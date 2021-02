Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e173c8f8-f4c2-48d6-9a74-15a4be8f5d3e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Legalább 200–250 milliárd forint éves pluszbevételt hozhat az államnak, hogy január 4-től minden számlát lát a NAV.","shortLead":"Legalább 200–250 milliárd forint éves pluszbevételt hozhat az államnak, hogy január 4-től minden számlát lát a NAV.","id":"20210208_nav_online_szamlak_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e173c8f8-f4c2-48d6-9a74-15a4be8f5d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"757eb600-66f5-41ea-b0e4-7d35a0f2398b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_nav_online_szamlak_szama","timestamp":"2021. február. 08. 06:36","title":"Megduplázódott a NAV-hoz beérkező számlák száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea72f011-9b8c-4256-bd39-8f6f68c4c027","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A gazdagok még a koronavírus-járvány okozta krízisben is tovább gazdagodtak, míg a kockázatfélő kis ügyfelek a felpattanásból is kimaradnak. Az idén a távol-keleti részvények és az árutőzsdék lehetnek a slágerek – vélekedik Bánfi Attila, az OTP Global Markets ügyvezetője. ","shortLead":"A gazdagok még a koronavírus-járvány okozta krízisben is tovább gazdagodtak, míg a kockázatfélő kis ügyfelek...","id":"202105__banfi_attila__befektetesi_lehetosegekrol_a_jarvanyban_es_utana__immunvalasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea72f011-9b8c-4256-bd39-8f6f68c4c027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e883ca7-371f-48e2-bc8d-c12e47be1648","keywords":null,"link":"/360/202105__banfi_attila__befektetesi_lehetosegekrol_a_jarvanyban_es_utana__immunvalasz","timestamp":"2021. február. 09. 07:00","title":"A nagy halak még nagyobbak lettek, a kicsik aprók maradtak a válságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"361aa2fd-c4ba-45cf-8670-1e123c936bbc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Supremes alapítója és énekese, Diana Ross és Florence Ballard zenésztársa 76 éves volt.","shortLead":"A Supremes alapítója és énekese, Diana Ross és Florence Ballard zenésztársa 76 éves volt.","id":"20210209_Meghalt_Mary_Wilson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=361aa2fd-c4ba-45cf-8670-1e123c936bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269eceb8-c730-437b-818d-788b75760307","keywords":null,"link":"/kultura/20210209_Meghalt_Mary_Wilson","timestamp":"2021. február. 09. 09:52","title":"Meghalt Mary Wilson, a Supremes alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a45a8b-693a-4ae0-8ff5-7c3407891707","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Super Bowlon mutatták be Tim Burton harminc éves klasszikusa, az Ollókezű Edward folytatását, persze egy reklám formájában. Ollókezekkel ugyanis csak önvezető autót lehet vezetni.","shortLead":"A Super Bowlon mutatták be Tim Burton harminc éves klasszikusa, az Ollókezű Edward folytatását, persze egy reklám...","id":"20210208_Reklamfilmben_keszult_folytatas_az_Ollokezu_Edwardhoz_Winona_Ryderrel_es_Timothee_Chalametval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92a45a8b-693a-4ae0-8ff5-7c3407891707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff28a0b7-4e72-4ed3-af27-acca189f7bc5","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_Reklamfilmben_keszult_folytatas_az_Ollokezu_Edwardhoz_Winona_Ryderrel_es_Timothee_Chalametval","timestamp":"2021. február. 08. 11:36","title":"Reklámfilmben készült folytatás az Ollókezű Edwardhoz, Winona Ryderrel és Timothée Chalamet-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók azt vizsgálnák, mennyivel csökken a fertőzésszám, ha lezajlott a városlakók tömeges oltása. A kísérletbe közel 30 ezer főt vonnának be.","shortLead":"A kutatók azt vizsgálnák, mennyivel csökken a fertőzésszám, ha lezajlott a városlakók tömeges oltása. A kísérletbe...","id":"20210209_kiserlet_brazilia_oltas_kinai_vakcina_fertozesszam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe4d1f0-8e0b-46b1-92fd-c7ffe6198c11","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_kiserlet_brazilia_oltas_kinai_vakcina_fertozesszam","timestamp":"2021. február. 09. 06:05","title":"Kísérletképpen egy brazil város majdnem teljes lakosságát beoltják koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5dc6d02-ae7c-4410-a3ce-e6bd68c9392d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lazítások jönnek az országban, de beutazni nehezebb lesz.","shortLead":"Lazítások jönnek az országban, de beutazni nehezebb lesz.","id":"20210207_Megszigoritja_a_hatarellenorzest_Ausztria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5dc6d02-ae7c-4410-a3ce-e6bd68c9392d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92eaa3ff-33b2-49ca-aa44-4a66f99308b5","keywords":null,"link":"/vilag/20210207_Megszigoritja_a_hatarellenorzest_Ausztria","timestamp":"2021. február. 07. 21:59","title":"Megszigorítja a határellenőrzést Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3e5b3f7-c9ed-481c-8be0-4bdeb1eebef0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hidegbetörés miatt lesz nagyon hideg, a Balaton várhatóan be fog fagyni.","shortLead":"Egy hidegbetörés miatt lesz nagyon hideg, a Balaton várhatóan be fog fagyni.","id":"20210207_hideg_fagy_sziberia_sarkvidek_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3e5b3f7-c9ed-481c-8be0-4bdeb1eebef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde2f9b6-ad54-478e-9300-90bf0f74a865","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_hideg_fagy_sziberia_sarkvidek_idojaras","timestamp":"2021. február. 07. 13:18","title":"Sarkvidéki hideg jön a jövő héten, mínusz 20 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd412cc2-8970-4898-bf1c-0a4f41602b59","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az internetet eredetileg jó dolgokra találták ki: egy új világ, ahol az emberek ítélkezés nélkül, szabadon kommunikálhatnak. Bárki, aki megosztotta már a véleményét online, megerősítheti, hogy az internet végül nem ez lett. Mit mondanak az online kommunikáció állapotáról a feministák?","shortLead":"Az internetet eredetileg jó dolgokra találták ki: egy új világ, ahol az emberek ítélkezés nélkül, szabadon...","id":"20210207_A_csend_nem_fog_megvedeni__Merjek_e_nokent_velemenyt_mondani_a_neten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd412cc2-8970-4898-bf1c-0a4f41602b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7469a8-6691-45ea-bfa5-ff227aa88217","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210207_A_csend_nem_fog_megvedeni__Merjek_e_nokent_velemenyt_mondani_a_neten","timestamp":"2021. február. 07. 19:19","title":"„A csend nem fog megvédeni” - Merjek-e nőként véleményt mondani a neten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]