Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49e775b7-0328-4af5-81e8-db250b5d7f9c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Pieces of a Woman főszereplője, Vanessa Kirby újabb jelölése mellett a filmkritikusok díjára az anyját játszó Ellen Burstyn is esélyes.","shortLead":"A Pieces of a Woman főszereplője, Vanessa Kirby újabb jelölése mellett a filmkritikusok díjára az anyját játszó Ellen...","id":"20210209_Ujabb_fontos_amerikai_dijra_jeloltek_Mundruczo_filmjet_vanessa_kirby_ellen_burstyn_pieces_of_a_woman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49e775b7-0328-4af5-81e8-db250b5d7f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e59896b-e83a-4e59-b425-6985ad6a80ae","keywords":null,"link":"/kultura/20210209_Ujabb_fontos_amerikai_dijra_jeloltek_Mundruczo_filmjet_vanessa_kirby_ellen_burstyn_pieces_of_a_woman","timestamp":"2021. február. 09. 15:22","title":"Újabb fontos amerikai díjra jelölték Mundruczó Kornél filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Agnes von der Mühll szerint a rádiónak a tájékozódási szabadság, a médiafüggetlenség vagy a pluralizmus szempontjából is tovább kellene működnie.","shortLead":"Agnes von der Mühll szerint a rádiónak a tájékozódási szabadság, a médiafüggetlenség vagy a pluralizmus szempontjából...","id":"20210209_Nyugtalanito_Klubradio_felfuggesztes_francia_kulugyi_szovivo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfecb270-4f13-43d3-b134-dcbd627b2d7d","keywords":null,"link":"/kultura/20210209_Nyugtalanito_Klubradio_felfuggesztes_francia_kulugyi_szovivo","timestamp":"2021. február. 09. 19:42","title":"A francia külügyi szóvivő szerint nyugtalanító jel lenne a Klubrádió felfüggesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2b707b-e627-4c37-b10f-bcc03e54a1dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyáron mutatkozhat be a Nothing első terméke, amit az előzetes információk szerint az év második felében továbbiak követhetnek majd.","shortLead":"A nyáron mutatkozhat be a Nothing első terméke, amit az előzetes információk szerint az év második felében továbbiak...","id":"20210209_nothing_carl_pei_vezetek_nelkuli_fulhallgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da2b707b-e627-4c37-b10f-bcc03e54a1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f73870-1011-4a68-8ec6-2b7c2a0c36c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_nothing_carl_pei_vezetek_nelkuli_fulhallgato","timestamp":"2021. február. 09. 16:09","title":"Vezeték nélküli fülhallgatót készített a OnePlus társalapítója, jön a Nothing első eszköze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7681ee-f0ec-441c-9143-e026edc9c9cf","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202106_foldre_szallt_angyalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be7681ee-f0ec-441c-9143-e026edc9c9cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e189317-d611-494c-927c-c792624eb231","keywords":null,"link":"/itthon/202106_foldre_szallt_angyalok","timestamp":"2021. február. 11. 09:01","title":"Kocsis Györgyi: Földre szállt angyalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79952ffb-2f27-4bc0-b6fe-f9de5c7173a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A briteket egyenesen Elton John és Michael Caine biztatja oltásra. Ráadásul nagyon viccesen.","shortLead":"A briteket egyenesen Elton John és Michael Caine biztatja oltásra. Ráadásul nagyon viccesen.","id":"20210210_Ennel_jobb_reklam_nem_kell_a_vakcinanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79952ffb-2f27-4bc0-b6fe-f9de5c7173a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f970c280-b774-4a2d-b11f-9b48d5fb9548","keywords":null,"link":"/elet/20210210_Ennel_jobb_reklam_nem_kell_a_vakcinanak","timestamp":"2021. február. 10. 11:29","title":"Ennél jobb reklám nem kell a vakcinának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van, ahol több kilométeres sorra kell számítani.","shortLead":"Van, ahol több kilométeres sorra kell számítani.","id":"20210210_baleset_m1_m7_m0_torlodas_dugo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61b555d4-851c-4e58-8980-608b22155276","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_baleset_m1_m7_m0_torlodas_dugo","timestamp":"2021. február. 10. 17:09","title":"Balesetek miatt az M1, az M7-es és a M0-son is torlódások vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cff1219-1cb0-4b10-8ab7-376f4b8d016f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nógrád megyében négy településen vezetékszakadás miatt 2500 fogyasztási helyen szünetel vagy akadozik az áramszolgáltatás.","shortLead":"Nógrád megyében négy településen vezetékszakadás miatt 2500 fogyasztási helyen szünetel vagy akadozik...","id":"20210211_Iteletido_mar_szaz_helyre_riasztottak_a_tuzoltokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cff1219-1cb0-4b10-8ab7-376f4b8d016f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ff7936-f330-49ba-9990-5cda55e33aa2","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_Iteletido_mar_szaz_helyre_riasztottak_a_tuzoltokat","timestamp":"2021. február. 11. 08:04","title":"Ítéletidő: már száz helyre riasztották a tűzoltókat, Nógrádban akadozik az áramellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052b2c6c-6427-49ad-8515-e3e1109e6ed4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elutasította a Fővárosi Törvényszék a keresetét, így a csatorna már csak néhány napig használhatja egyetlen frekvenciáját.

","shortLead":"Elutasította a Fővárosi Törvényszék a keresetét, így a csatorna már csak néhány napig használhatja egyetlen...","id":"20210209_klubradio_birosag_itelet_frekvencia_nmhh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=052b2c6c-6427-49ad-8515-e3e1109e6ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e965ddd5-f758-4e42-bb63-7cb79513a1da","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_klubradio_birosag_itelet_frekvencia_nmhh","timestamp":"2021. február. 09. 13:24","title":"Le kell kapcsolni a Klubrádiót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]