442c-8260-1256ba600608","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Ezt az egyik magyarországi szárazjéggyártó cég, a Messer Hungarogáz Kft. ügyvezetője számolta ki. Náluk a szürke hétköznapok része a technológia, amelyet elsősorban nem is a gyógyszeripar, hanem az élelmiszerláncok alkalmaznak.

","shortLead":"Ezt az egyik magyarországi szárazjéggyártó cég, a Messer Hungarogáz Kft. ügyvezetője számolta ki. Náluk a szürke...","id":"20210125_Ahhoz_hogy_minden_magyart_beoltsanak_koronavirus_elleni_vakcinaval_38_tonnanyi_szarazjeg_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6833b79a-c240-442c-8260-1256ba600608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d6a6b7-69d1-4988-aa0a-0473f47cc623","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_Ahhoz_hogy_minden_magyart_beoltsanak_koronavirus_elleni_vakcinaval_38_tonnanyi_szarazjeg_kell","timestamp":"2021. január. 25. 14:15","title":"Ahhoz, hogy minden magyart beoltsanak Pfizer-vakcinával, 38 tonna szárazjég kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef13633-85b2-4ff1-aa08-8a322a6fbd76","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Az 1990-es évek elején alakult vállalkozások vezetői, tulajdonosai, az első nagy generáció tagjai egyre idősebbek, így a vezetés átadása, az utódlás egyre több vállalkozásnál válik alapkérdéssé. Ha nem rendezik el időben az átmenetet, és a tulajdonos meghal, akkor a cég működése is veszélybe kerülhet. Ilyenkor az örökösöknek érdemes gyorsan lépniük, mert könnyen lehet, hogy a cég ügyei nem várhatnak a hagyatéki eljárás befejezéséig. ","shortLead":"Az 1990-es évek elején alakult vállalkozások vezetői, tulajdonosai, az első nagy generáció tagjai egyre idősebbek...","id":"mokk_20201221_Ha_nem_gondolkodik_elore_oriasi_kaoszt_hagyhat_maga_utan_a_ceg_vezetoje_ha_meghal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cef13633-85b2-4ff1-aa08-8a322a6fbd76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b819ea2e-0776-4b33-bc01-98a597d0b517","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20201221_Ha_nem_gondolkodik_elore_oriasi_kaoszt_hagyhat_maga_utan_a_ceg_vezetoje_ha_meghal","timestamp":"2021. január. 25. 13:35","title":"Ha nem gondolkodik előre, óriási káoszt hagyhat maga után a cég vezetője, ha meghal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Giuseppe Conte kedd reggelre kabinetülést hívott össze.\r

","shortLead":"Giuseppe Conte kedd reggelre kabinetülést hívott össze.\r

","id":"20210125_Benyujtja_a_lemondasat_az_olasz_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7c3eb6f-d494-4b30-bde2-4094199eeaa6","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_Benyujtja_a_lemondasat_az_olasz_miniszterelnok","timestamp":"2021. január. 25. 20:11","title":"Benyújtja a lemondását az olasz miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]