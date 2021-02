Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3686268e-33e7-42b0-be0c-0412c7f160c5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hölgy bevásárlás közben lett rosszul, az áruház kegyeleti okokból két órán át zárva tartott.","shortLead":"A hölgy bevásárlás közben lett rosszul, az áruház kegyeleti okokból két órán át zárva tartott.","id":"20210205_lidl_erd_halaleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3686268e-33e7-42b0-be0c-0412c7f160c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"517c90ae-df00-48b8-813a-9027cb8b7479","keywords":null,"link":"/kkv/20210205_lidl_erd_halaleset","timestamp":"2021. február. 05. 16:37","title":"Meghalt egy idős nő az érdi Lidl előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef390f0-7c74-4b02-a3fc-c4529edd1012","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sinovac kevésbé hatékony és kevésbé korszerű, mint az Európában alkalmazott szerek.","shortLead":"A Sinovac kevésbé hatékony és kevésbé korszerű, mint az Európában alkalmazott szerek.","id":"20210206_Jovahagytak_Kinaban_a_masodik_vakcina_hasznalatat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aef390f0-7c74-4b02-a3fc-c4529edd1012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d85ea44-931a-49b6-88bf-e586172cdbfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210206_Jovahagytak_Kinaban_a_masodik_vakcina_hasznalatat","timestamp":"2021. február. 06. 13:10","title":"Jóváhagyták Kínában a második vakcina használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f84624-cef4-4d1c-9c69-75ba04073760","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Marjorie Taylor Greene a költségvetési és az oktatási szakbizottságnak is tagja volt. Még republikánusok is támogatták az eltávolítását.","shortLead":"Marjorie Taylor Greene a költségvetési és az oktatási szakbizottságnak is tagja volt. Még republikánusok is támogatták...","id":"20210205_marjorie_taylor_greene_bizottsagi_helyek_qanon_capitolium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9f84624-cef4-4d1c-9c69-75ba04073760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff2043d-aa6b-4faa-86d5-4c87b6003a3a","keywords":null,"link":"/vilag/20210205_marjorie_taylor_greene_bizottsagi_helyek_qanon_capitolium","timestamp":"2021. február. 05. 05:43","title":"Megfosztották bizottsági helyeitől a QAnon-hívő amerikai kongresszusi képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25de514-3ba5-4cd4-9cb7-7b7a23a8db9a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szeptemberben indulhatnak, Hajdú Péter lesz a főnök. ","shortLead":"Szeptemberben indulhatnak, Hajdú Péter lesz a főnök. ","id":"202105_media_vivantis_megvan_atevecsatorna_neve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a25de514-3ba5-4cd4-9cb7-7b7a23a8db9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb499ee0-335a-4810-9059-73bc8c61319a","keywords":null,"link":"/360/202105_media_vivantis_megvan_atevecsatorna_neve","timestamp":"2021. február. 06. 11:15","title":"Megvan, milyen néven indít tévécsatornát Mészáros Lőrinc volt felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23cfbdca-4ba7-403b-96b3-c82eb2595e1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lényeges lett volna a különbség, de Kovács pár óra múlva észrevette a hibát és korrigált.","shortLead":"Lényeges lett volna a különbség, de Kovács pár óra múlva észrevette a hibát és korrigált.","id":"20210205_oltas_60_65_ev_kovacs_vs_orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23cfbdca-4ba7-403b-96b3-c82eb2595e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d9cd0f0-7e5f-4b60-87a0-c65c2a61f12f","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_oltas_60_65_ev_kovacs_vs_orban","timestamp":"2021. február. 05. 13:51","title":"Orbán szerint a 60, Kovács szerint a 65 éven felülieket oltják be március 15-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d616cae1-030f-483d-81d8-00020f7edf97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokatlan formában kívánja megosztani redmondi karrierjének történetét Steven Sinofsky, aki több éven keresztül volt a Microsoft Windows divíziójának elnöke, és mint ilyen, a Windows, az Explorer és az online szolgáltatások fejlesztéséért felelős szakember.","shortLead":"Szokatlan formában kívánja megosztani redmondi karrierjének történetét Steven Sinofsky, aki több éven keresztül volt...","id":"20210206_steven_sinofsky_visszaemlekezesei_online_platformon_blog_substack","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d616cae1-030f-483d-81d8-00020f7edf97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d01162a9-bfcb-44b5-9c17-5eecdf9df063","keywords":null,"link":"/tudomany/20210206_steven_sinofsky_visszaemlekezesei_online_platformon_blog_substack","timestamp":"2021. február. 06. 08:03","title":"Kitálal az egykori Windows-vezér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google már dolgozik azon a megoldáson, ami korlátozná, hogy az alkalmazások nyomon kövessék a felhasználókat, illetve adatokat gyűjtsenek róluk.","shortLead":"A Google már dolgozik azon a megoldáson, ami korlátozná, hogy az alkalmazások nyomon kövessék a felhasználókat, illetve...","id":"20210205_google_android_nyomkovetes_letiltasa_androidos_alkalmazasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec052e61-b23d-40d8-bfe1-11c4a779c21d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_google_android_nyomkovetes_letiltasa_androidos_alkalmazasok","timestamp":"2021. február. 05. 11:33","title":"Szigorúbb adatvédelmi megoldás jöhet az Androidra, korlátozhatja a Google a nyomonkövetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68cad79c-3e1d-4ffe-9205-83038a95f457","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell frissíteni, nincsenek idegesítő értesítések, se felesleges funkciók – ezzel a felütéssel hirdeti az Apple Watchot kritizáló újdonságát a gyártó H. Moser. Az Apple terméke ehhez viszonyítva azonban filléres készülék.","shortLead":"Nem kell frissíteni, nincsenek idegesítő értesítések, se felesleges funkciók – ezzel a felütéssel hirdeti az Apple...","id":"20210205_h_moser_svajci_okosora_apple_watch","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68cad79c-3e1d-4ffe-9205-83038a95f457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca467381-644f-4669-9216-d27ace1ad439","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_h_moser_svajci_okosora_apple_watch","timestamp":"2021. február. 05. 08:03","title":"9 millióba kerül ez az óra, pedig még számok sincsenek rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]