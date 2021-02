Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Beadták a kérelmet a vészhelyzeti engedélyeztetésre, de az oltóanyagot a CNN szerint még február végéig vizsgálja az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyeztetési Hivatal.","shortLead":"Beadták a kérelmet a vészhelyzeti engedélyeztetésre, de az oltóanyagot a CNN szerint még február végéig vizsgálja...","id":"20210205_johnsonjohnson_janssen_vakcina_amerika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f53efb-0f8f-4c39-9a40-47da748954d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_johnsonjohnson_janssen_vakcina_amerika","timestamp":"2021. február. 05. 17:57","title":"A Johnson & Johnson vakcinájával márciustól olthatnak az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e9db63-f472-48bf-8d88-d5455526ccd5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ön is segíthet eldönteni az egyik budapesti óriásvidra-kölyök nevét. 