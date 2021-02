Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Lettország lezárja a határait a brit vírusmutáció miatt
2021. február. 05. 14:00
Csak a halaszthatatlan beutazásokat engedélyezik.

Infografikán a heti egymillió oltás – így érhetne véget a Covid-rémálom
2021. február. 05. 15:00
Laboratóriumi körülmények között május végére elérhető a nyájimmunitás az Európai Unió által Magyarországnak rendelt oltások és az Orbán-kormány által Oroszországból és Kínából beszerzett vakcinák beadásával. Levezettük, hogyan nézne ki ez gyakorlatban.

Meghalt a Navalnijt kezelő orosz orvos
2021. február. 05. 08:41
Váratlanul halt meg az 55 éves orvos. Az omszki kórház részleteket nem árult el.

Hamarosan betiltják az alkotók szerint a Siess, haza, vár a mama című filmjüket
2021. február. 05. 09:41
A legendás LGT-gitárosról, Barta Tamásról szóló dokumentumfilm ellen bírósági eljárások folynak.

Több száz kiló vakolat omlott le egy józsefvárosi lakás plafonjáról
2021. február. 06. 12:11
A statikus szerint a ház alapállapota és a mellette zajló építkezés is hozzájárulhatott.

Egy alapítvánnyal áll vitában Szász János, ez állhat az ellene indult eljárás hátterében
2021. február. 06. 15:20
Jogvitában áll Szász János rendező a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvánnyal, ez állhat a rendezővel szemben indult eljárás hátterében - írja az Index.

A vakcinanacionalizmus áll nyerésre az oltásháborúban, Magyarország csak szépíthet
2021. február. 05. 17:10
A tavaly még annyira önfeláldozónak tűnő kormányok hirtelen fürkésszé és portyázóvá váltak, amint piacra kerültek a koronavírus-vakcinák. A vakcinanacionalizmus mögött jól felfogott gazdasági érdekek húzódnak meg, ám kérdés az, elég-e, ha egy országban magas az oltottak aránya.

Egy, a koronavírusról szóló hamis hír jelent meg több magyar híroldalon, a kormányközeli lapcsalád is terjeszti
2021. február. 05. 17:03
A koronavírus bizonyíthatóan laboratóriumi munka eredménye – állítja egy amerikai kutató. Magyar szakemberek szerint a témában íródott tanulmány inkább vélemény, semmint rendes, tudományos vizsgálat eredménye, de más gondok is vannak vele. A hír ennek ellenére szélsebesen terjed a magyar interneten, köszönhetően a KESMA-s lapoknak is.



","shortLead":"A legendás LGT-gitárosról, Barta Tamásról szóló dokumentumfilm ellen bírósági eljárások folynak.



","id":"20210205_Az_alkotok_szerint_hamarosan_betiltjak_a_Siess_haza_var_a_mama_cimu_filmjuket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e886b4e7-a795-488e-b1ff-4966ccc1b8db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87854057-32f1-4218-a814-d8e30aefa070","keywords":null,"link":"/kultura/20210205_Az_alkotok_szerint_hamarosan_betiltjak_a_Siess_haza_var_a_mama_cimu_filmjuket","timestamp":"2021. február. 05. 09:41","title":"Hamarosan betiltják az alkotók szerint a Siess, haza, vár a mama című filmjüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc5c50a-7361-4e0d-861b-b9b4005a19d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A statikus szerint a ház alapállapota és a mellette zajló építkezés is hozzájárulhatott.","shortLead":"A statikus szerint a ház alapállapota és a mellette zajló építkezés is hozzájárulhatott.","id":"20210206_Tobb_szaz_kilo_vakolat_omlott_le_egy_jozsefvarosi_lakas_plafonjarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc5c50a-7361-4e0d-861b-b9b4005a19d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e14417d-a777-494f-8de0-aa08fbf04b52","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210206_Tobb_szaz_kilo_vakolat_omlott_le_egy_jozsefvarosi_lakas_plafonjarol","timestamp":"2021. február. 06. 12:11","title":"Több száz kiló vakolat omlott le egy józsefvárosi lakás plafonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jogvitában áll Szász János rendező a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvánnyal, ez állhat a rendezővel szemben indult eljárás hátterében - írja az Index. ","shortLead":"Jogvitában áll Szász János rendező a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvánnyal, ez állhat a rendezővel szemben...","id":"20210206_Egy_alapitvannyal_all_vitaban_Szasz_Janos_ez_allhat_az_ellene_indult_eljaras_hattereben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d4dc3b4-cecd-41cb-af38-953efb099139","keywords":null,"link":"/kultura/20210206_Egy_alapitvannyal_all_vitaban_Szasz_Janos_ez_allhat_az_ellene_indult_eljaras_hattereben","timestamp":"2021. február. 06. 15:20","title":"Egy alapítvánnyal áll vitában Szász János, ez állhat az ellene indult eljárás hátterében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A tavaly még annyira önfeláldozónak tűnő kormányok hirtelen fürkésszé és portyázóvá váltak, amint piacra kerültek a koronavírus-vakcinák. A vakcinanacionalizmus mögött jól felfogott gazdasági érdekek húzódnak meg, ám kérdés az, elég-e, ha egy országban magas az oltottak aránya.","shortLead":"A tavaly még annyira önfeláldozónak tűnő kormányok hirtelen fürkésszé és portyázóvá váltak, amint piacra kerültek...","id":"20210205_vakcinanacionalizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767bd761-6995-48a8-a4ee-b3d7b32b8d42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210205_vakcinanacionalizmus","timestamp":"2021. február. 05. 17:10","title":"A vakcinanacionalizmus áll nyerésre az oltásháborúban, Magyarország csak szépíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a00bf1c-ffe8-456d-b9d4-a1c784559715","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus bizonyíthatóan laboratóriumi munka eredménye – állítja egy amerikai kutató. Magyar szakemberek szerint a témában íródott tanulmány inkább vélemény, semmint rendes, tudományos vizsgálat eredménye, de más gondok is vannak vele. A hír ennek ellenére szélsebesen terjed a magyar interneten, köszönhetően a KESMA-s lapoknak is.","shortLead":"A koronavírus bizonyíthatóan laboratóriumi munka eredménye – állítja egy amerikai kutató. Magyar szakemberek szerint...","id":"20210205_koronavirus_laboratorium_alhir_kesma_megyei_lapok_steven_quay","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a00bf1c-ffe8-456d-b9d4-a1c784559715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c036c8f2-9d9a-4435-8720-435643fec465","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_koronavirus_laboratorium_alhir_kesma_megyei_lapok_steven_quay","timestamp":"2021. február. 05. 17:03","title":"Egy, a koronavírusról szóló hamis hír jelent meg több magyar híroldalon, a kormányközeli lapcsalád is terjeszti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]