Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ddb49c69-ba89-475d-b1f0-c6ff770d7147","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Négy megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki, mínusz 20 foknál is hidegebb lehet.","shortLead":"Négy megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki, mínusz 20 foknál is hidegebb lehet.","id":"20210212_extrem_hideg_figyelmeztetes_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddb49c69-ba89-475d-b1f0-c6ff770d7147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812706cd-ccd0-4631-98f2-67d067ebaf15","keywords":null,"link":"/elet/20210212_extrem_hideg_figyelmeztetes_idojaras","timestamp":"2021. február. 12. 19:25","title":"A fél országra figyelmeztetéseket adtak ki az extrém hideg miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4714992c-29e1-4aa4-9f68-3f89460c64ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A beruházások a fideszes Szabó Zsolt választókörzetében vannak – ott, ahol más uniós pályázati pénzek felhasználása miatt már nyomoz a rendőrség.","shortLead":"A beruházások a fideszes Szabó Zsolt választókörzetében vannak – ott, ahol más uniós pályázati pénzek felhasználása...","id":"20210212_piacok_heves_szabo_zsolt_unios_penzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4714992c-29e1-4aa4-9f68-3f89460c64ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05406567-85ce-404b-87df-484e45892021","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210212_piacok_heves_szabo_zsolt_unios_penzek","timestamp":"2021. február. 12. 13:04","title":"Sorra épülnek az apró és drága piacok Heves megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbc1eda9-6845-4cc7-8186-b53de04a15a5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fúziós zene úttörőjeként, és a legnagyobb jazz-zongoristák között számon tartott, 79 éves zenész kedden hunyt el, egy ritka betegségben. ","shortLead":"A fúziós zene úttörőjeként, és a legnagyobb jazz-zongoristák között számon tartott, 79 éves zenész kedden hunyt el...","id":"20210211_meghalt_chick_corea_jazzzenesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbc1eda9-6845-4cc7-8186-b53de04a15a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e406841-8e0a-42d8-8692-f63eafcc1a77","keywords":null,"link":"/kultura/20210211_meghalt_chick_corea_jazzzenesz","timestamp":"2021. február. 11. 22:30","title":"Elhunyt Chick Corea jazz-legenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eda114b-2ebc-4428-892e-5df52abe6e1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocializmus alatt sem volt jobb az oktatás, a diákok eredményei azonban egyre rosszabbak, az otthonról hozott hátrányokat pedig szinte egyáltalán nem segít ledolgozni az iskola – mondta a hvg.hu podcastjában, a Fülkében Kende Ágnes szociológus, akivel a végtelen oktatási reform természetéről, a kitörési lehetőségekről beszélgettünk.","shortLead":"A szocializmus alatt sem volt jobb az oktatás, a diákok eredményei azonban egyre rosszabbak, az otthonról hozott...","id":"20210213_Fulke_Allandoan_egy_oktatasi_reform_kozepen_vagyunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0eda114b-2ebc-4428-892e-5df52abe6e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7598b240-758b-4fe9-b26c-b9078b8de1fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210213_Fulke_Allandoan_egy_oktatasi_reform_kozepen_vagyunk","timestamp":"2021. február. 13. 11:00","title":"Fülke: \"A tanár is szenved, ha látja, hogy a gyerekek nem bírják a tempót és lemaradnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A meteorológiai szolgálat kilenc megyére adott ki figyelmeztetést a hófúvás miatt.\r

\r

","shortLead":"A meteorológiai szolgálat kilenc megyére adott ki figyelmeztetést a hófúvás miatt.\r

\r

","id":"20210212_Minusz_20_voros_kod_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca19973-7a62-45f0-8526-e91430f9d2f7","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_Minusz_20_voros_kod_idojaras","timestamp":"2021. február. 12. 05:43","title":"Két megyében mínusz 20 foknál is hidegebb lehet, országszerte életbe lép a vörös kód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b49df4d-129d-4605-ad72-5b355d26c912","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mráz Ágoston Sámuel nemrég amerikai kormányzati beavatkozást vizionált a jövő évi magyar választásokon.","shortLead":"Mráz Ágoston Sámuel nemrég amerikai kormányzati beavatkozást vizionált a jövő évi magyar választásokon.","id":"202106_magyarazni_a_kormany_agytrosztje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b49df4d-129d-4605-ad72-5b355d26c912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"627fe44f-ca5e-41fc-b5b7-1f79fb561957","keywords":null,"link":"/360/202106_magyarazni_a_kormany_agytrosztje","timestamp":"2021. február. 12. 12:00","title":"Már vagyonkezelője is van a kormányzati milliárdokat kapó közvélemény-kutatónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f22d7aa4-b492-428a-b025-2a330f33c151","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Decemberben perelte be a volt barátnője, akkor azt mondta, nincs mentsége az alkoholizmusára és az agressziójára, a jogi csapata azonban most mindent tagad. ","shortLead":"Decemberben perelte be a volt barátnője, akkor azt mondta, nincs mentsége az alkoholizmusára és az agressziójára...","id":"20210212_Shia_LaBeouf_vadak_ugyved_tagadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f22d7aa4-b492-428a-b025-2a330f33c151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec16619-e2f5-4228-8371-6394b24411df","keywords":null,"link":"/elet/20210212_Shia_LaBeouf_vadak_ugyved_tagadas","timestamp":"2021. február. 12. 17:26","title":"Mégis tagadja Shia LaBeouf az ellene felhozott, korábban beismert bántalmazási vádakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faadf88c-241e-492b-8968-bc47aac531ef","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Magyar maszek kötödést és vietnami utcai árust egyesített a szászországi piac. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Magyar maszek kötödést és vietnami utcai árust egyesített a szászországi piac. A német újraegyesítésről szóló Eljött...","id":"20210213_The_Pullover_Connection_1991_februar_19","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faadf88c-241e-492b-8968-bc47aac531ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2369b6-4d15-4dd0-8927-d1132f4bd7aa","keywords":null,"link":"/360/20210213_The_Pullover_Connection_1991_februar_19","timestamp":"2021. február. 13. 16:30","title":"The Pullover Connection: egy sajátos magyar-német biznisz – 1991. február 19.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]