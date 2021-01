Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"560298a4-763e-4f91-974c-9ade1ca78baf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt években rengeteg zsarolóvírusos támadást indítottak a kiberbűnözők az Emotet segítségével, 2020-ban a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos teendőkre hivatkozó levelekkel a magyar egészségügyi intézmények infrastruktúráit is támadás alá vették vele. Egy nemzetközi rajtaütés során most sikerült lekapcsolni a rendszert.","shortLead":"Az elmúlt években rengeteg zsarolóvírusos támadást indítottak a kiberbűnözők az Emotet segítségével, 2020-ban...","id":"20210128_europol_malware_virus_emotet_kiberbunozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=560298a4-763e-4f91-974c-9ade1ca78baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847469b7-11e9-4286-b2fa-8329b9641894","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_europol_malware_virus_emotet_kiberbunozes","timestamp":"2021. január. 28. 13:03","title":"Lekapcsolták a világ egyik legveszélyesebb hálózatát, amivel magyar kórházakat is támadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy személyben takarító, ingatlanos és rontásűző. Az ügyészség most mégis üzletszerűen elkövetett csalással és okirattal való visszaéléssel vádolja. ","shortLead":"Egy személyben takarító, ingatlanos és rontásűző. Az ügyészség most mégis üzletszerűen elkövetett csalással és...","id":"20210127_rontas_csalas_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70074ab1-4858-44c5-a846-754be53be3fb","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_rontas_csalas_ugyeszseg","timestamp":"2021. január. 27. 15:45","title":"Rontás levételét ígérte egy nő, ingatlant, ékszert, pénzt csalt ki helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4659fe05-e4f7-4fcb-b104-6686adcd0a92","c_author":"Helena Dalli","category":"gazdasag","description":"A Covid–19-világjárvány olyan egyenlőtlenségekre világított rá, amelyekkel a fogyatékossággal élő személyek folyamatosan szembesülnek, és az is világossá vált, hogy emiatt a pandémia ezekre az emberekre súlyosabb hatást gyakorol – írja Helena Dalli, az Európai Bizottság tagja.","shortLead":"A Covid–19-világjárvány olyan egyenlőtlenségekre világított rá, amelyekkel a fogyatékossággal élő személyek...","id":"20210127_helena_dalli_kommentar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4659fe05-e4f7-4fcb-b104-6686adcd0a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611d1243-b2dc-4758-9ea2-68ca114cfea0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210127_helena_dalli_kommentar","timestamp":"2021. január. 27. 11:30","title":"Helena Dalli: A járvány utáni helyreállításban is kiemelt szerepet szán az EU a fogyatékkal élők segítésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b07d8e-0d18-4494-b0e9-eb18b00063a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felpörgeti a gyártás átszervezését az Apple – állítják a cég ügyeit ismerő névtelen források. A cupertinói vállalat az iPhone-ok, az iPadek és a Mac-ek összeszerelését is Kínán kívül képzeli el.","shortLead":"Felpörgeti a gyártás átszervezését az Apple – állítják a cég ügyeit ismerő névtelen források. A cupertinói vállalat...","id":"20210128_apple_gyartas_iphone_ipad_mac_kina_vietnam_india","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7b07d8e-0d18-4494-b0e9-eb18b00063a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e93db1-81b7-4072-a154-01837530ec9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_apple_gyartas_iphone_ipad_mac_kina_vietnam_india","timestamp":"2021. január. 28. 08:33","title":"Elviszi a gyártás egy részét Kínából az Apple, Vietnámban és Indiában lesz az új gyártósor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b3756f-8cf5-4575-82ff-6c3eacd7de67","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az emberiség már csak 100 másodpercnyire van egy olyan potenciális katasztrófától, ami elpusztíthatja az egész földi civilizációt, úgyhogy: ébresztő! Erre figyelmeztet az Atomtudósok Közlönye, amely minden évben nyilvánosságra hozza, hogy megítélése szerint mennyi választ el bennünket a végső pusztulástól. Az Ítéletnap Órája létezése óta, a második világháború után tavaly került legközelebb éjfélhez, és most ugyanott áll.","shortLead":"Az emberiség már csak 100 másodpercnyire van egy olyan potenciális katasztrófától, ami elpusztíthatja az egész földi...","id":"20210128_Doomsday_Clock_a_vilag_meg_sosem_volt_ilyen_kozel_az_apokalipszishez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5b3756f-8cf5-4575-82ff-6c3eacd7de67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43b76a92-d31f-4ecc-913d-f7c9855dde0b","keywords":null,"link":"/360/20210128_Doomsday_Clock_a_vilag_meg_sosem_volt_ilyen_kozel_az_apokalipszishez","timestamp":"2021. január. 28. 07:01","title":"Doomsday Clock: rekordközelségben maradt a világ az apokalipszishez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram átszabta a Történetek megjelenítését az asztali böngészős verzióban, így sokkal átláthatóbbá váltak a tartalmak.","shortLead":"Az Instagram átszabta a Történetek megjelenítését az asztali böngészős verzióban, így sokkal átláthatóbbá váltak...","id":"20210128_instagram_stories_tortenetek_megjelenitese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b65ff9-3818-467d-a744-0bed5ba5aba7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_instagram_stories_tortenetek_megjelenitese","timestamp":"2021. január. 28. 09:33","title":"Nyissa meg a böngészős Instagramot, jött bele egy látványos változás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afbe1fe-e31b-435b-873f-ae65744940dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal a Samsung új csúcsmobilját, a Galaxy S21 Ultrát kínozta meg a tortúratesztjeiről ismert Zack Nelson, hogy kiderüljön, mennyire strapabíró telefont rakott össze a dél-koreai gyártó.","shortLead":"Ezúttal a Samsung új csúcsmobilját, a Galaxy S21 Ultrát kínozta meg a tortúratesztjeiről ismert Zack Nelson...","id":"20210127_samsung_galaxy_s21_ultra_torturateszt_jerryrigeverything_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2afbe1fe-e31b-435b-873f-ae65744940dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0eda8cb-f436-475d-bd89-5a6e3825c0cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_samsung_galaxy_s21_ultra_torturateszt_jerryrigeverything_video","timestamp":"2021. január. 27. 19:03","title":"Karcolták, égették, törték: így bírja a strapát a Samsung Galaxy S21 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b776d0-b2ac-4c21-a9fb-74b8a1ac5dd4","c_author":"HVG","category":"360","description":"A rendszerváltás után szocializálódott fiatalok között kisebbségben vannak azok, akiket érdekel a politika - derül ki a National Democratic Institute és a Political Capital tavaly júniusi ifjúságkutatásából.","shortLead":"A rendszerváltás után szocializálódott fiatalok között kisebbségben vannak azok, akiket érdekel a politika - derül ki...","id":"202104_fiatal_valasztok_passziv_kritikusok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29b776d0-b2ac-4c21-a9fb-74b8a1ac5dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ce2dd5-6823-444a-96d6-93a217f9dbd5","keywords":null,"link":"/360/202104_fiatal_valasztok_passziv_kritikusok","timestamp":"2021. január. 28. 13:00","title":"Ifjúságkutatás: inkább passzív kritikusok a fiatal választók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]