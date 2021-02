Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fa07da9-dcd0-43db-8e5b-398a9c3df70c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Waffles+Mochi márciustól lesz látható, olyan mellékszereplőkkel, mint Jack Black, Sia vagy Zach Galifianakis.","shortLead":"A Waffles+Mochi márciustól lesz látható, olyan mellékszereplőkkel, mint Jack Black, Sia vagy Zach Galifianakis.","id":"20210212_Michelle_Obama_Netflix","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fa07da9-dcd0-43db-8e5b-398a9c3df70c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de53ba2-f82f-4624-8f72-1cacac1ed232","keywords":null,"link":"/elet/20210212_Michelle_Obama_Netflix","timestamp":"2021. február. 12. 12:49","title":"Michelle Obama bábokkal fog főzni a Netflix új sorozatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46377bf6-2077-46eb-8c9c-1a8ed995911e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tom Emmer elvesztette az uralmat a videohívó fölött, amellyel igen vicces helyzetet okozott.","shortLead":"Tom Emmer elvesztette az uralmat a videohívó fölött, amellyel igen vicces helyzetet okozott.","id":"20210211_videochat_kongresszus_home_office_tom_emmer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46377bf6-2077-46eb-8c9c-1a8ed995911e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b9577b-9e46-42fb-950b-ad866b09359f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_videochat_kongresszus_home_office_tom_emmer","timestamp":"2021. február. 11. 08:33","title":"Bejelentkezett a kongresszusi képviselő a videochaten, csak épp fejjel lefelé, test nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Müller Cecília márciusra reméli az aktív korúak oltásának elkezdését. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Müller Cecília márciusra reméli az aktív korúak oltásának elkezdését. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210211_Radar360_A_lengyel_sajto_is_veszelyben_a_fejfajas_is_lehet_Covidtunet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca6bfad-33bd-482a-b99f-6feac040989a","keywords":null,"link":"/360/20210211_Radar360_A_lengyel_sajto_is_veszelyben_a_fejfajas_is_lehet_Covidtunet","timestamp":"2021. február. 11. 07:56","title":"Radar360: A lengyel sajtó is veszélyben, a fejfájás is lehet Covid-tünet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig Müller Cecília ma azt mondta, hogy nem jól alakulnak a számok.","shortLead":"Pedig Müller Cecília ma azt mondta, hogy nem jól alakulnak a számok.","id":"20210210_nagykanizsa_maszkviselesi_szabalyok_enyhites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23e4152-cf63-4e9d-ac8e-2736f5cd347e","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_nagykanizsa_maszkviselesi_szabalyok_enyhites","timestamp":"2021. február. 10. 21:34","title":"Nagykanizsán is enyhítenek a maszkviselési szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem csak az ismert zenei producernek állítanak emléket, de azoknak a pszichés problémákkal küzdő embereknek is, akik idő előtt hunytak el.\r

","shortLead":"Nem csak az ismert zenei producernek állítanak emléket, de azoknak a pszichés problémákkal küzdő embereknek is, akik...","id":"20210211_avicii_emlekhely_stockholm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bd40f4-31d8-41e9-8f9b-1251bfee57da","keywords":null,"link":"/elet/20210211_avicii_emlekhely_stockholm","timestamp":"2021. február. 11. 20:46","title":"Avicii-emlékhely lesz Stockholm központjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6741e309-9505-4bfc-941e-64374f6af5ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nyolcas Golf cseh testvérmodelljéből egy minden korábbinál sportosabb változat érkezett.","shortLead":"A nyolcas Golf cseh testvérmodelljéből egy minden korábbinál sportosabb változat érkezett.","id":"20210211_limitalt_szeria_itt_a_190_loeros_skoda_scala_edition_s","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6741e309-9505-4bfc-941e-64374f6af5ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b01cd83d-4221-4302-a832-dc29d0631677","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_limitalt_szeria_itt_a_190_loeros_skoda_scala_edition_s","timestamp":"2021. február. 11. 09:21","title":"Limitált sportszéria: itt a 190 lóerős Skoda Scala Edition S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55dd5a0f-25ed-4a4a-962e-cb11aa522f24","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210212_Marabu_Feknyuz_Gucci_gumicsizma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55dd5a0f-25ed-4a4a-962e-cb11aa522f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88c7fbe-f561-4e9c-882f-e9b9aef77055","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210212_Marabu_Feknyuz_Gucci_gumicsizma","timestamp":"2021. február. 12. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Gucci gumicsizma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab29d9d-4bd7-4d06-9d4d-f681f4ece84f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Esmé Bianco azt állítja, kapcsolatuk végén az énekes már egy baltával üldözte őt, késsel vágta meg a testét, és olyan szinten kontrollálta őt, hogy még a családját is egy szekrénybe elbújva hívhatta fel telefonon.","shortLead":"Esmé Bianco azt állítja, kapcsolatuk végén az énekes már egy baltával üldözte őt, késsel vágta meg a testét, és olyan...","id":"20210212_A_Tronok_harca_szinesznoje_is_sulyos_bantalmazassal_vadolja_Marilyn_Mansont_esme_bianco","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ab29d9d-4bd7-4d06-9d4d-f681f4ece84f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08ac6e4-bc0d-49b5-a488-b3c098b37d10","keywords":null,"link":"/kultura/20210212_A_Tronok_harca_szinesznoje_is_sulyos_bantalmazassal_vadolja_Marilyn_Mansont_esme_bianco","timestamp":"2021. február. 12. 15:10","title":"A Trónok harca színésznője is súlyos bántalmazással vádolja Marilyn Mansont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]