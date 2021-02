Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c85caab-ac46-4efb-acd2-ab20268c52d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyilvánosságra hozta legújabb, a harmadik negyedévét bemutató pénzügyi eredményét a Sony. Ez a vállalat esetében 2020 utolsó három hónapjának teljesítményét jelenti.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta legújabb, a harmadik negyedévét bemutató pénzügyi eredményét a Sony. Ez a vállalat esetében 2020...","id":"20210203_sony_penzugyi_jelentes_2020q3_playstation_5_eladasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c85caab-ac46-4efb-acd2-ab20268c52d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8c71de-86a9-4d2e-86a9-acc9b16ab256","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_sony_penzugyi_jelentes_2020q3_playstation_5_eladasok","timestamp":"2021. február. 03. 18:03","title":"Közzétette a Sony a PlayStation 5 eladási számait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"099422ef-49bf-428b-ab69-8c12856f8735","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Schönbrunni Kastélynál is teszteltethetik magukat koronavírusra a bécsiek.","shortLead":"A Schönbrunni Kastélynál is teszteltethetik magukat koronavírusra a bécsiek.","id":"20210204_schonbrunni_kastely_utca_teszteles_koronavirus_becs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=099422ef-49bf-428b-ab69-8c12856f8735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0df79d-fd12-40cf-83ac-f4adca15419d","keywords":null,"link":"/elet/20210204_schonbrunni_kastely_utca_teszteles_koronavirus_becs","timestamp":"2021. február. 04. 12:43","title":"Schönbrunnbról is tesztutcát csináltak Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6984bacf-1a60-467d-8bce-8d2fc6845a52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kormány kérése után elérhetetlenné vált Mianmarban a Facebook, valamint a cég különböző szolgáltatásai, miután a katonai puccs hatására a felhasználók az ellenállás jelképét kezdték el terjeszteni a közösségi oldalon. A döntés jelen állás szerint vasárnapig marad érvényben.","shortLead":"A kormány kérése után elérhetetlenné vált Mianmarban a Facebook, valamint a cég különböző szolgáltatásai, miután...","id":"20210204_mianmar_puccs_facebook_messenger_instagram_whatsapp_betiltasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6984bacf-1a60-467d-8bce-8d2fc6845a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb3b4ffa-af45-479a-9f6f-807aa28337c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_mianmar_puccs_facebook_messenger_instagram_whatsapp_betiltasa","timestamp":"2021. február. 04. 15:50","title":"Betiltották a Facebookot, a Messengert, az Instagramot és a WhatsAppot Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Első körben a Google üzleti ügyfelei, két hét múlva viszont mindenki más is megkapja majd a Meet újdonságát, amivel még a konferenciahívás előtt letesztelhető a kép és a hang.","shortLead":"Első körben a Google üzleti ügyfelei, két hét múlva viszont mindenki más is megkapja majd a Meet újdonságát, amivel még...","id":"20210203_google_meet_videokonferencia_hivas_hang_kep_ellenorzese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223242d2-ed74-4a3f-8241-06e2ddc929c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_google_meet_videokonferencia_hivas_hang_kep_ellenorzese","timestamp":"2021. február. 03. 15:03","title":"Új funkciót kap a Google Meet, megelőzhetőek vele a technikai bakik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a07d98-dd34-49e1-80da-da1ec4037a22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A testvérközösség jelentette be, hogy visszakapták a technikai számot, ami a felajánláshoz szükséges.","shortLead":"A testvérközösség jelentette be, hogy visszakapták a technikai számot, ami a felajánláshoz szükséges.","id":"20210203_ivanyi_gabor_met_1_szazalek_ado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5a07d98-dd34-49e1-80da-da1ec4037a22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1e94ae-979a-4bd8-a5e0-2e6bae9bccee","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_ivanyi_gabor_met_1_szazalek_ado","timestamp":"2021. február. 03. 09:08","title":"Ismét fel lehet ajánlani az 1 százalékot Iványi Gáborék egyházának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218eb21a-3c8b-4170-9b88-de51c4ecdd55","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Hogyan érinti a modellváltás azokat, akik évek óta szerettek volna bejutni a Színház- és Filmművészeti Egyetemre? Van, aki inkább letesz a vágyáról, hogy így tiltakozzon, van, aki emiatt hagyja el az országot, de olyan is, aki azt gondolja, így legalább több esélye lesz bejutni. Tizennégy felvételizővel beszélgettünk, akikben csak egy a közös: mind dühösek vagy szomorúak.","shortLead":"Hogyan érinti a modellváltás azokat, akik évek óta szerettek volna bejutni a Színház- és Filmművészeti Egyetemre? Van...","id":"20210203_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_felveteli_felvetelizok_jelentkezes_modellvaltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=218eb21a-3c8b-4170-9b88-de51c4ecdd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06913faf-8b07-4f2d-a075-f2d5f18b2754","keywords":null,"link":"/kultura/20210203_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_felveteli_felvetelizok_jelentkezes_modellvaltas","timestamp":"2021. február. 03. 20:00","title":"„Felvételizem az SZFE-re, de csak hogy tudjam, mire fogok nemet mondani”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„A felajánlást megköszöntük, de nem éltünk vele” – reagált a Külgazdasági és Külügyminisztérium.","shortLead":"„A felajánlást megköszöntük, de nem éltünk vele” – reagált a Külgazdasági és Külügyminisztérium.","id":"20210203_banglades_vakcina_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"824ea243-8bd4-4c3d-ae90-acaebf9b59d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_banglades_vakcina_kormany","timestamp":"2021. február. 03. 20:40","title":"Nem kér a kormány a bangladesi ajándék vakcinából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a77199-240f-469c-a4b4-b070095ae516","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Novavax oltóanyaga a koronavírus eredeti változatával szemben 95,6 százalékos hatékonyságú lehet a cég szerint.","shortLead":"A Novavax oltóanyaga a koronavírus eredeti változatával szemben 95,6 százalékos hatékonyságú lehet a cég szerint.","id":"20210204_koronavirus_jarvany_vakcina_europai_gyogyszerugynokseg_vizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35a77199-240f-469c-a4b4-b070095ae516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fceafc-f79b-4ee7-8c57-61523a43f1b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_koronavirus_jarvany_vakcina_europai_gyogyszerugynokseg_vizsgalat","timestamp":"2021. február. 04. 07:38","title":"Újabb amerikai vakcinát vizsgál az Európai Gyógyszerügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]