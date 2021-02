Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3563e3e-ef27-477e-84cd-37f08e9862dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két évvel azután, hogy a Hyundai megmutatta a lépegető autója koncepcióját, elkészült a szerkezet első prototípusa. A Tiger X-1-et a Marsra is elküldené a gyártó.","shortLead":"Két évvel azután, hogy a Hyundai megmutatta a lépegető autója koncepcióját, elkészült a szerkezet első prototípusa...","id":"20210215_hyundai_tiger_x_1_koncepcio_lepegeto_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3563e3e-ef27-477e-84cd-37f08e9862dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ddf1f7-3164-41ed-8195-d67c1c59830c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_hyundai_tiger_x_1_koncepcio_lepegeto_auto","timestamp":"2021. február. 15. 09:03","title":"Megépítette a Hyundai az új autó prototípusát, ami lábakon is tud járni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter a péntek esti S&P- és Fitch-jelentésre reagált.","shortLead":"A pénzügyminiszter a péntek esti S&P- és Fitch-jelentésre reagált.","id":"20210213_Varga_Mihaly_A_hitelminositok_biznak_a_magyar_gazdasagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37786b68-8d10-4183-876a-eca867062836","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210213_Varga_Mihaly_A_hitelminositok_biznak_a_magyar_gazdasagban","timestamp":"2021. február. 13. 12:05","title":"Varga Mihály: A hitelminősítők bíznak a magyar gazdaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e0be4c-594a-44a8-9591-762e2e04ba58","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar szakembernek három meccs kellett az első döntetlenéhez, amit a Stuttgart ellen szerzett meg.","shortLead":"A magyar szakembernek három meccs kellett az első döntetlenéhez, amit a Stuttgart ellen szerzett meg.","id":"20210213_hertha_stuttgart_bundesliga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70e0be4c-594a-44a8-9591-762e2e04ba58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57478e4-b561-4ed2-8463-ea817f835a14","keywords":null,"link":"/sport/20210213_hertha_stuttgart_bundesliga","timestamp":"2021. február. 13. 19:59","title":"Megszerezte első pontját a Hertha Dárdai Pállal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039fd5b7-623f-43be-8fcc-709e2df1beed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Várhatóan még idén nyáron megnyit a felújított Somogy megyei bevásárlóközpont.","shortLead":"Várhatóan még idén nyáron megnyit a felújított Somogy megyei bevásárlóközpont.","id":"20210214_Korszerusitik_a_Kaposvar_Plazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=039fd5b7-623f-43be-8fcc-709e2df1beed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d6b6540-cd66-454b-9f95-3c81ee273725","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210214_Korszerusitik_a_Kaposvar_Plazat","timestamp":"2021. február. 14. 10:53","title":"Korszerűsítik a Kaposvár Plázát, még idén nyáron nyithat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeccde9e-f5c8-459a-928e-6ec193885383","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy nádtetős házban és egy lakatlan épületben is holttestet találtak a tűzoltók.","shortLead":"Egy nádtetős házban és egy lakatlan épületben is holttestet találtak a tűzoltók.","id":"20210213_Rovid_idon_belul_ket_halalos_tuzeset_is_volt_Mezoturon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eeccde9e-f5c8-459a-928e-6ec193885383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a6fe24-7d97-41ec-8a57-80a22653055b","keywords":null,"link":"/itthon/20210213_Rovid_idon_belul_ket_halalos_tuzeset_is_volt_Mezoturon","timestamp":"2021. február. 13. 10:07","title":"Rövid időn belül két halálos tűzeset is volt Mezőtúron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d6ede8-be48-4473-b04b-d11358c7887b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A mezőgazdasági élőhelyeken fészkelő és az erdei madarak állománya csökken, de vannak sokasodó madárfajták is. Az összkép azonban nem biztató. ","shortLead":"A mezőgazdasági élőhelyeken fészkelő és az erdei madarak állománya csökken, de vannak sokasodó madárfajták is...","id":"202106_madarnepszamlalas_fogy_amagyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3d6ede8-be48-4473-b04b-d11358c7887b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af6e29e2-b00b-4a7a-99ea-238e28bb4cb7","keywords":null,"link":"/360/202106_madarnepszamlalas_fogy_amagyar","timestamp":"2021. február. 13. 14:00","title":"Fogy a magyar – a nagy madárnépszámlálás után kezdhetünk aggódni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7edd4938-5df5-4f19-b9fb-97a742f00de0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" 387 462 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, miközben 13 706-an hunytak el. ","shortLead":" 387 462 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, miközben 13 706-an hunytak el. ","id":"20210214_Koronavirus_70_beteg_hunyt_el_1707en_fertozodtek_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7edd4938-5df5-4f19-b9fb-97a742f00de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07653ded-a18c-4d2f-b865-86ea04dce6a0","keywords":null,"link":"/itthon/20210214_Koronavirus_70_beteg_hunyt_el_1707en_fertozodtek_meg","timestamp":"2021. február. 14. 08:55","title":"Koronavírus: 70 beteg hunyt el, 1707-en fertőződtek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be46e157-b50c-49d9-937a-a014390b491e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több európai országban nem minősítik autónak a Microlino 2.0-t.","shortLead":"Több európai országban nem minősítik autónak a Microlino 2.0-t.","id":"20210214_Microlino_elektromos_torpeauto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be46e157-b50c-49d9-937a-a014390b491e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d367d4e7-bc21-4b6b-b420-31d7122e72af","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Microlino_elektromos_torpeauto","timestamp":"2021. február. 14. 17:05","title":"Szeptemberben kezdhetik el gyártani az elektromos törpeautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]