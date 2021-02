Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt kutatja egy brit orvoscsoport, amely abban reménykedik: ezzel nemcsak az oltási folyamatot gyorsíthatja fel, hanem jó esetben növelheti a védőoltások hatékonyságát is.","shortLead":"Ezt kutatja egy brit orvoscsoport, amely abban reménykedik: ezzel nemcsak az oltási folyamatot gyorsíthatja fel, hanem...","id":"20210205_Lehete_kombinalni_a_vakcinakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58190138-b95d-43aa-8a14-bedd6fe51315","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210205_Lehete_kombinalni_a_vakcinakat","timestamp":"2021. február. 05. 15:15","title":"Lehet-e kombinálni a vakcinákat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"806d2858-b3ba-4c68-890a-e506f706b118","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Egy 22 évvel ezelőtt elkövetett gyilkosság miatt vettek őrizetbe egy dunakeszi férfit. Az áldozat személye azért érdekes, mert a nyolcvanas években egy olyan telefonfülke-fosztogató banda főnökeként ismerték, amely bandának az akkor még tinédzser Portik Tamás is tagja volt. A gyilkosság gyanúsítottja, K. Gábort viszont több mint másfél évtizeddel később már Portik embereként könyvelték el. Így könnyen lehet, hogy ezt a gyilkosságot is végső soron Portikhoz köti majd a rendőrség – a Fővárosi Törvényszék egyik közleménye már utalt is erre. ","shortLead":"Egy 22 évvel ezelőtt elkövetett gyilkosság miatt vettek őrizetbe egy dunakeszi férfit. Az áldozat személye azért...","id":"20210205_portik_k_gabor_gyure_gyilkossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=806d2858-b3ba-4c68-890a-e506f706b118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0e2056-c125-45d1-add2-05a12dde6354","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_portik_k_gabor_gyure_gyilkossag","timestamp":"2021. február. 05. 20:00","title":"Portikhoz vezethet a 22 évvel ezelőtti gyilkosság gyanúsítottjának elfogása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A tavaly még annyira önfeláldozónak tűnő kormányok hirtelen fürkésszé és portyázóvá váltak, amint piacra kerültek a koronavírus-vakcinák. A vakcinanacionalizmus mögött jól felfogott gazdasági érdekek húzódnak meg, ám kérdés az, elég-e, ha egy országban magas az oltottak aránya.","shortLead":"A tavaly még annyira önfeláldozónak tűnő kormányok hirtelen fürkésszé és portyázóvá váltak, amint piacra kerültek...","id":"20210205_vakcinanacionalizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767bd761-6995-48a8-a4ee-b3d7b32b8d42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210205_vakcinanacionalizmus","timestamp":"2021. február. 05. 17:10","title":"A vakcinanacionalizmus áll nyerésre az oltásháborúban, Magyarország csak szépíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442be9cf-63e9-4d7a-8fcd-e95d14548362","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Egy adott helyre nem feltétlen fognak 200 kilométerről szállítani egy másik féle vakcinát - mondja az egészségügyi jogász a választás lehetőségéről. ","shortLead":"Egy adott helyre nem feltétlen fognak 200 kilométerről szállítani egy másik féle vakcinát - mondja az egészségügyi...","id":"20210206_Kovacsy_Zsombor_Az_az_eletszeru_ha_egy_oltoponton_egyfele_vakcina_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=442be9cf-63e9-4d7a-8fcd-e95d14548362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc3cd46-545a-417f-b021-71fb52f4e710","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Kovacsy_Zsombor_Az_az_eletszeru_ha_egy_oltoponton_egyfele_vakcina_lesz","timestamp":"2021. február. 06. 11:00","title":"Kovácsy Zsombor: Az az életszerű, ha egy oltóponton egyféle vakcina lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c59302c-d20d-4073-9fa9-d92b7d4e6179","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Észak-Írország ellátása igencsak kritikussá vált , mert Nagy-Britannia kilépése után vámhatár keletkezett, amelyet egyelőre nemigen tudnak kezelni. Ezért Észak-Írország vezetői javasolták az északír jegyzőkönyv széttépését. Egyelőre nem sok sikerrel.","shortLead":"Észak-Írország ellátása igencsak kritikussá vált , mert Nagy-Britannia kilépése után vámhatár keletkezett, amelyet...","id":"20210205_Brexit__Irorszag_es_az_EU_nem_mond_le_az_eszakir_jegyzokonyvrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c59302c-d20d-4073-9fa9-d92b7d4e6179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7672bca4-052a-4bfb-aa8e-e31922b6155e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210205_Brexit__Irorszag_es_az_EU_nem_mond_le_az_eszakir_jegyzokonyvrol","timestamp":"2021. február. 05. 15:10","title":"Brexit : Írország és az EU nem mond le az északír jegyzőkönyvről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725e7b6a-8390-4623-9dae-6d8c0482e2da","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bolgár sportoló 7000 méterről zuhant le.","shortLead":"A bolgár sportoló 7000 méterről zuhant le.","id":"20210205_Masfel_kilometert_zuhant_egy_hegymaszo_a_K2rol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=725e7b6a-8390-4623-9dae-6d8c0482e2da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7070d0-f4e8-4546-a98d-2522bb1a3abc","keywords":null,"link":"/elet/20210205_Masfel_kilometert_zuhant_egy_hegymaszo_a_K2rol","timestamp":"2021. február. 05. 17:06","title":"Másfél kilométert zuhant egy hegymászó a K2-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a08ca1-f0db-4b65-9bde-1e2d2030552e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy épülő alagút miatt kezdtek feltárásba az építménynél a régészek. A nyugati bejáratnál két 2500 éves sírt találtak.","shortLead":"Egy épülő alagút miatt kezdtek feltárásba az építménynél a régészek. A nyugati bejáratnál két 2500 éves sírt találtak.","id":"20210205_stonehenge_regeszet_alagut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73a08ca1-f0db-4b65-9bde-1e2d2030552e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c32c49-c640-4f3e-90c1-57568b069e37","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_stonehenge_regeszet_alagut","timestamp":"2021. február. 05. 17:23","title":"Sírokat találtak Stonehenge mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6f0dbc-cd3c-4fe5-8a15-99b0e1878f21","c_author":"Esterházy Péter","category":"360","description":"Esterházy Péter 2014 decemberében írt pengeéles jellemzést a magyar közéletről a HVG \"Nagy Harácsony\"-os év végi duplaszámába, melyről a másodfokú bíróság és a Kúria is megállapította, nem sért alkotmányos jogot. Ezt az írását idézzük most fel. Hvg360 retrospektív.","shortLead":"Esterházy Péter 2014 decemberében írt pengeéles jellemzést a magyar közéletről a HVG \"Nagy Harácsony\"-os év végi...","id":"20160714_Esterhazy_Peter_A_vereseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab6f0dbc-cd3c-4fe5-8a15-99b0e1878f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"376032de-739e-49fe-a0e4-56044007094f","keywords":null,"link":"/360/20160714_Esterhazy_Peter_A_vereseg","timestamp":"2021. február. 05. 14:55","title":"Esterházy Péter: A vereség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]