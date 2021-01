Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55ac4ea5-f393-4e22-bf3b-6b669c7d701c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kinevezett Schmidt Ádám korábban a Magyar Olimpiai Bizottság jogi igazgatója volt.","shortLead":"A kinevezett Schmidt Ádám korábban a Magyar Olimpiai Bizottság jogi igazgatója volt.","id":"20210121_sportugyi_fotanacsado_orban_viktor_schmidt_adam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55ac4ea5-f393-4e22-bf3b-6b669c7d701c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1695cc2-94e9-4e9f-941e-a3c35f5a5523","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_sportugyi_fotanacsado_orban_viktor_schmidt_adam","timestamp":"2021. január. 21. 19:25","title":"Új sportügyi főtanácsadója van Orbán Viktornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84de7a3b-4ebd-4c11-b0e0-11dad296ce7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenlegi értesülések szerint az idei iPhone-család csak kisebb fejlesztésekkel érkezik, azonban egy meglehetősen ellentmondásos frissítést is pedzegetnek: töltőport sem kerülne a telefonra.","shortLead":"A jelenlegi értesülések szerint az idei iPhone-család csak kisebb fejlesztésekkel érkezik, azonban egy meglehetősen...","id":"20210121_lightning_port_elhagyasa_apple_iphone_13","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84de7a3b-4ebd-4c11-b0e0-11dad296ce7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3efd961-65ec-4a4c-bb05-3ddb369a46dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_lightning_port_elhagyasa_apple_iphone_13","timestamp":"2021. január. 21. 10:34","title":"Bármiféle csatlakozó nélkül érkezhet az iPhone 13","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92edb491-b464-41fd-9ee2-6758a7620bf9","c_author":"Marabu","category":"tudomany","description":"","shortLead":"","id":"20210122_Marabu_Feknyuz_Bizhatok_a_vakcinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92edb491-b464-41fd-9ee2-6758a7620bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960489f1-974e-4b3b-acc6-2dc45eafba8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_Marabu_Feknyuz_Bizhatok_a_vakcinaban","timestamp":"2021. január. 22. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Bízhatok a vakcinában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a503af-4002-46d8-93fc-9deff3d3e546","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ONA nevű éttermet zöld csillaggal is elismerték.","shortLead":"Az ONA nevű éttermet zöld csillaggal is elismerték.","id":"20210120_francia_vegan_etterem_michelin_csillag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12a503af-4002-46d8-93fc-9deff3d3e546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff0661e-4201-4b30-bdc6-52daad824e81","keywords":null,"link":"/elet/20210120_francia_vegan_etterem_michelin_csillag","timestamp":"2021. január. 20. 15:12","title":"Először kapott Michelin-csillagot egy vegán étterem Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3045cfa-3d4b-468f-9ba2-1d988246145b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autó és egy busz ütközött össze a 3-as úton. A sérültek mind a buszon utaztak.","shortLead":"Egy autó és egy busz ütközött össze a 3-as úton. A sérültek mind a buszon utaztak.","id":"20210121_buszbaleset_godollo_3as_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3045cfa-3d4b-468f-9ba2-1d988246145b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a538d052-82b7-4910-a0df-c8cc30ec39f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210121_buszbaleset_godollo_3as_ut","timestamp":"2021. január. 21. 07:50","title":"Egy halott, 17 sérült egy buszbalesetben Gödöllőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45844e41-c72c-4f6a-9f91-c2cf8f0a4901","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fa dőlt rá 2018 nyarán egy autóra, amiben egy öttagú család utazott. A rendőrség szerint nem történt bűncselekmény.","shortLead":"Egy fa dőlt rá 2018 nyarán egy autóra, amiben egy öttagú család utazott. A rendőrség szerint nem történt bűncselekmény.","id":"20210122_dombovar_tragedia_vihar_nyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45844e41-c72c-4f6a-9f91-c2cf8f0a4901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88a5cfd-3d26-458a-8e71-9e6917bce6d1","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_dombovar_tragedia_vihar_nyomozas","timestamp":"2021. január. 22. 13:17","title":"Nincs felelőse a négy ember halálát okozó dombóvári tragédiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 2021-es specifikációk alapján a sportos német elektromos autókat kicsit ritkábban kell töltőre dugni.","shortLead":"A 2021-es specifikációk alapján a sportos német elektromos autókat kicsit ritkábban kell töltőre dugni.","id":"20210121_nagyobb_hatotavra_kepesek_az_uj_porsche_taycan_villanyautok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d44296e-7551-4025-8323-ca9abfcf06e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210121_nagyobb_hatotavra_kepesek_az_uj_porsche_taycan_villanyautok","timestamp":"2021. január. 21. 09:47","title":"Nagyobb hatótávra képesek az új Porsche Taycan villanyautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc39a67-6209-460d-992d-939e23b08908","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem diákjai szerint olyan nulla kredittel zárni a félévüket, mintha kitépkednék a lapokat a leckekönyvükből, és megígérnék nekik, hogy majd februárban visszaragasztják azokat. ","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem diákjai szerint olyan nulla kredittel zárni a félévüket, mintha kitépkednék...","id":"20210120_SZFEhallgatok_Erezheto_a_bosszuvagy_az_egyetem_blokadjaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cc39a67-6209-460d-992d-939e23b08908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0aba177-ca85-4afe-a40c-c0acd072f669","keywords":null,"link":"/kultura/20210120_SZFEhallgatok_Erezheto_a_bosszuvagy_az_egyetem_blokadjaert","timestamp":"2021. január. 20. 13:26","title":"SZFE-hallgatók: Érezhető a bosszúvágy az egyetem blokádjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]