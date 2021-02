Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

1921-ben vette fel a diplomáciai kapcsolatokat a Szovjetunió, valamint a cári Orosz Birodalomból néhány évvel korábban kivált Finnország. Azóta háborúztak, voltak feszült és békés korszakaik, és kísért még a „finlandizáció" is, azaz annak példája, miként maradhat független egy kis állam egy többé-kevésbé ellenséges világhatalom – a szovjet összeomlás óta Oroszország – szomszédságában.

1921-ben vette fel a diplomáciai kapcsolatokat a Szovjetunió, valamint a cári Orosz Birodalomból néhány évvel korábban kivált Finnország. Azóta háborúztak, voltak feszült és békés korszakaik, és kísért még a „finlandizáció" is, azaz annak példája, miként maradhat független egy kis állam egy többé-kevésbé ellenséges világhatalom – a szovjet összeomlás óta Oroszország – szomszédságában.

100 év története inti arra az EU-tag finneket, hogy vigyázzanak a NATO-tagsággal

A Kossuth-díjas költő 77 éves volt.

Meghalt Farkas Árpád

150 ember tűnt el a himalájai gleccserrről leszakadó jég miatt, egy vízerőmű is megrongálódott.

Már hét halottja van az indiai gleccserszakadásnak A színész az SZFE Vas utcai épülete, a most elbúcsúztatott Ódry Színpad elől posztolt. Szinetár Dóra szerint az SZFE-n lobotómiát hajtanak végre. Alföldi Róbert is posztolt a szimbolikus temetésről.

Szinetár Dóra szerint az SZFE-n lobotómiát hajtanak végre. Alföldi Róbert is posztolt a szimbolikus temetésről. Szinetár Dóra szerint az SZFE-n lobotómiát hajtanak végre. Alföldi Róbert is posztolt a szimbolikus temetésről.

Nagy Ervin: Szégyen, gyalázat, ami itt történt

Parragh a kamarai tagdíjról: Aki ötezer forintot nem tud kifizetni, ne vállalkozzon

A rendőrség a lakosság segítségét is kéri, hogy megtalálják a feltételezett elkövetőt.

Milliós kárt okozott ez a piros ruhás nő, amikor körbekarcolt egy terepjárót a Józsefvárosban Megint a magyar korrupciót emlegeti az Európai Bizottság, török vakcina a láthatáron, Dédestapolcsány csak találgat Rogán új feleségének meggazdagodásáról, Parragh elnézést kér. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.

Radar360: Brüsszel a magyar kormánytól, Elon Musk a tudósoktól vár választ

Három vendéglátóhelyet bezártak fél évre, a héten több Pfizer/BioNTech és Moderna vakcina is érkezik, az AstraZeneca használatának mérlegelését pedig a háziorvosokra bízzák – hangzott el az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján.

Operatív törzs: A háziorvosoknak 5–5 embert kell kijelölni az orosz vakcinára