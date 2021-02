Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f8e502e-27e9-4d16-9530-857c2117d8d8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lesz olyan kórház, ahol 85 oltópontot fognak működtetni – mondta a HVG egyik forrása. A kórházakon eddig is hatalmas volt a nyomás, most még az oltások beadása is rájuk hárul.","shortLead":"Lesz olyan kórház, ahol 85 oltópontot fognak működtetni – mondta a HVG egyik forrása. A kórházakon eddig is hatalmas...","id":"20210204_A_kormany_terve_a_korazakra_terheli_arany_felett_az_oltoprogramot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f8e502e-27e9-4d16-9530-857c2117d8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b83b027-2187-4dcb-8ecd-c180f7699b4a","keywords":null,"link":"/360/20210204_A_kormany_terve_a_korazakra_terheli_arany_felett_az_oltoprogramot","timestamp":"2021. február. 04. 13:00","title":"A kormány terve: arány felett a kórházakra terhelni az oltóprogramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78f36010-e08e-4368-b09f-03a947cd4026","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tavaly tavasszal a járványhelyzet miatt maradt el a magyarországi Nagy Rajt, ősszel már nem kellett a hazai szervezőknek, idén viszont Torinóban rendezik a nyitószakaszt.","shortLead":"Tavaly tavasszal a járványhelyzet miatt maradt el a magyarországi Nagy Rajt, ősszel már nem kellett a hazai...","id":"20210204_giro_ditalia_grande_partenza_nagy_rajt_torino","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78f36010-e08e-4368-b09f-03a947cd4026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88bb6c32-9803-40a1-874a-930b3443e074","keywords":null,"link":"/sport/20210204_giro_ditalia_grande_partenza_nagy_rajt_torino","timestamp":"2021. február. 04. 18:07","title":"Már biztos, hogy idén sem jön Magyarországra a Giro d’Italia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyilvánosságra hozta azt a levelet Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő, amelyet az oltópontok kialakításáról küldött Magyarország „valamennyi fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézménye részére” Takács Péter országos kórházfőigazgató-helyettes. A dokumentum szerint egy hétvége alatt akár 1 024 800 embert is be lehetne oltani.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta azt a levelet Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő, amelyet az oltópontok kialakításáról küldött...","id":"20210204_kunetz_zsombor_oltasi_terv_korhaz_rendelointezet_koronavirus_vakcina_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572eb069-2e5d-4e72-901d-3ae0aeb7bca2","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_kunetz_zsombor_oltasi_terv_korhaz_rendelointezet_koronavirus_vakcina_egeszsegugy","timestamp":"2021. február. 04. 11:07","title":"Ambiciózus oltási terv rajzolódik ki egy, a kórházigazgatóknak küldött levélből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a6f32a0-3be8-4a25-babc-1642844c4469","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Példa nélküli spekulációt indítottak el amatőr befektetők az amerikai GameStop videójáték-kereskedő részvényeire, amelyek árfolyama az egekbe emelkedett. A shortoló befektetési alapok óriásit buktak, de a kisbefektetők nagy lelkesedésének is sírás lehet a vége. ","shortLead":"Példa nélküli spekulációt indítottak el amatőr befektetők az amerikai GameStop videójáték-kereskedő részvényeire...","id":"202105__gamestop__tozsdelaz__amatorok_aprofik_ellen__csordaszellem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a6f32a0-3be8-4a25-babc-1642844c4469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c1dddbc-3811-4260-bae2-f072cc3723ce","keywords":null,"link":"/360/202105__gamestop__tozsdelaz__amatorok_aprofik_ellen__csordaszellem","timestamp":"2021. február. 04. 19:00","title":"A piacok és a szabályozók sem voltak felkészülve a kisemberek összefogására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5149d1d4-3f1f-4599-b798-5c1739db5a9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss információ szerint már csak 5 hónapot kell várni arra, hogy a Samsung bemutassa az összecsukható csúcsmobilját, és jön majd mellé a kistestvér, a Galaxy Z Flip3 is.","shortLead":"Egy friss információ szerint már csak 5 hónapot kell várni arra, hogy a Samsung bemutassa az összecsukható...","id":"20210205_samsung_galaxy_z_fold3_galaxy_z_flip3_osszecsukhato_telefon_hajlithato_kijelzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5149d1d4-3f1f-4599-b798-5c1739db5a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d22feabc-e41b-4c89-bbb7-94a33a0b5efe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_samsung_galaxy_z_fold3_galaxy_z_flip3_osszecsukhato_telefon_hajlithato_kijelzo","timestamp":"2021. február. 05. 10:33","title":"Korábban jöhet a vártnál a Samsung összecsukható csúcsmobilja, a Galaxy Z Fold3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a009a81-b45a-4f3b-94c6-a2503cb12b4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Tőrbe ejtve című film sztárja 22 éve tiszta, és erről egy régi fotóval meg is emlékezett Instagramon. ","shortLead":"A Tőrbe ejtve című film sztárja 22 éve tiszta, és erről egy régi fotóval meg is emlékezett Instagramon. ","id":"20210204_Egykori_alkohol_es_drogfuggosegerol_posztolt_Jamie_Lee_Curtis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a009a81-b45a-4f3b-94c6-a2503cb12b4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4fab828-36de-4f97-9c4a-57dd9c52d0f6","keywords":null,"link":"/elet/20210204_Egykori_alkohol_es_drogfuggosegerol_posztolt_Jamie_Lee_Curtis","timestamp":"2021. február. 04. 10:15","title":"Egykori alkohol- és drogfüggőségéről posztolt Jamie Lee Curtis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78dd09b-9ffc-4726-aee6-a9a43757b0dd","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A fideszes polgármester a járványhelyzet adta lehetőséget kihasználva egy személyben kiemelt fejlesztési területté nyilvánította azt a partszakaszt, amelyen Tiborcz István köreihez köthető idegenforgalmi szolgáltatások vannak. A beruházások ellen már többször tiltakoztak helyi civilek.



","shortLead":"A fideszes polgármester a járványhelyzet adta lehetőséget kihasználva egy személyben kiemelt fejlesztési területté...","id":"20210203_Szabad_a_palya_a_Tiborczhoz_kozeli_beruhazasoknak_Keszthelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c78dd09b-9ffc-4726-aee6-a9a43757b0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01dc4497-7483-4c0c-bbde-aaea40a235ca","keywords":null,"link":"/360/20210203_Szabad_a_palya_a_Tiborczhoz_kozeli_beruhazasoknak_Keszthelyen","timestamp":"2021. február. 03. 17:00","title":"A járvány farvizén nyitottak utat Tiborcz-közeli beruházásoknak Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4467cc50-6c17-4175-8855-2764a334d9f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Novemberhez és 2019 decemberéhez képest is csökkent a kiskereskedelmi forgalom 2020 végén. A legnagyobb visszaesés a benzinkutakon volt, de a nem élelmiszer jellegű boltok forgalma is csökkent. 2020 egészét tekintve a forgalom volumene 0,2 százalékkal volt kisebb az előző évinél.","shortLead":"Novemberhez és 2019 decemberéhez képest is csökkent a kiskereskedelmi forgalom 2020 végén. A legnagyobb visszaesés...","id":"20210204_koronavirus_karacsony_Jezuska_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4467cc50-6c17-4175-8855-2764a334d9f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5299701a-bdb6-4a9f-b7a5-dc4f9261898d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210204_koronavirus_karacsony_Jezuska_Magyarorszagon","timestamp":"2021. február. 04. 09:29","title":"A koronavírus miatt nagyon szegény volt a Jézuska Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]