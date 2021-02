Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03dd38c7-f043-48ca-b04c-aaf7c1affc29","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Február elejétől lesz pontosabb a keresés.","shortLead":"Február elejétől lesz pontosabb a keresés.","id":"20210201_arcanum_kereses_bert_optikai_karakterfelismeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03dd38c7-f043-48ca-b04c-aaf7c1affc29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c28d116-1026-45cd-bd31-ef14e87c057e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_arcanum_kereses_bert_optikai_karakterfelismeres","timestamp":"2021. február. 01. 11:03","title":"Még intelligensebb lesz a nagy magyar internetes tudástár, az Arcanum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e21409-b9a3-40b7-9233-b15cd138092b","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"A rendszerváltás után harminc évvel is hemzseg Budapest az olyan orosz érdekeltségű épületektől, amelyek magyar állami telken vannak. Felújításukra nincs pénz, az oroszok mégis ragaszkodnak azokhoz. ","shortLead":"A rendszerváltás után harminc évvel is hemzseg Budapest az olyan orosz érdekeltségű épületektől, amelyek magyar állami...","id":"202104__ures_ingatlanok__magyarorosz_viszony__tortenelmi_orokseg__hazas_tarsak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19e21409-b9a3-40b7-9233-b15cd138092b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43956433-9895-41a2-9878-3eac903c6e5b","keywords":null,"link":"/360/202104__ures_ingatlanok__magyarorosz_viszony__tortenelmi_orokseg__hazas_tarsak","timestamp":"2021. február. 01. 07:00","title":"Putyinékat nem érdeklik omladozó budapesti házaik, amelyeket a szovjetek hagytak rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5cb4e3a-e09e-4838-bfa3-8203eccccb31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszti főorvos a legidősebb korosztályról beszélt, a háziorvosokhoz eljutott listákon azonban ennél fiatalabbak is szerepelnek. ","shortLead":"A tiszti főorvos a legidősebb korosztályról beszélt, a háziorvosokhoz eljutott listákon azonban ennél fiatalabbak is...","id":"20210201_koronavirus_vakcina_haziorvos_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5cb4e3a-e09e-4838-bfa3-8203eccccb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859c8248-599d-4278-a11d-a3e817cad405","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_koronavirus_vakcina_haziorvos_oltas","timestamp":"2021. február. 01. 18:52","title":"Már 89 év alattiak is megkaphatják a koronavírus elleni vakcinát a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21a9665-f598-42be-b4bb-0771f18be287","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Zavaros szavazással döntöttek a Szegedi Tudományegyetem sorsáról pénteken, de jogorvoslati lehetőség alig van. Csak szenátor óvhatja meg az ügyrend megsértése miatt a határozatot, valamint a modellváltást „kierőszakoló” ITM-nek kell a döntéshozatal jogszerűségét ellenőrizni. Sakk-matt. ","shortLead":"Zavaros szavazással döntöttek a Szegedi Tudományegyetem sorsáról pénteken, de jogorvoslati lehetőség alig van. Csak...","id":"20210201_szegedi_egyetem_modellvaltas_szavazas_itm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f21a9665-f598-42be-b4bb-0771f18be287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"726f5ad1-e0d0-4b1c-9748-228184b6801a","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_szegedi_egyetem_modellvaltas_szavazas_itm","timestamp":"2021. február. 01. 14:18","title":"Kifogásolható módon született döntés a szegedi egyetemi modellváltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2319471c-3445-4bd4-82a4-be6c563e3c03","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Einstein tudományos hírneve és kezdődő cionizmusa 1921 tavaszán közös nevezőre került: előadókörútra indult az Egyesült Államokban, ahol olyan tomboló rajongás fogadta, amit a későbbi rocksztárok is megirigyelhettek volna.","shortLead":"Einstein tudományos hírneve és kezdődő cionizmusa 1921 tavaszán közös nevezőre került: előadókörútra indult az Egyesült...","id":"20210131_Egy_penzgyujto_korut_Einstein_vilagsztar_cionizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2319471c-3445-4bd4-82a4-be6c563e3c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbb9f6f9-35bc-4332-a8f2-b12569ccbe38","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210131_Egy_penzgyujto_korut_Einstein_vilagsztar_cionizmus","timestamp":"2021. január. 31. 19:15","title":"Egy körút, amelyen Einsteint rocksztárként ünnepelték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d917fed-cef0-4622-a73c-f146554f2710","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A maszkhasználati szabályok ellen vétettek a vasárnapi tiltakozáson.","shortLead":"A maszkhasználati szabályok ellen vétettek a vasárnapi tiltakozáson.","id":"20210131_birsagolt_Hosok_teren_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d917fed-cef0-4622-a73c-f146554f2710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2012a9-2105-4f96-82e1-b43639e808fb","keywords":null,"link":"/itthon/20210131_birsagolt_Hosok_teren_a_rendorseg","timestamp":"2021. január. 31. 18:02","title":"Hat embert bírságolt meg a vendéglátósok tüntetésén a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jön a médiapiaci kódex, amellyel az ausztrál vezetés pénzt kérhetne a közösségi oldalaktól. A Facebook és a Google hevesen támadja a jogszabályt.","shortLead":"Jön a médiapiaci kódex, amellyel az ausztrál vezetés pénzt kérhetne a közösségi oldalaktól. A Facebook és a Google...","id":"20210131_mark_zuckerberg_ausztralia_mediapiac_sajtoorganumok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e4c7a7e-b4a3-454d-9e3f-1cc3630bb7f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210131_mark_zuckerberg_ausztralia_mediapiac_sajtoorganumok","timestamp":"2021. január. 31. 08:51","title":"Zuckerberg nem tudta megakadályozni, hogy az ausztrál kormány bevezesse a Facebook elleni szigorítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd126587-6438-44b5-8735-a39c4ad0daff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hadsereg azt ígéri, szabad és tisztességes választást szervez, és átadja a hatalmat a győztesnek.","shortLead":"A hadsereg azt ígéri, szabad és tisztességes választást szervez, és átadja a hatalmat a győztesnek.","id":"20210201_mianmar_hadsereg_uj_miniszterek_hatalomatvetel_aung_szan_szu_kji","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd126587-6438-44b5-8735-a39c4ad0daff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e90fd37-b870-4c61-aee7-2bd7f290d05f","keywords":null,"link":"/vilag/20210201_mianmar_hadsereg_uj_miniszterek_hatalomatvetel_aung_szan_szu_kji","timestamp":"2021. február. 01. 17:30","title":"Új minisztereket nevezett ki a mianmari hadsereg a puccs után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]