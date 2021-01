Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bdb80d35-e210-4e55-bfdb-21f196fa21f8","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Vasárnap másodszor is több mint száz oroszországi városban tüntettek a január 17-én, Németországból való hazatérte után azonnal őrizetbe vett orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij mellett. A hatóságok sokkal keményebben léptek fel, mint múlt szombaton: miközben már több mint négyezer embert vettek őrizetbe, Szentpéterváron az egyenruhások durván nekiestek a tiltakozóknak. Az őrizetbe vettek között ismét ott van Navalnij felesége, Julija Navalnaja.","shortLead":"Vasárnap másodszor is több mint száz oroszországi városban tüntettek a január 17-én, Németországból való hazatérte után...","id":"20210131_alekszej_navalnij_tuntetes_orosz_ellenzek_vlagyimir_putyin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdb80d35-e210-4e55-bfdb-21f196fa21f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73627833-696d-45d0-9552-76a7709f85f7","keywords":null,"link":"/vilag/20210131_alekszej_navalnij_tuntetes_orosz_ellenzek_vlagyimir_putyin","timestamp":"2021. január. 31. 15:53","title":"Ismét ezreket tartóztattak le a rendőrök a Navalnij-párti tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jön a médiapiaci kódex, amellyel az ausztrál vezetés pénzt kérhetne a közösségi oldalaktól. A Facebook és a Google hevesen támadja a jogszabályt.","shortLead":"Jön a médiapiaci kódex, amellyel az ausztrál vezetés pénzt kérhetne a közösségi oldalaktól. A Facebook és a Google...","id":"20210131_mark_zuckerberg_ausztralia_mediapiac_sajtoorganumok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e4c7a7e-b4a3-454d-9e3f-1cc3630bb7f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210131_mark_zuckerberg_ausztralia_mediapiac_sajtoorganumok","timestamp":"2021. január. 31. 08:51","title":"Zuckerberg nem tudta megakadályozni, hogy az ausztrál kormány bevezesse a Facebook elleni szigorítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83b62b50-f309-4550-8553-6c211f0b74d6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A volt demokrata elnök egy spanyol televíziónak adott interjút. Szerinte a legőrültebb összeesküvés-elméleteket maga Trump terjesztette.","shortLead":"A volt demokrata elnök egy spanyol televíziónak adott interjút. Szerinte a legőrültebb összeesküvés-elméleteket maga...","id":"20210131_barack_obama_klimavaltozas_klimavalsag_republikanusok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83b62b50-f309-4550-8553-6c211f0b74d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8d02ce-85f1-4e37-8703-64c728da18b5","keywords":null,"link":"/zhvg/20210131_barack_obama_klimavaltozas_klimavalsag_republikanusok","timestamp":"2021. január. 31. 08:18","title":"Obama: A Republikánus Párt szerint nem létezik klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8b18d0-9617-4d28-bd8c-dbcfbdba4873","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dél-koreai MayTree nevű együttes korábban a Super Mario zenéjét és effektjeit is előadta emberi hangokkal, most pedig a Microsoft operációs rendszere került terítékre.","shortLead":"A dél-koreai MayTree nevű együttes korábban a Super Mario zenéjét és effektjeit is előadta emberi hangokkal, most pedig...","id":"20210131_a_capella_maytree_zene_windows_hangok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b8b18d0-9617-4d28-bd8c-dbcfbdba4873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd852678-c199-4e6c-a0c7-e2d3a782d777","keywords":null,"link":"/tudomany/20210131_a_capella_maytree_zene_windows_hangok","timestamp":"2021. január. 31. 08:03","title":"Egy koreai együttes a cappella adta elő a Windows XP legismertebb hangjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt elnököt öt jogász hagyta ott. Trump ellen két hét múlva kezdődnek az alkotmányos vádeljárás (impeachment) tárgyalásai.","shortLead":"A volt elnököt öt jogász hagyta ott. Trump ellen két hét múlva kezdődnek az alkotmányos vádeljárás (impeachment...","id":"20210131_donald_trump_ugyvedek_impeachment","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fdcad4-fffd-4c60-a76f-7d5806913548","keywords":null,"link":"/vilag/20210131_donald_trump_ugyvedek_impeachment","timestamp":"2021. január. 31. 10:41","title":"Leléptek Trump ügyvédjei a vádeljárás tárgyalása előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"244747c1-e0fb-4b1d-9396-7f72e1194e51","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vélhetően egy bolida jutott a légkörbe.","shortLead":"Vélhetően egy bolida jutott a légkörbe.","id":"20210131_hangrobbanas_meteor_bolida_tuzgomb_somogy_megye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=244747c1-e0fb-4b1d-9396-7f72e1194e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76771972-c1ee-4905-a149-d5783806f87f","keywords":null,"link":"/elet/20210131_hangrobbanas_meteor_bolida_tuzgomb_somogy_megye","timestamp":"2021. január. 31. 11:34","title":"Hangrobbanást okozott egy tűzgömb Somogy megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5786c7f-cc4e-4781-84c9-96cc202535be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A veterán segítségével tavaly 32,8 millió fonthoz jutott a brit nemzeti egészségügyi szolgálat. II. Erzsébet királynő lovaggá ütötte érte.","shortLead":"A veterán segítségével tavaly 32,8 millió fonthoz jutott a brit nemzeti egészségügyi szolgálat. II. Erzsébet királynő...","id":"20210131_tom_moore_koronavirus_fertozes_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5786c7f-cc4e-4781-84c9-96cc202535be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e6fee1-e326-4889-b8b7-bb27a61ad813","keywords":null,"link":"/elet/20210131_tom_moore_koronavirus_fertozes_korhaz","timestamp":"2021. január. 31. 20:54","title":"Koronavírus-fertőzéssel került kórházba a 100 éves Tom Moore, aki milliárdokat gyűjtött a brit egészségügynek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebbb114a-e6cd-4578-af5e-88a0faef9b4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arról nem tudni, hogy az brüsszeli szolgálat után igényelhető 40 millió forintot kérte-e már.","shortLead":"Arról nem tudni, hogy az brüsszeli szolgálat után igényelhető 40 millió forintot kérte-e már.","id":"20210130_szajer_jozsef_brusszel_diplomatautlevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebbb114a-e6cd-4578-af5e-88a0faef9b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b23172-eabf-4f73-8e48-9413ca578aac","keywords":null,"link":"/itthon/20210130_szajer_jozsef_brusszel_diplomatautlevel","timestamp":"2021. január. 30. 08:33","title":"Szájer József leadta a diplomata-útlevelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]