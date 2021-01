Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Az oltóanyagot gyártó cég vezérigazgatója szerint nem volt szerződéses kötelezettségük a 400 millió adag leszállítására. A késés szerencsétlen, de februárban azért küldenek 17 millió dózist. ","shortLead":"Az oltóanyagot gyártó cég vezérigazgatója szerint nem volt szerződéses kötelezettségük a 400 millió adag...","id":"20210127_targyalas_Brusszel_AstraZeneca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a595f11-7262-40a8-af8c-2dc8307b82ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210127_targyalas_Brusszel_AstraZeneca","timestamp":"2021. január. 27. 12:55","title":"Az AstraZeneca cáfolja, hogy lemondta volna a mai brüsszeli tárgyalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram átszabta a Történetek megjelenítését az asztali böngészős verzióban, így sokkal átláthatóbbá váltak a tartalmak.","shortLead":"Az Instagram átszabta a Történetek megjelenítését az asztali böngészős verzióban, így sokkal átláthatóbbá váltak...","id":"20210128_instagram_stories_tortenetek_megjelenitese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b65ff9-3818-467d-a744-0bed5ba5aba7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_instagram_stories_tortenetek_megjelenitese","timestamp":"2021. január. 28. 09:33","title":"Nyissa meg a böngészős Instagramot, jött bele egy látványos változás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b4469d-7fa8-47d3-95d1-49bb89bbaf8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az OSIRIS-REx nevű űrszonda még 2020 októberében vett mintát a Bennu aszteroidából, amit visszahoz a Földre a szerkezet. A tudósok azt remélik, kiderülhet belőle, hogyan keletkezett a Naprendszer és az élet a Földön.","shortLead":"Az OSIRIS-REx nevű űrszonda még 2020 októberében vett mintát a Bennu aszteroidából, amit visszahoz a Földre...","id":"20210127_nasa_osiris_rex_bennu_aszteroida","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14b4469d-7fa8-47d3-95d1-49bb89bbaf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74431d0f-1779-42ad-a6cc-299c4ac086cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_nasa_osiris_rex_bennu_aszteroida","timestamp":"2021. január. 27. 17:03","title":"Megvan, mikor indulhat vissza a Földre a NASA 321 millió kilométerre lévő űrszondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e582e600-dc65-47ee-a240-807799e120c9","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"A globális koronavírus-válság kiindulópontja Kína volt: az egészségügyi és a gazdasági krízis is itt ütött be először. A jelek szerint viszont a kilábalásban is élen jár az ázsiai régió, ahol egyelőre sikerült elkerülni a vírus terjedésének második hullámát, a gazdasági aktivitás pedig már megközelíti a tavalyi szinteket. Boér Leventét, az OTP Alapkezelő befektetési igazgatóját a feltörekvő részvénypiacokról kérdeztük. ","shortLead":"A globális koronavírus-válság kiindulópontja Kína volt: az egészségügyi és a gazdasági krízis is itt ütött be először...","id":"20201116_Feltorekvo_reszvenypiacok_OTP_Alapkezelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e582e600-dc65-47ee-a240-807799e120c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e9c175-78ce-43a9-98b1-4529c7f8e428","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201116_Feltorekvo_reszvenypiacok_OTP_Alapkezelo","timestamp":"2021. január. 26. 12:30","title":"Krízis és kilábalás: Kína mindenben élen jár?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5952fde-48e3-4f45-8e07-7b973bb30f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszereztük a Pécsi Tudományegyetem elé kerülő előterjesztést, amit megszavaztat pénteken Miseta Attila rektor a Szenátussal. A rektor legutóbb az ellentmondó információk miatt elhalasztotta a döntést. ","shortLead":"Megszereztük a Pécsi Tudományegyetem elé kerülő előterjesztést, amit megszavaztat pénteken Miseta Attila rektor...","id":"20210127_pte_modellvaltas_alapitvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5952fde-48e3-4f45-8e07-7b973bb30f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc58c68-1053-4060-aac5-bfd2c2aebbbb","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_pte_modellvaltas_alapitvany","timestamp":"2021. január. 27. 22:35","title":"A PTE rektora a modellváltás kezdeményezését javasolja a szenátusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413e2522-d1a4-48e8-8f10-ef9f3d117e41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Beeper nevű szoftver 15 csevegőappot fog össze, így a felhasználóknak elég ezt az egyet letölteniük.","shortLead":"A Beeper nevű szoftver 15 csevegőappot fog össze, így a felhasználóknak elég ezt az egyet letölteniük.","id":"20210127_beeper_csevego_app_alkalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=413e2522-d1a4-48e8-8f10-ef9f3d117e41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52cd5dcc-ce34-40f6-8afc-dd3924bba0e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_beeper_csevego_app_alkalmazas","timestamp":"2021. január. 27. 09:03","title":"Messenger, WhatsApp, iMessage: 15 csevegőt használhat egy appból PC-n és Androidon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a83e9a6-92a0-4f9e-83db-415268fb61fa","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hírek szerint nemsokára pont kerül az elsősorban szőlészeket és borászokat képző Tokaj Egyetem megalapítására, amely a tervek szerint állami intézmény lesz – Sárospatakon.","shortLead":"A hírek szerint nemsokára pont kerül az elsősorban szőlészeket és borászokat képző Tokaj Egyetem megalapítására, amely...","id":"20210127_Tokaj_szoleje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a83e9a6-92a0-4f9e-83db-415268fb61fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfe4aa7-972f-4e28-aa63-42c660485977","keywords":null,"link":"/360/20210127_Tokaj_szoleje","timestamp":"2021. január. 27. 15:10","title":"Sorra kiszervezi az állami egyetemeket a kormány, most mégis alapít egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"287f6cc5-d87a-42b9-bfcb-abaae249695c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az osztrák főváros közvilágítása mostantól energiahatékonyabb és csökken a város fényszennyezettsége is. ","shortLead":"Az osztrák főváros közvilágítása mostantól energiahatékonyabb és csökken a város fényszennyezettsége is. ","id":"20210126_A_teljes_utcai_vilagitast_kornyezetbaratra_cserelik_Becsben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=287f6cc5-d87a-42b9-bfcb-abaae249695c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f87e730f-7b65-45ff-a5c3-d260b4df8c3c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210126_A_teljes_utcai_vilagitast_kornyezetbaratra_cserelik_Becsben","timestamp":"2021. január. 26. 15:15","title":"A teljes utcai világítást környezet-, alvás- és rovarbarátra cserélik Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]