[{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Halgas Tibor autójával ütköző sofőrnek jogosítványa sem volt, mégis taxizásból élt.","shortLead":"A Halgas Tibor autójával ütköző sofőrnek jogosítványa sem volt, mégis taxizásból élt.","id":"20210208_halgas_tibor_halal_sofor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a1c8f9-1dc9-404d-9023-1575d2a46e94","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_halgas_tibor_halal_sofor","timestamp":"2021. február. 08. 18:54","title":"Kokaint fogyasztott a taxis, aki részes volt a Fradi korábbi játékosának halálát okozó balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc0b9e70-2194-4449-9778-b26babf94bbf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20210208_Kiallitasszervezo_uzletagigazgatot_keres_a_HVG_Kiado_Zrt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc0b9e70-2194-4449-9778-b26babf94bbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1de9780-1509-4456-a468-77a4fe34422b","keywords":null,"link":"/kkv/20210208_Kiallitasszervezo_uzletagigazgatot_keres_a_HVG_Kiado_Zrt","timestamp":"2021. február. 08. 14:12","title":"Kiállításszervező üzletág-igazgatót keres a HVG Kiadó Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ecef72-23fc-482b-b138-a50425f2ac8b","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A történelemszemléletében is a saját útján tévelygő Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter, felmelegítve egy régebbi legendát, megkérdőjelezi a Hunyadi család román származását. Szerinte a família vagy kun–tatár eredetű, vagy európai uralkodókhoz kötődik.","shortLead":"A történelemszemléletében is a saját útján tévelygő Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter, felmelegítve egy régebbi...","id":"202105__hunyadilegendak_merlegen__kihantolt_mult__kivanatos_szarmazas__csontbrigad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9ecef72-23fc-482b-b138-a50425f2ac8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2d1289-9276-4726-b04f-25433f32265e","keywords":null,"link":"/360/202105__hunyadilegendak_merlegen__kihantolt_mult__kivanatos_szarmazas__csontbrigad","timestamp":"2021. február. 08. 13:00","title":"Román lehetett Hunyadi János, de Kásler miniszternek ez nem tetszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddcfd050-956a-450d-883e-f4cc39c4f526","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtótájékoztatójukon a csatorna vezetői elmondták: ugyanazzal a tartalommal akarják folytatni.","shortLead":"Sajtótájékoztatójukon a csatorna vezetői elmondták: ugyanazzal a tartalommal akarják folytatni.","id":"20210209_klubradio_itelet_arato_andras_stock_richard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddcfd050-956a-450d-883e-f4cc39c4f526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f768fe-a97c-49df-9d1b-f63cdd580175","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_klubradio_itelet_arato_andras_stock_richard","timestamp":"2021. február. 09. 18:21","title":"A Klubrádió vezérigazgatója szerint nem szűnnek meg, hiába ez a célja a hatalomnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d56dc06-68ff-4ae0-82f1-16e82cc1330c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Látható, hogy a járvány második hullámában több vállalkozás igyekezett a dolgozóit megtartva tovább működni – állapítja meg felmérésében a GKI.","shortLead":"Látható, hogy a járvány második hullámában több vállalkozás igyekezett a dolgozóit megtartva tovább működni – állapítja...","id":"20210208_reszmunkaidos_munkavallalo_dolgozo_felmeres_gki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d56dc06-68ff-4ae0-82f1-16e82cc1330c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab03f9d2-e2a1-450a-9264-6d76ec23245a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_reszmunkaidos_munkavallalo_dolgozo_felmeres_gki","timestamp":"2021. február. 08. 13:55","title":"Jelentősen nőtt az év végére a részmunkaidősök aránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad12841-686d-40f8-87c3-b4dfdbf2eb8c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Molnár Áron azt mondta, a férfi ma már nem tesz hasonlókat. A műsorban megnevezett rendező a 24.hu-nak azt mondta, nem nevezné zaklatásnak a viselkedését, hiszen nem volt benne közeledési szándék. ","shortLead":"Molnár Áron azt mondta, a férfi ma már nem tesz hasonlókat. A műsorban megnevezett rendező a 24.hu-nak azt mondta, nem...","id":"20210208_noar_zaklatas_vigszinhaz_molnar_aron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ad12841-686d-40f8-87c3-b4dfdbf2eb8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc391c9-7b1a-47f1-af8f-6d637964a524","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_noar_zaklatas_vigszinhaz_molnar_aron","timestamp":"2021. február. 08. 19:53","title":"NoÁr arról beszélt, hogy 16 évesen zaklatta egy rendező, az érintett szerint nem ez történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár két irodát tart fenn a városban, az egyiket a piaristáktól bérli neki az Országgyűlés Hivatala.","shortLead":"Az államtitkár két irodát tart fenn a városban, az egyiket a piaristáktól bérli neki az Országgyűlés Hivatala.","id":"20210209_retvari_bence_vac_ferences_rendhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"317bd4e9-5866-4b0f-bc06-ef4130faf5ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_retvari_bence_vac_ferences_rendhaz","timestamp":"2021. február. 09. 11:47","title":"Közpénzből felújított váci rendházban bérelnek irodát Rétvári Bencének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abf24e0-26f9-40fc-aab6-d45b6e34266d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Művészeti performansznak is erős volt a youtuber akciója. ","shortLead":"Művészeti performansznak is erős volt a youtuber akciója. ","id":"20210209_Athajtott_egy_Porsche_kereskedes_ablakan_egy_Youtuber_a_kattintasokert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3abf24e0-26f9-40fc-aab6-d45b6e34266d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4af990-a1f9-43b9-b308-25bf0909f367","keywords":null,"link":"/cegauto/20210209_Athajtott_egy_Porsche_kereskedes_ablakan_egy_Youtuber_a_kattintasokert","timestamp":"2021. február. 09. 17:10","title":"Áthajtott egy Porsche-kereskedés ablakán a lájkokért – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]