Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"766cf759-c40b-4830-a6ab-2c0350fa0371","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit bulvár rögtön újabb családi viszályt képzelt bele egy adminisztrációs ügybe.","shortLead":"A brit bulvár rögtön újabb családi viszályt képzelt bele egy adminisztrációs ügybe.","id":"20210203_Volt_egy_kis_kavarodas_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_fianak_az_anyakonyvezesevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=766cf759-c40b-4830-a6ab-2c0350fa0371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1682b0e0-aa5f-46d3-9984-d3a0269d8b6b","keywords":null,"link":"/elet/20210203_Volt_egy_kis_kavarodas_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_fianak_az_anyakonyvezesevel","timestamp":"2021. február. 03. 17:32","title":"Volt egy kis kavarodás Harry herceg és Meghan Markle fiának az anyakönyvezésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dd51c23-b135-4f92-ab37-a0bc935a857e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google bejelentette, hogy nem kezd új játékok fejlesztésébe, így a megkezdett munkákon kívül több saját fejlesztésű játékot már nem kapnak a Stadia előfizetői.","shortLead":"A Google bejelentette, hogy nem kezd új játékok fejlesztésébe, így a megkezdett munkákon kívül több saját fejlesztésű...","id":"20210202_google_stadia_jatekfejlesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dd51c23-b135-4f92-ab37-a0bc935a857e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2db139-e3c3-4e96-ac59-18bc725f8781","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_google_stadia_jatekfejlesztes","timestamp":"2021. február. 02. 11:36","title":"Bezárja a játékfejlesztő részlegét a Google, nem csinál új játékot a Stadiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b338c7-6651-4fac-a2ce-09c9e511244a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány is tolta az Amazon szekerét. És nem is kicsit.","shortLead":"A koronavírus-járvány is tolta az Amazon szekerét. És nem is kicsit.","id":"20210203_jeff_bezos_amazon_nyereseg_bevetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86b338c7-6651-4fac-a2ce-09c9e511244a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224b3798-c3b1-4b33-9e10-a12fc4051a53","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_jeff_bezos_amazon_nyereseg_bevetel","timestamp":"2021. február. 03. 07:31","title":"Soha ennyi pénzt nem szedett össze az Amazon, a nagyfőnök Jeff Bezos mégis távozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90186bd0-e3c5-4fab-95bb-d47ecf83b0cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ijesztő adatokat közölt az amerikai Nemzeti Kémelhárító- és Biztonsági Központ egykori vezetője, Bill Evanina. A szakember szerint Kína minden amerikai személyes adatait be akarja kebelezni, és ehhez igen jó úton jár.","shortLead":"Ijesztő adatokat közölt az amerikai Nemzeti Kémelhárító- és Biztonsági Központ egykori vezetője, Bill Evanina...","id":"20210202_kinai_kommunista_part_hackerek_amerikai_egyesult_allamok_adatlopas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90186bd0-e3c5-4fab-95bb-d47ecf83b0cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b93f363a-212c-47a6-8043-db940a07afa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_kinai_kommunista_part_hackerek_amerikai_egyesult_allamok_adatlopas","timestamp":"2021. február. 02. 13:13","title":"Az amerikai felnőttek 80 százalékától próbálnak személyes adatokat lopni a kínai hackerek – köztük DNS-t is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi a helyszínen belehalt a sérüléseibe.","shortLead":"A férfi a helyszínen belehalt a sérüléseibe.","id":"20210201_emberoles_budapest_ii_kerulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3e01226-0430-4572-b28f-386f2fb79a24","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_emberoles_budapest_ii_kerulet","timestamp":"2021. február. 01. 21:24","title":"Megölte az élettársát egy nő a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a4a6977-96e3-425a-9dbd-a5638c32bbf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy sor közlekedési szabályt megszegett az agresszív sofőr.","shortLead":"Egy sor közlekedési szabályt megszegett az agresszív sofőr.","id":"20210203_autos_deak_ter_kocsisor_zarovonal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a4a6977-96e3-425a-9dbd-a5638c32bbf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7423f5d6-41be-4a17-a60b-3ef428b6620b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210203_autos_deak_ter_kocsisor_zarovonal","timestamp":"2021. február. 03. 12:50","title":"Videó: A szembe sávban előzte meg a teljes kocsisort egy autós a Deák téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Rosszabb a helyzet Európában, mint a versenytársaknál.","shortLead":"Rosszabb a helyzet Európában, mint a versenytársaknál.","id":"20210203_Bloomberg_az_EU_100_milliard_eurot_veszithet_az_oltasi_kampanyok_elhuzodasa_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb578c43-95cd-42a7-b2cb-e3f776b14eb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210203_Bloomberg_az_EU_100_milliard_eurot_veszithet_az_oltasi_kampanyok_elhuzodasa_miatt","timestamp":"2021. február. 03. 11:45","title":"Bloomberg: Az EU 100 milliárd eurót veszíthet az oltási kampányok elhúzódása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b78d436d-cb09-4e4e-89da-4d9678dc5880","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Nagy-Britanniában egekben a Covid-halálozások száma, a kormány pedig csak a gyors oltókampányban bízhat. Meg abban, ha megtartja maga mögött a keményvonalas Brexit-szavazókat.","shortLead":"Nagy-Britanniában egekben a Covid-halálozások száma, a kormány pedig csak a gyors oltókampányban bízhat. Meg abban, ha...","id":"20210202_Szeretettel_NagyBritanniabol_Ha_minden_borul_valaszd_a_populizmust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b78d436d-cb09-4e4e-89da-4d9678dc5880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361785eb-6bd3-46e5-8ea4-ea34215f28a3","keywords":null,"link":"/360/20210202_Szeretettel_NagyBritanniabol_Ha_minden_borul_valaszd_a_populizmust","timestamp":"2021. február. 02. 11:00","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Ha minden borul, válaszd a populizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]