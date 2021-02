Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szolgáltatáson a csatorna korábbi adásai nézhetők vissza.","shortLead":"A szolgáltatáson a csatorna korábbi adásai nézhetők vissza.","id":"20210215_tv2_play_streamingszolgaltatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9e18cf-1113-4132-9091-5fd2fda17cd4","keywords":null,"link":"/kultura/20210215_tv2_play_streamingszolgaltatas","timestamp":"2021. február. 15. 05:49","title":"Elindult a TV2 saját streamingszolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2886b6-a7a4-4502-aaca-81c079ee52dd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Fejenként több száz eurós bírságot szabtak ki az étteremtulajdonosokra és a vendégekre Ventimigliában és Sanremoban. Főleg francia turisták ünnepeltek tengerparton.","shortLead":"Fejenként több száz eurós bírságot szabtak ki az étteremtulajdonosokra és a vendégekre Ventimigliában és Sanremoban...","id":"20210214_Koronavirus_etterem_Valentinnap_Olaszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a2886b6-a7a4-4502-aaca-81c079ee52dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0527ed10-b409-4f72-8fa5-cdaac493b306","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_Koronavirus_etterem_Valentinnap_Olaszorszag","timestamp":"2021. február. 14. 20:57","title":"A korlátozások ellenére több étterem is kinyitott Valentin-napon Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0fb0c41-70d8-4581-870b-8f08ba1b572b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy szingapúri egyetem tanára olyan beleéléssel tartotta óráját, hogy azt sem vette észre, senki nem hallja, amit mond.","shortLead":"Egy szingapúri egyetem tanára olyan beleéléssel tartotta óráját, hogy azt sem vette észre, senki nem hallja, amit mond.","id":"20210215_zoom_videochat_egyetem_online_oktatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0fb0c41-70d8-4581-870b-8f08ba1b572b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f73d5d1-d070-4b06-b327-21827220138a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_zoom_videochat_egyetem_online_oktatas","timestamp":"2021. február. 15. 11:03","title":"2 órán át beszélt a diákjaihoz a Zoomon – közben végig le volt némítva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045cf4d0-f1ee-448b-8820-0ba4b3cfa883","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nemzetközileg is elismert tudós az ionsugaras analitikával és anyagmódosítással foglalkozott. Megérhette, hogy úttörő kutatási eredményei ma már az anyagmérnökségben, a gyártástechnológia alapműveleteiben hasznosulnak is az integrált mikro- és nanoelektronika területén.","shortLead":"A nemzetközileg is elismert tudós az ionsugaras analitikával és anyagmódosítással foglalkozott. Megérhette, hogy úttörő...","id":"20210214_Meghalt_Gyulai_Jozsef_Szechenyidijas_fizikus_az_MTA_rendes_tagja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=045cf4d0-f1ee-448b-8820-0ba4b3cfa883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9a42f7-dbda-4dab-aa02-41d0f422ec26","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_Meghalt_Gyulai_Jozsef_Szechenyidijas_fizikus_az_MTA_rendes_tagja","timestamp":"2021. február. 14. 14:20","title":"Meghalt a nemzetközileg is elismert Gyulai József Széchenyi-díjas fizikus, az MTA rendes tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f842630f-8b3c-4ff0-8019-8bc1446accad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több teljesítménytesztet is lefuttattak a Samsung Galaxy S21 Ultra kétféle változatával, hogy választ találjanak kérdésre: melyik processzorral szerelt telefon az erősebb? A sok teszt ellenére a válasz nem lett egyértelmű.","shortLead":"Több teljesítménytesztet is lefuttattak a Samsung Galaxy S21 Ultra kétféle változatával, hogy választ találjanak...","id":"20210214_samsung_galaxy_s21_ultra_exynos_2100_qualcomm_snaprdagon_888_teljesitmeny_benchmark_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f842630f-8b3c-4ff0-8019-8bc1446accad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13753051-e68c-41e4-9a2e-c2e444ba5189","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_samsung_galaxy_s21_ultra_exynos_2100_qualcomm_snaprdagon_888_teljesitmeny_benchmark_teszt","timestamp":"2021. február. 14. 16:03","title":"Melyik processzorral erősebb a Samsung Galaxy S21 Ultra? Exynos 2100 vagy Snapdragon 888?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234b6889-4a4e-489a-b884-33316e4ac56d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tisza felső szakaszán a magas vízállás miatt több településnél szünetel a kompközlekedés.","shortLead":"A Tisza felső szakaszán a magas vízállás miatt több településnél szünetel a kompközlekedés.","id":"20210214_Aradas_Sajo_Borsod_megye_Tisza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=234b6889-4a4e-489a-b884-33316e4ac56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aedc9f53-f415-47dc-944c-19171d79a131","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Aradas_Sajo_Borsod_megye_Tisza","timestamp":"2021. február. 14. 21:56","title":"Több utat is lezártak Borsod megyében a Sajó áradása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15cf33d3-ea43-4d42-8fbe-4f2918ff363e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Michael McDowell nevető harmadikként megúszta az ütközést, és behúzta a győzelmet.","shortLead":"Michael McDowell nevető harmadikként megúszta az ütközést, és behúzta a győzelmet.","id":"20210215_nascar_daytona_500_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15cf33d3-ea43-4d42-8fbe-4f2918ff363e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e867a363-bfcd-449f-97b4-478cd7df9537","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_nascar_daytona_500_baleset","timestamp":"2021. február. 15. 14:13","title":"Tüzes tömegkarambollal ért véget a Daytona 500 (videóval)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fff295-322b-48cb-94d3-4a02c9123271","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A két fotográfus, Maria do Mar Rêgo és Szász Lilla 2018-ban találkozott Lisszabonban, ahol hamarosan kiderült számukra, hogy munkáikban ugyanannak a szerteágazó és kimeríthetetlen témának, a szerelemnek a kérdéseit vizsgálják. Maria do Mar Rêgo közel négy éven keresztül rögzítette kapcsolatának alakulását, állomásait. Szász Lilla 2009 és 2018 között követte ismerősei baráti-szerelmi történeteit. De leolvasható-e egy képről a szerelem? ","shortLead":"A két fotográfus, Maria do Mar Rêgo és Szász Lilla 2018-ban találkozott Lisszabonban, ahol hamarosan kiderült számukra...","id":"20210214_Love_is_love_nagyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3fff295-322b-48cb-94d3-4a02c9123271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c4c18d-f9c2-4904-aaf9-1a1e297e6b8e","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210214_Love_is_love_nagyitas","timestamp":"2021. február. 14. 18:00","title":"Hány arca van a szerelemnek? – Nagyítás-fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]