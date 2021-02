Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfa7f550-4d72-4b9f-bbc4-f6b8a6078c48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Céljuk, hogy képet adjanak Orbán Viktor kormányának járványügyi teljesítményéről. ","shortLead":"Céljuk, hogy képet adjanak Orbán Viktor kormányának járványügyi teljesítményéről. ","id":"20210211_ellenzeki_partszovetseg_covid_2021_vizsgalobizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfa7f550-4d72-4b9f-bbc4-f6b8a6078c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec30118d-e35f-4a94-837f-cee68e7c0385","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_ellenzeki_partszovetseg_covid_2021_vizsgalobizottsag","timestamp":"2021. február. 11. 17:55","title":"Összeül az ellenzék koronavírus-vizsgálóbizottsága, Mészáros Lőrincet is meghívták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7597d57a-551d-4da6-84d7-0ce98236cfb8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az uszály és a híd pillére sem sérült meg komolyabban.","shortLead":"Az uszály és a híd pillére sem sérült meg komolyabban.","id":"20210212_A_Rakoczi_hidnak_utkozott_egy_uszaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7597d57a-551d-4da6-84d7-0ce98236cfb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162ec90c-106d-490e-8f1f-1266db6ecf49","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_A_Rakoczi_hidnak_utkozott_egy_uszaly","timestamp":"2021. február. 12. 08:11","title":"A Rákóczi hídnak ütközött egy hajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ffafb0-1c8e-4ca1-8bfd-c4f05f661222","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A kísérleti program, melyet 2017-ben vezettek be, eredményesnek bizonyult, ezért a francia pénzügyminisztérium határozatlan időre meghosszabbította feljelentési rendszerét. A sikeres feljelentők pénzt kapnak, ha a feltárt adócsalásnak hála a költségvetés kasszája feltöltődik.","shortLead":"A kísérleti program, melyet 2017-ben vezettek be, eredményesnek bizonyult, ezért a francia pénzügyminisztérium...","id":"20210212_Bejott_a_francia_kezdemenyezes_amivel_az_adocsalo_ismerost_lehetett_feljelenteni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17ffafb0-1c8e-4ca1-8bfd-c4f05f661222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072dc137-68db-43a9-9d3a-bf874b3d9147","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210212_Bejott_a_francia_kezdemenyezes_amivel_az_adocsalo_ismerost_lehetett_feljelenteni","timestamp":"2021. február. 12. 14:47","title":"Bejött a francia kezdeményezés, amivel az adócsaló ismerőst lehet feljelenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39282563-e19d-4955-a510-f1ed6df13762","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"Ígéretes közlekedési koncepcióval álltak elő kormányzati hátszelű szervezetek – hasonlóval, mint ami több mint tíz évvel ezelőtt egyszer már elbukott. Ha ezúttal megvalósulna, fellélegezhetne a főváros.","shortLead":"Ígéretes közlekedési koncepcióval álltak elő kormányzati hátszelű szervezetek – hasonlóval, mint ami több mint tíz...","id":"202106__vasuti_strategia__fejpalyaudvar_helyett__felkorvasut__elovarosi_tanacs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39282563-e19d-4955-a510-f1ed6df13762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8056156f-02ea-42b4-a0cf-2d8f6b7df333","keywords":null,"link":"/360/202106__vasuti_strategia__fejpalyaudvar_helyett__felkorvasut__elovarosi_tanacs","timestamp":"2021. február. 11. 17:00","title":"A nagy kormány-Budapest rivalizálásban akár a fővárosiak is járhatnak jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e01583-12fe-4734-9caa-42abd0400e00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száznál is többen fertőződtek meg a kiskunhalasi Bárka otthonaiban. A dolgozók legalább 18 százaléka, az ellátottak 10 százaléka pozitív, az utóbbiak közül 27-en vannak kórházban. Az intézmény néhány telephelyén már oltottak, a központi egységben pont a járvány miatt nem kezdődött el az oltás.","shortLead":"Száznál is többen fertőződtek meg a kiskunhalasi Bárka otthonaiban. A dolgozók legalább 18 százaléka, az ellátottak 10...","id":"20210212_Berobbant_a_kiskunhalasi_szocialis_otthonban_a_virus_mielott_az_oltas_odaert_volna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93e01583-12fe-4734-9caa-42abd0400e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a38736-310f-4215-a988-f624432d793e","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_Berobbant_a_kiskunhalasi_szocialis_otthonban_a_virus_mielott_az_oltas_odaert_volna","timestamp":"2021. február. 12. 08:18","title":"Berobbant a kiskunhalasi szociális otthonban a vírus, mielőtt az oltás odaért volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átlagosan nagyjából egy százalékkal lett drágább az élet egy hónap alatt. Tavaly januárhoz képest 2,7 százalékkal emelkedtek az árak.","shortLead":"Átlagosan nagyjából egy százalékkal lett drágább az élet egy hónap alatt. Tavaly januárhoz képest 2,7 százalékkal...","id":"20210212_fogyasztoi_arak_nottek_januar_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21cbc95-cd1a-47b6-802b-06ddab31589e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210212_fogyasztoi_arak_nottek_januar_ksh","timestamp":"2021. február. 12. 11:17","title":"Többe kerül enni, mint tavaly decemberben, de olcsóbbak lettek a ruhák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ecf118-a0fe-40f3-9921-868e31530196","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ritkává és drágává vált a gumikesztyű a koronavírus-járvány miatt. Ebből pedig sokan villámgyorsan meggazdagodtak Malajziától Lengyelországig. ","shortLead":"Ritkává és drágává vált a gumikesztyű a koronavírus-járvány miatt. Ebből pedig sokan villámgyorsan meggazdagodtak...","id":"20210212_Uj_dollarmilliardosokat_termelt_ki_a_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2ecf118-a0fe-40f3-9921-868e31530196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a9f322-5bee-4218-8c48-25fdfe06d7e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210212_Uj_dollarmilliardosokat_termelt_ki_a_valsag","timestamp":"2021. február. 12. 14:05","title":"A koronavírus újabb mellékhatása: sok embert tesz gazdaggá a gumikesztyű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff383fb6-c4a7-4079-91d4-5cf842b3dc1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az is megkapja, akinél azt igazolják, hogy már átesett a fertőzésen.","shortLead":"Az is megkapja, akinél azt igazolják, hogy már átesett a fertőzésen.","id":"20210211_vedettseget_igazolo_okmany_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff383fb6-c4a7-4079-91d4-5cf842b3dc1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fa774f-03dc-4c7c-ad7a-6dd0ba833a29","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_vedettseget_igazolo_okmany_koronavirus","timestamp":"2021. február. 11. 11:35","title":"Jön a védettséget igazoló okmány, a vele járó jogokra még várni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]