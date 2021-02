Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"094c13d6-bea5-4414-be28-6a06850ff6c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még nem döntöttek Putyin Clubhouse-os csatlakozásáról.","shortLead":"Még nem döntöttek Putyin Clubhouse-os csatlakozásáról.","id":"20210215_elon_musk_putyin_clubhouse","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=094c13d6-bea5-4414-be28-6a06850ff6c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315f01fb-36cd-4a2d-94fa-e8482481b9c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_elon_musk_putyin_clubhouse","timestamp":"2021. február. 15. 17:41","title":"A Kreml nem utasította el élből Elon Musk meghívását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az oltóanyagot Dél-Koreában és Indiában gyártják majd.","shortLead":"Az oltóanyagot Dél-Koreában és Indiában gyártják majd.","id":"20210215_A_WHO_jovahagyta_az_AstraZeneca_vakcinajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ce043c-49dd-4926-8b78-75657140ab0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_A_WHO_jovahagyta_az_AstraZeneca_vakcinajat","timestamp":"2021. február. 15. 19:03","title":"A WHO jóváhagyta az AstraZeneca vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21d0143-3212-4829-b5c9-38f1b4961b18","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Turisztikai Ügynökséghez fordultak. Csak annyit kérnek, amennyit tavalyelőtt adóként befizettek.","shortLead":"A Magyar Turisztikai Ügynökséghez fordultak. Csak annyit kérnek, amennyit tavalyelőtt adóként befizettek.","id":"20210215_turizmus_vendeglatas_fesztival_rendezveny_koronavirus_tamogatas_afacsokkentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e21d0143-3212-4829-b5c9-38f1b4961b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e527d74f-7564-4e3b-81c9-7c5c3899a704","keywords":null,"link":"/kkv/20210215_turizmus_vendeglatas_fesztival_rendezveny_koronavirus_tamogatas_afacsokkentes","timestamp":"2021. február. 15. 13:32","title":"Támogatást és kulturális áfát kérnek a fesztivál- és rendezvényszervezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2886b6-a7a4-4502-aaca-81c079ee52dd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Fejenként több száz eurós bírságot szabtak ki az étteremtulajdonosokra és a vendégekre Ventimigliában és Sanremoban. Főleg francia turisták ünnepeltek tengerparton.","shortLead":"Fejenként több száz eurós bírságot szabtak ki az étteremtulajdonosokra és a vendégekre Ventimigliában és Sanremoban...","id":"20210214_Koronavirus_etterem_Valentinnap_Olaszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a2886b6-a7a4-4502-aaca-81c079ee52dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0527ed10-b409-4f72-8fa5-cdaac493b306","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_Koronavirus_etterem_Valentinnap_Olaszorszag","timestamp":"2021. február. 14. 20:57","title":"A korlátozások ellenére több étterem is kinyitott Valentin-napon Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a588ea-51dc-4c0b-9d84-360b2af4a177","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizennégynapos szükségállapotot hirdetett ki hétfőtől Csehországban a koronavírusjárvány miatt a kormány - közölték a cseh kabinet vasárnapi rendkívüli ülése utáni sajtótájékoztatón.","shortLead":"Tizennégynapos szükségállapotot hirdetett ki hétfőtől Csehországban a koronavírusjárvány miatt a kormány - közölték...","id":"20210214_Ujabb_tizennegynapos_szuksegallapotot_vezetnek_be_Csehorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7a588ea-51dc-4c0b-9d84-360b2af4a177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67cc8bbc-aa0e-46c5-a183-3136141f7598","keywords":null,"link":"/vilag/20210214_Ujabb_tizennegynapos_szuksegallapotot_vezetnek_be_Csehorszagban","timestamp":"2021. február. 14. 18:15","title":"Újabb tizennégynapos szükségállapotot vezetnek be Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c85cdcb-a599-49b7-9c3e-157904a4f9a5","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Nem titok, hogy Orbán Viktornak előkóstolója is van, bár leginkább csak hivatalos programok helyszínein lép akcióba - írta a Blikk. Utánajártunk, igaz-e ez.","shortLead":"Nem titok, hogy Orbán Viktornak előkóstolója is van, bár leginkább csak hivatalos programok helyszínein lép akcióba...","id":"20210215_Tenyleg_van_Orbannak_elokostoloja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c85cdcb-a599-49b7-9c3e-157904a4f9a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04018b12-b672-423d-9fe1-2e5fe8619b57","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_Tenyleg_van_Orbannak_elokostoloja","timestamp":"2021. február. 15. 14:10","title":"Tényleg van Orbánnak előkóstolója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf789a14-2c9c-411f-a937-d741315c7e0d","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkban öt író felváltva öt kulcsszó szerepeltetésével ír arról, miként élte meg az elmúlt hetet. Karafiáth Orsolyának most ebből az öt szóból kellett ihletet merítenie: cáfolat, durci, elnémítás, oroszellenesség, szinglikosár.","shortLead":"Sorozatunkban öt író felváltva öt kulcsszó szerepeltetésével ír arról, miként élte meg az elmúlt hetet. Karafiáth...","id":"20210214_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf789a14-2c9c-411f-a937-d741315c7e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab32b491-2a6a-4423-975e-ace73b866f1a","keywords":null,"link":"/360/20210214_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2021. február. 14. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya beletörődésről és a semmivel ellentétes előjelű semmiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15bfd8b-d249-4afd-a5ed-bab815f156a3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ördög a részletekben lakozik – derül ki (ismét) Karsai László történész, a Mozgó Világ legutóbbi, 2021/1 számában megjelent elemző tanulmányából, amely azt a bevett közvélekedést cáfolja, hogy a 1941-es XV. törvény módosítása szolgai másolata lenne a hitleri Németország 1935-ös „fajvédelmi” törvényének. ","shortLead":"Az ördög a részletekben lakozik – derül ki (ismét) Karsai László történész, a Mozgó Világ legutóbbi, 2021/1 számában...","id":"202106_folyoirat__nem_slendriansag_karsai_laszlo_fajvedok_fajgyalazok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e15bfd8b-d249-4afd-a5ed-bab815f156a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72dfc5d-cf42-4ddf-aba2-263f94533fb3","keywords":null,"link":"/360/202106_folyoirat__nem_slendriansag_karsai_laszlo_fajvedok_fajgyalazok","timestamp":"2021. február. 15. 12:00","title":"Slendriánul másolt náci jog: a nemzsidó magyar férfiak nem lehettek \"fajgyalázók\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]