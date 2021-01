Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c429508a-df17-4826-a3ca-b1b5fbfb24bd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Annak ellenére is, hogy eközben világszerte majdnem felére csökkent a tőkebefektetések mennyisége.","shortLead":"Annak ellenére is, hogy eközben világszerte majdnem felére csökkent a tőkebefektetések mennyisége.","id":"20210125_kina_legtobb_mukodotokebefektetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c429508a-df17-4826-a3ca-b1b5fbfb24bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b28068a-8f94-4981-8257-2bbc03389323","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_kina_legtobb_mukodotokebefektetes","timestamp":"2021. január. 25. 13:25","title":"Kínába irányult a legtöbb külföldi működőtőke-befektetés 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Oliver Reese egy kerekasztal-beszélgetésen ismét elmondta a véleményét az Színház- és Filmművészeti Egyetem modellváltásával kapcsolatban, erre reagált most az egyetemet fenntartó kuratórium elnöke.","shortLead":"Oliver Reese egy kerekasztal-beszélgetésen ismét elmondta a véleményét az Színház- és Filmművészeti Egyetem...","id":"20210126_Oliver_Reese_Vidnyanszky_Attila_MITEM_SZFE","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da13227d-46df-46e7-9b56-737d2e93821a","keywords":null,"link":"/kultura/20210126_Oliver_Reese_Vidnyanszky_Attila_MITEM_SZFE","timestamp":"2021. január. 26. 16:13","title":"Vidnyánszky a Berliner Ensemble igazgatójának: Te nem a megbékélést szolgálod, hanem a megosztottságot szítod","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ac426b8-c788-48b5-baa6-931e05738bfc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy Amerikából Stockholmba költözött hivatásos naplopót és öt tettestársát öt éve még a kutya sem ismerte, mára övék az egyik legmenőbb indie-zenekar. Viccesek, de belemenős témáktól sem riadnak meg.","shortLead":"Egy Amerikából Stockholmba költözött hivatásos naplopót és öt tettestársát öt éve még a kutya sem ismerte, mára övék...","id":"202103_lemez__kutyavilag_viagra_boys_welfare_jazz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ac426b8-c788-48b5-baa6-931e05738bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164ac398-8324-4c13-892b-19671b5b7394","keywords":null,"link":"/360/202103_lemez__kutyavilag_viagra_boys_welfare_jazz","timestamp":"2021. január. 26. 16:00","title":"Valóban vágyfokozó a Viagra Boys új nagylemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az infektológus arról beszélt, hogy előnyei is vannak az orosz vakcinának a Pfizerrel szemben.","shortLead":"Az infektológus arról beszélt, hogy előnyei is vannak az orosz vakcinának a Pfizerrel szemben.","id":"20210125_Szlavik_Janos_szputnyik_oltoanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ca73c3-0e9a-459f-accd-0d0033eab7fd","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_Szlavik_Janos_szputnyik_oltoanyag","timestamp":"2021. január. 25. 12:11","title":"Szlávik János szerint nem szabad fanyalogni, amiért egy oltóanyag keletről származik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15aa9a59-be56-450f-a760-c2b0c268a7d8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kormány által biztosított egymilliárd forintot csak 2021-ben lehet felhasználni, a fővárosnak így nem marad sok mozgástere.","shortLead":"A kormány által biztosított egymilliárd forintot csak 2021-ben lehet felhasználni, a fővárosnak így nem marad sok...","id":"20210126_Blaha_Lujza_ter_felujitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15aa9a59-be56-450f-a760-c2b0c268a7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdd9904-e69c-4e26-a2ee-9720f874d587","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210126_Blaha_Lujza_ter_felujitas","timestamp":"2021. január. 26. 16:59","title":"A BKK szerint a kormány feltételei miatt nem tudják újratervezni a Blaha Lujza teret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c42d1c-696d-49f9-b6f6-93a558be93ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hat ember vesztette életét.","shortLead":"Hat ember vesztette életét.","id":"20210124_Lezuhant_egy_focistakat_szallito_kisgep_Braziliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10c42d1c-696d-49f9-b6f6-93a558be93ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08646416-d282-4bb2-8255-ba0db9fc86b3","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Lezuhant_egy_focistakat_szallito_kisgep_Braziliaban","timestamp":"2021. január. 24. 21:45","title":"Lezuhant egy focistákat szállító kisgép Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5acf8d29-181f-4ec8-a0c3-7abe117766b6","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Van, ahol a kijárási korlátozások miatt autókat gyújtogatnak, máshol az éttermek dacolnak a kötelező zárórával, és olyan város is akad, ahol a magányos diákok próbálják meggyőzni a vezetést az iskolák újranyitásáról. Egy dolog azonban mindenhol közös: egyre több országban törnek ki zavargások a járványügyi korlátozások miatt. A kormányoknak így a koronavírus terjedése mellett már az emberek türelmetlenségével is meg kell küzdeniük. ","shortLead":"Van, ahol a kijárási korlátozások miatt autókat gyújtogatnak, máshol az éttermek dacolnak a kötelező zárórával, és...","id":"20210125_koronavirus_lezaras_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5acf8d29-181f-4ec8-a0c3-7abe117766b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc307d4-01a1-4c76-99e3-bfdc392599f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_koronavirus_lezaras_tuntetes","timestamp":"2021. január. 25. 17:00","title":"Országok a teljes idegösszeomlás szélén: Európa-szerte tüntetnek a korlátozások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d1b17a-ed0b-4510-8502-86301ba7060b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Örményországban hűtőcsarnokokban helyezik el az elhunytakat, mivel megteltek a halottasházak.\r

","shortLead":"Örményországban hűtőcsarnokokban helyezik el az elhunytakat, mivel megteltek a halottasházak.\r

","id":"20210126_HegyiKarabah_holttest_konfliktusovezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78d1b17a-ed0b-4510-8502-86301ba7060b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441751a3-414d-4ac3-af60-7b4e1da64fb5","keywords":null,"link":"/vilag/20210126_HegyiKarabah_holttest_konfliktusovezet","timestamp":"2021. január. 26. 20:35","title":"Hegyi-Karabah: Még mindig találnak újabb holttesteket a konfliktusövezetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]