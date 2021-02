Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Maratoni, mintegy ötórás vitát folytatott az Európai Parlament a vakcinabeszerzések állásáról, amelynek során rengeteg bírálatot kapott az Európai Bizottság, de ugyancsak kritikával illették a képviselők a gyógyszergyártó cégeket.

Ursula von der Leyen: A közös vakcinabeszerzés az egyetlen út, de követett el az EU hibákat

2021. február. 10. 15:05

Az újonnan felhúzott lakóparkok esetében egy helyett másfél parkolóhelyet kell kialakítani lakásonként.

Alaposan megnövelheti az új lakások árát egy friss szabályozás

2021. február. 10. 17:05

Sok olyan tulajdonságunk, automatikus reakciónk van, amitől szabadulni szeretnénk, de nem megy: ilyen a kisebbrendűségi érzés, a megfelelési kényszer. Ennek gyökerei sokszor a neveltetésünkben, a szocializációs folyamatban rejlenek.

Almási Kitti: Ha robotolunk a szeretetért, csak a robotolást erősítjük

2021. február. 11. 13:30

A dédszülei házában alakított ki mostanra világszinten ismert biotechnológiai laboratóriumot Lukács Noémi, ami több vakcinagyártónak is szállít antitesteket. De miért szkeptikusak az emberek az oltással szemben? Kiderül az e heti HVG-ből.

Lukács Noémi biológus: A pandémia megmutatta, hogy a tudósok más nyelvet beszélnek, mint a lakosság

2021. február. 10. 15:42

„Az Egyesült Államok, amely Biden elnök alatt ismét összpontosítani kíván a demokráciára, osztja az aggályokat a magyarországi sajtószabadság visszaszorulása miatt". Ezt a washingtoni külügyi tárca szóvivője közölte.

Biden elnök is aggódik a Klubrádió helyzete miatt

2021. február. 10. 07:31

Gulyás Gergely elmagyarázta, miért nem mondott ellent Orbán Viktor miniszterelnöknek az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Gulyás: Ellentmondás esetén Orbánnak van igaza

2021. február. 11. 14:41

Az Európai Bizottság vizsgálatot kezdeményez az ellenzéki rádió ügyében.

Brüsszel azt akarja, hogy engedjék működni a Klubrádiót

2021. február. 10. 17:59

A csalók egy neves francia focicsapatot is megkárosítottak.

Kiutasították Magyarországról egy pénzmosó banda nigériai vezetőjét

2021. február. 10. 18:09 Ennek gyökerei sokszor a neveltetésünkben, a szocializációs folyamatban rejlenek. ","shortLead":"Sok olyan tulajdonságunk, automatikus reakciónk van, amitől szabadulni szeretnénk, de nem megy: ilyen a kisebbrendűségi...","id":"20210211_Almasi_Kitti_Ha_robotolunk_a_szeretetert_csak_a_robotolast_erositjuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f34cc519-1e17-4581-8c81-9db06684b82c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a2975d-3ca4-4b58-9613-02a742e58729","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210211_Almasi_Kitti_Ha_robotolunk_a_szeretetert_csak_a_robotolast_erositjuk","timestamp":"2021. február. 11. 13:30","title":"Almási Kitti: Ha robotolunk a szeretetért, csak a robotolást erősítjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7681ee-f0ec-441c-9143-e026edc9c9cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dédszülei házában alakított ki mostanra világszinten ismert biotechnológiai laboratóriumot Lukács Noémi, ami több vakcinagyártónak is szállít antitesteket. De miért szkeptikusak az emberek az oltással szemben? Kiderül az e heti HVG-ből.","shortLead":"A dédszülei házában alakított ki mostanra világszinten ismert biotechnológiai laboratóriumot Lukács Noémi, ami több...","id":"20210210_lukacs_noemi_antitest_biotechnologia_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be7681ee-f0ec-441c-9143-e026edc9c9cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d50a51-d94c-42f2-bc77-7b8024c5a44e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_lukacs_noemi_antitest_biotechnologia_vakcina","timestamp":"2021. február. 10. 15:42","title":"Lukács Noémi biológus: A pandémia megmutatta, hogy a tudósok más nyelvet beszélnek, mint a lakosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5c389f-b18a-4610-beab-df8603821fba","c_author":"HVG360","category":"360","description":"„Az Egyesült Államok, amely Biden elnök alatt ismét összpontosítani kíván a demokráciára, osztja az aggályokat a magyarországi sajtószabadság visszaszorulása miatt”. Ezt a washingtoni külügyi tárca szóvivője közölte.","shortLead":"„Az Egyesült Államok, amely Biden elnök alatt ismét összpontosítani kíván a demokráciára, osztja az aggályokat...","id":"20210210_Biden_elnok_is_aggodik_a_Klubradio_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d5c389f-b18a-4610-beab-df8603821fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1d5d098-74a3-423e-823f-532080b645ea","keywords":null,"link":"/360/20210210_Biden_elnok_is_aggodik_a_Klubradio_miatt","timestamp":"2021. február. 10. 07:31","title":"Biden elnök is aggódik a Klubrádió helyzete miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dbe8243-ca24-44c8-81e5-985e7972f641","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely elmagyarázta, miért nem mondott ellent Orbán Viktor miniszterelnöknek az Emberi Erőforrások Minisztériuma. ","shortLead":"Gulyás Gergely elmagyarázta, miért nem mondott ellent Orbán Viktor miniszterelnöknek az Emberi Erőforrások...","id":"20210211_Gulyas_Ellentmondas_eseten_Orbannak_van_igaza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dbe8243-ca24-44c8-81e5-985e7972f641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d2e6b6f-8bb3-450c-b71c-320de6ba9cc8","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_Gulyas_Ellentmondas_eseten_Orbannak_van_igaza","timestamp":"2021. február. 11. 14:41","title":"Gulyás: Ellentmondás esetén Orbánnak van igaza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Európai Bizottság vizsgálatot kezdeményez az ellenzéki rádió ügyében.","shortLead":"Az Európai Bizottság vizsgálatot kezdeményez az ellenzéki rádió ügyében.","id":"20210210_europai_bizottsag_klubradio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f481fc4f-aae2-4743-9820-0af3f9dc87ff","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_europai_bizottsag_klubradio","timestamp":"2021. február. 10. 17:59","title":"Brüsszel azt akarja, hogy engedjék működni a Klubrádiót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csalók egy neves francia focicsapatot is megkárosítottak.\r

","shortLead":"A csalók egy neves francia focicsapatot is megkárosítottak.\r

","id":"20210210_Penzmoso_bunozoi_csoport_nigeriai_vezeto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a399b4-a757-467f-bc73-53c57218c05f","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_Penzmoso_bunozoi_csoport_nigeriai_vezeto","timestamp":"2021. február. 10. 18:09","title":"Kiutasították Magyarországról egy pénzmosó banda nigériai vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]