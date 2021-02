Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc9c7022-a6b4-4391-8907-eada258866ea","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Új törvényjavaslat kerül az országgyűlés elé a vészhelyzetről. A törvény sarkalatos, tehát minősített többség kell a jóváhagyásához.","shortLead":"Új törvényjavaslat kerül az országgyűlés elé a vészhelyzetről. A törvény sarkalatos, tehát minősített többség kell...","id":"20210201_Uj_torvenyjavaslat_a_veszelyhelyzetrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc9c7022-a6b4-4391-8907-eada258866ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64aa801-2e32-4c38-9491-1f8dd59971d0","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_Uj_torvenyjavaslat_a_veszelyhelyzetrol","timestamp":"2021. február. 01. 07:56","title":"A kormány további felhatalmazásáról nyújtottak be törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d917fed-cef0-4622-a73c-f146554f2710","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ecsenyi Áront és testvérét „gyűlés tartása” és „gyűlés szervezése” miatt büntették meg.","shortLead":"Ecsenyi Áront és testvérét „gyűlés tartása” és „gyűlés szervezése” miatt büntették meg.","id":"20210201_500_ezres_buntetes_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d917fed-cef0-4622-a73c-f146554f2710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7906efe4-4495-4094-8e78-30021af27807","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_500_ezres_buntetes_tuntetes","timestamp":"2021. február. 01. 11:58","title":"Fejenként 500 ezer forintra büntették a vasárnapi tüntetés szervezőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d04707-2d5f-4206-ab7d-2c58ded0d821","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Az író főhőse távszerelemben ég, és nagyon várja a húsvétot, amikor szabad lesz a tilos, de nem tilos a szabad, és hullik, hullik ránk az aranyeső.","shortLead":"Az író főhőse távszerelemben ég, és nagyon várja a húsvétot, amikor szabad lesz a tilos, de nem tilos a szabad, és...","id":"20210131_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90d04707-2d5f-4206-ab7d-2c58ded0d821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007f8e84-0f41-402a-95fb-780570fecde3","keywords":null,"link":"/360/20210131_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2021. január. 31. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János keze alatt lángra gyullad a Messenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi a helyszínen belehalt a sérüléseibe.","shortLead":"A férfi a helyszínen belehalt a sérüléseibe.","id":"20210201_emberoles_budapest_ii_kerulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3e01226-0430-4572-b28f-386f2fb79a24","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_emberoles_budapest_ii_kerulet","timestamp":"2021. február. 01. 21:24","title":"Megölte az élettársát egy nő a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf280d2-9eee-49f9-9f06-4268f930ad24","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A következő HVG Extra Pszichológia Szalonban a Kapcsolódó Nevelés módszeréről is beszélgetünk.","shortLead":"A következő HVG Extra Pszichológia Szalonban a Kapcsolódó Nevelés módszeréről is beszélgetünk.","id":"20210201_Letezik_a_csoda_elkerulheto_a_gyereknevelessel_jaro_stressz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cf280d2-9eee-49f9-9f06-4268f930ad24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6346ba1-8a39-4374-a4a0-3cfba756ca7e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210201_Letezik_a_csoda_elkerulheto_a_gyereknevelessel_jaro_stressz","timestamp":"2021. február. 01. 11:30","title":"Létezik a csoda: elkerülhető a gyerekneveléssel járó stressz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93231ed8-3c5a-4cfa-8f58-58d9dcd7cab6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Magyar Állampapír Plusz közel harmadát Budapesten vagy Pest megyében vásárolták.","shortLead":"A Magyar Állampapír Plusz közel harmadát Budapesten vagy Pest megyében vásárolták.","id":"20210201_Viszik_a_nyomtatott_allampapirt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93231ed8-3c5a-4cfa-8f58-58d9dcd7cab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453fa07b-f2f9-4443-940d-14699d52e39b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210201_Viszik_a_nyomtatott_allampapirt","timestamp":"2021. február. 01. 06:29","title":"Már több mint 270 milliárd forintnyi nyomtatott állampapír kelt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57bf1fe-1270-4389-ac65-e42337dbdc8f","c_author":"Csatlós Hanna – Kovács Bálint","category":"elet","description":"A járvány ellenére nyitva tartanak a hazai sípályák, így most ezek a terepek lehetnek az alternatívák az egyébként külföldi síparadicsomokba járóknak. De mennyire Covid-biztosak ezek a helyek, és mekkora a tömeg Mátraszentistvánon vagy Eplényben? Kárpótolhatnak-e a magyar lejtők az elmaradt alpesi élményekért? Felkerestük a két legnagyobb magyar síterepet. ","shortLead":"A járvány ellenére nyitva tartanak a hazai sípályák, így most ezek a terepek lehetnek az alternatívák az egyébként...","id":"20210201_magyar_sipalyak_epleny_siarena_matraszentistvan_sipark_hol_lehet_sielni_itthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a57bf1fe-1270-4389-ac65-e42337dbdc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b89fd6-d196-4f02-87b8-51c5933f79ab","keywords":null,"link":"/elet/20210201_magyar_sipalyak_epleny_siarena_matraszentistvan_sipark_hol_lehet_sielni_itthon","timestamp":"2021. február. 01. 20:00","title":"Két perc alatt túl vagy rajta, de így is jobb a semminél ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b08319d-6d07-4649-94d1-f395f1fbdd51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eldurvult vitának véletlenül volt szemtanúja egy rendőr.","shortLead":"Az eldurvult vitának véletlenül volt szemtanúja egy rendőr.","id":"20210201_kes_varpalota_pekseg_garazdasag_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b08319d-6d07-4649-94d1-f395f1fbdd51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c0c2d3-1dd5-42e3-a253-91df1570211f","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_kes_varpalota_pekseg_garazdasag_rendorseg","timestamp":"2021. február. 01. 15:28","title":"Késsel rohant vásárlója után egy várpalotai pékség dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]