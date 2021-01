Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c13e97f9-1979-4a19-a646-57d8c25ebedf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 35 éves színésznő nem akar többet a férfitekintetnek játszani.","shortLead":"A 35 éves színésznő nem akar többet a férfitekintetnek játszani.","id":"20210125_Nincs_tobb_szexjelenet_ha_ferfi_a_rendezo__igeri_Keira_Knightley","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c13e97f9-1979-4a19-a646-57d8c25ebedf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad770c7-fb83-49b7-a2a0-60d334f235a3","keywords":null,"link":"/elet/20210125_Nincs_tobb_szexjelenet_ha_ferfi_a_rendezo__igeri_Keira_Knightley","timestamp":"2021. január. 25. 13:19","title":"Nincs több szexjelenet, ha férfi a rendező – ígéri Keira Knightley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Giuseppe Conte kedd reggelre kabinetülést hívott össze.\r

","shortLead":"Giuseppe Conte kedd reggelre kabinetülést hívott össze.\r

","id":"20210125_Benyujtja_a_lemondasat_az_olasz_miniszterelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7c3eb6f-d494-4b30-bde2-4094199eeaa6","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_Benyujtja_a_lemondasat_az_olasz_miniszterelnok","timestamp":"2021. január. 25. 20:11","title":"Benyújtja a lemondását az olasz miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38cdfec-ce31-4d3e-ae24-0727e58bd60d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Míg a család egyik tagja a Magyarországon rendezett vizes vb-n áll rajthoz, a többiek a partvonalról biztatják. A versenyek után a tinédzser lányoknak dönteniük kell, hogyan tovább. Vonal felett – negyedik, befejező rész. ","shortLead":"Míg a család egyik tagja a Magyarországon rendezett vizes vb-n áll rajthoz, a többiek a partvonalról biztatják...","id":"20210126_Doku360_Vonal_felett_negyedik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e38cdfec-ce31-4d3e-ae24-0727e58bd60d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b338a1-cb02-4281-82a6-7adee9edf224","keywords":null,"link":"/360/20210126_Doku360_Vonal_felett_negyedik_resz","timestamp":"2021. január. 26. 19:00","title":"Doku360: Hogy mit jelent szeretni, azt a saját családomban tapasztaltam meg először ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ccf9b9-ff19-4910-be88-38d5eb9ce281","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Harminc év után kivezeti a modellt a francia autógyártó.","shortLead":"Harminc év után kivezeti a modellt a francia autógyártó.","id":"20210125_Veget_er_a_Renault_Twingo_palyafutasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02ccf9b9-ff19-4910-be88-38d5eb9ce281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1add26-9eca-4956-b4ed-a5261e89d98e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210125_Veget_er_a_Renault_Twingo_palyafutasa","timestamp":"2021. január. 25. 16:12","title":"Véget ér a Renault Twingo pályafutása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d186c41e-cc1b-4402-968f-95f86ca5a621","c_author":"MTI/DPA","category":"gazdasag.zhvg","description":"Öt elefánt tetemét találták meg, néhány hónapja viszont több száz állat hullott el az afrikai országban. Az állatvédők attól tartanak, több elefánt pusztulhatott el, mint amennyinek a tetemét most megtalálták. ","shortLead":"Öt elefánt tetemét találták meg, néhány hónapja viszont több száz állat hullott el az afrikai országban. Az állatvédők...","id":"20210126_elefant_Botswana","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d186c41e-cc1b-4402-968f-95f86ca5a621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895cce12-4907-4b69-882f-f9c0e7d1aae5","keywords":null,"link":"/zhvg/20210126_elefant_Botswana","timestamp":"2021. január. 26. 15:59","title":"Újabb rejtélyes elefánttetemeket találtak Botswanában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6357aa07-90a3-41f9-9f90-a60ce2900649","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megint a villanyautósok jártak jól, de végül is logikus módon. ","shortLead":"Megint a villanyautósok jártak jól, de végül is logikus módon. ","id":"20210126_elektromos_auto_Ausztria_sebessegkorlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6357aa07-90a3-41f9-9f90-a60ce2900649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a7db7e-2c29-414e-81cb-e12e07af34cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210126_elektromos_auto_Ausztria_sebessegkorlatozas","timestamp":"2021. január. 26. 09:41","title":"Elektromos autóval már nem kell betartani Ausztriában egy sebességkorlátozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vevők leginkább az 1 millió forint alatti és a 2-3 milliós autókat keresik a piacon. ","shortLead":"A vevők leginkább az 1 millió forint alatti és a 2-3 milliós autókat keresik a piacon. ","id":"20210125_hasznaltautopiac_atlagar_emelkedett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87d55df-3911-43c8-920a-0d4514657d9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_hasznaltautopiac_atlagar_emelkedett","timestamp":"2021. január. 25. 11:47","title":"Negyedével nőtt itthon a használt autók átlagára ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ceb709-dc4b-4d2f-bf96-c21cf06a4212","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt fideszes miniszter püspökszentelése csak húsvétkor lesz. Addig látogatni fogja a gyülekezeteit.","shortLead":"A volt fideszes miniszter püspökszentelése csak húsvétkor lesz. Addig látogatni fogja a gyülekezeteit.","id":"20210125_balog_zoltant_puspok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5ceb709-dc4b-4d2f-bf96-c21cf06a4212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f266ab-a236-4917-bf69-eeee25e22184","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_balog_zoltant_puspok","timestamp":"2021. január. 25. 18:53","title":"Beiktatták Balog Zoltánt a püspöki hivatalába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]