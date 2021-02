Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9db30d66-7cdb-4d7d-9ed6-b059e6f1448a","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Nincs elég szövetségese a magyar kormánynak, hogy lezárja a hetes cikk szerinti eljárást, ahhoz viszont van épp elég, hogy megakassza. A tárgyalás legkorábban májusban folytatódhat, de kérdés, hogy ez csak monológokból álló helyzetértékelés lesz-e vagy valódi párbeszéd, miközben nem csak politikai, de gazdasági érdekek is közbeszólnak.","shortLead":"Nincs elég szövetségese a magyar kormánynak, hogy lezárja a hetes cikk szerinti eljárást, ahhoz viszont van épp elég...","id":"20210202_Jogalom1_Hetes_cikk_atombomba_hasznalati_utasitas_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9db30d66-7cdb-4d7d-9ed6-b059e6f1448a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ac3838-f281-4349-8f67-60a1221bda8b","keywords":null,"link":"/eurologus/20210202_Jogalom1_Hetes_cikk_atombomba_hasznalati_utasitas_nelkul","timestamp":"2021. február. 02. 11:35","title":"Hetes cikkel a magyar kormány ellen: atombomba, használati utasítás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69934b14-3558-44d1-ab55-bedb897f3e6d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A márka új kompakt sportszedánja kevesebb mint 4 másodperc alatt tudja le a 0–100-as gyorsulást. ","shortLead":"A márka új kompakt sportszedánja kevesebb mint 4 másodperc alatt tudja le a 0–100-as gyorsulást. ","id":"20210202_a_cadillac_a_bmw_m3ra_is_utos_valaszt_adott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69934b14-3558-44d1-ab55-bedb897f3e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0300db6d-3d93-417a-b3f2-64d6fa5d68f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_a_cadillac_a_bmw_m3ra_is_utos_valaszt_adott","timestamp":"2021. február. 02. 12:07","title":"A Cadillac a BMW M3-ra is ütős választ adott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead44c84-dcfa-4a37-aff8-15f3839ebbed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Khing Hnin Wai a szokásos edzővideóját forgatta, miközben Mianmarban tíz év után újra átvette a hatalmat a hadsereg.","shortLead":"Khing Hnin Wai a szokásos edzővideóját forgatta, miközben Mianmarban tíz év után újra átvette a hatalmat a hadsereg.","id":"20210202_mianmar_edzes_puccs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ead44c84-dcfa-4a37-aff8-15f3839ebbed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a0a3fff-fe0b-4b17-b247-8c7aa507abd3","keywords":null,"link":"/elet/20210202_mianmar_edzes_puccs","timestamp":"2021. február. 02. 07:46","title":"Az internet új sztárja lett az edző, aki mögött katonai puccs zajlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35dad5a-d79d-49d5-8cbe-1a91c67eec97","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Előkerült egy korábbi írás is, amely már szeptemberben megerősítette azt, amivel most Evan Rachel Wood előállt. Eközben a kiadója szakított Mansonnal.","shortLead":"Előkerült egy korábbi írás is, amely már szeptemberben megerősítette azt, amivel most Evan Rachel Wood előállt. Eközben...","id":"20210202_Reagalt_a_bantalmazasrol_szolo_vadakra_Marilyn_Manson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e35dad5a-d79d-49d5-8cbe-1a91c67eec97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62bb71b7-8e84-453c-811f-c8c100de4506","keywords":null,"link":"/kultura/20210202_Reagalt_a_bantalmazasrol_szolo_vadakra_Marilyn_Manson","timestamp":"2021. február. 02. 10:49","title":"Reagált a bántalmazásról szóló vádakra Marilyn Manson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22939919-af91-44dc-8c24-c979c3b616a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt az orosz vakcinánál sem lehet tudni, hogy a fertőzéstől is véd-e, vagy csak a megbetegedéstől – írja Kemenesi Gábor.","shortLead":"Azt az orosz vakcinánál sem lehet tudni, hogy a fertőzéstől is véd-e, vagy csak a megbetegedéstől – írja Kemenesi Gábor.","id":"20210202_kemenesi_gabor_virologus_szputnyik_orosz_vakcina_hatekonysaga_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22939919-af91-44dc-8c24-c979c3b616a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ee959c-b0ae-441c-a607-5069b4973414","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_kemenesi_gabor_virologus_szputnyik_orosz_vakcina_hatekonysaga_koronavirus","timestamp":"2021. február. 02. 17:13","title":"Pécsi virológus a Szputnyikról: Megnyugtató, hogy a vakcinák palettája egy újabb taggal bővült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c19bee4-b086-4dac-866e-74b6138c8d89","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Bizottság alelnöke a Handelsblattnak adott interjújában azt ígéri, hogy Magyarország és Lengyelország egyetlen visszaélést sem fog megúszni, és az EU azonnal munkához lát, amint az Európai Bíróság véleményt mond a múlt hónapban életbe lépett jogállami eljárásról.","shortLead":"A Bizottság alelnöke a Handelsblattnak adott interjújában azt ígéri, hogy Magyarország és Lengyelország egyetlen...","id":"20210203_A_Bizottsag_alelnoke_Brusszel_folyamatosan_figyeli_a_magyar_es_a_lengyel_kormanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c19bee4-b086-4dac-866e-74b6138c8d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d694dd-578e-4315-bde6-012f126c8a30","keywords":null,"link":"/360/20210203_A_Bizottsag_alelnoke_Brusszel_folyamatosan_figyeli_a_magyar_es_a_lengyel_kormanyt","timestamp":"2021. február. 03. 07:28","title":"A Bizottság alelnöke: Brüsszel folyamatosan figyeli a magyar és a lengyel kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4b9376a-5c3b-44ab-b3e4-ab08092ba02a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Húsvétig nem ígér jelentősebb enyhítést Orbán Viktor, de ez az időpont is kérdéses, ha nem sikerül addigra tömegeket beoltani. A keleti portyázás után úgy tűnik, vakcina ugyan lesz elég, de bizalmat nem vásárolt hozzá a kormány. Helyette vasszigorral próbálják letörni a vendéglátósok lázongását, a járvány pszichés mellékhatásairól pedig nem vesznek tudomást. Mi indokolja a szigor fenntartását? Erről olvashatnak a HVG e heti számának Fókusz rovatában. ","shortLead":"Húsvétig nem ígér jelentősebb enyhítést Orbán Viktor, de ez az időpont is kérdéses, ha nem sikerül addigra tömegeket...","id":"20210203_jarvanyhelyzet_szigoritas_orvos_egeszsegugyi_dolgozo_vendeglos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4b9376a-5c3b-44ab-b3e4-ab08092ba02a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db35e9b-ef3f-4b02-a884-885d78ddc4fe","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_jarvanyhelyzet_szigoritas_orvos_egeszsegugyi_dolgozo_vendeglos","timestamp":"2021. február. 03. 17:35","title":"Virológus: \"Kevesebb lenne a feszültség, ha értenénk, mi van a döntések mögött\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dc5f2a-bc45-4629-99da-47f1f8f30822","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Eredménytelenül zárultak az eddigi kormánytöbbség fenntartásáról szóló egyeztetések, egy előrehozott választásra pedig nincs idő az olasz államfő szerint, aki szerdán fogadja Mario Draghit, és állítólag felkéri a kormányalakításra. ","shortLead":"Eredménytelenül zárultak az eddigi kormánytöbbség fenntartásáról szóló egyeztetések, egy előrehozott választásra pedig...","id":"20210203_olaszorszag_kormanyalakitas_mario_draghi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07dc5f2a-bc45-4629-99da-47f1f8f30822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0eb6ae8-1ebe-46dd-bc65-12f604bebdc0","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_olaszorszag_kormanyalakitas_mario_draghi","timestamp":"2021. február. 03. 11:02","title":"Mario Draghi lehet Olaszország következő miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]