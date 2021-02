Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92f9033e-d257-40cc-b35b-76d4c8031138","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A repülő, amely a vakcinákat szállítja, már elindult Pekingbe.","shortLead":"A repülő, amely a vakcinákat szállítja, már elindult Pekingbe.","id":"20210215_knai_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92f9033e-d257-40cc-b35b-76d4c8031138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ff8175-a587-4650-8d7a-16e7845b1368","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_knai_vakcina","timestamp":"2021. február. 15. 05:35","title":"550 ezer kínai vakcina érkezik kedden Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4412b7bf-d855-4e1a-9b94-9ae8877a7a0c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A novemberi növekedés után decemberben esett az építőipari termelés, amely így az egy évvel korábbi szintet sem érte el. Az év végi szerződésállomány viszont magasabb volt, mint egy évvel korábban. 2020 egészében az építőipari termelés 9 százalékkal esett vissza.

","shortLead":"A novemberi növekedés után decemberben esett az építőipari termelés, amely így az egy évvel korábbi szintet sem érte...","id":"20210215_Az_epitoipar_pocsek_evet_zart_2020ban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4412b7bf-d855-4e1a-9b94-9ae8877a7a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ddd52da-7225-4815-8295-24b16af98dc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210215_Az_epitoipar_pocsek_evet_zart_2020ban","timestamp":"2021. február. 15. 09:30","title":"Az építőipar pocsék évet zárt 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac6e978-f51a-4d7e-b432-b462876a3437","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járvány miatt nincsenek koncertek, kénytelen volt éjjeliőrnek állni Németh Oszkár.



","shortLead":"A járvány miatt nincsenek koncertek, kénytelen volt éjjeliőrnek állni Németh Oszkár.



","id":"20210215_Ejjeliorkent_dolgozik_az_egykor_unnepelt_dobos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ac6e978-f51a-4d7e-b432-b462876a3437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad4b206-6430-4f70-b4b5-9f3b67c93019","keywords":null,"link":"/elet/20210215_Ejjeliorkent_dolgozik_az_egykor_unnepelt_dobos","timestamp":"2021. február. 15. 10:25","title":"Éjjeliőrként dolgozik a Fonográf egykori dobosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f842630f-8b3c-4ff0-8019-8bc1446accad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több teljesítménytesztet is lefuttattak a Samsung Galaxy S21 Ultra kétféle változatával, hogy választ találjanak kérdésre: melyik processzorral szerelt telefon az erősebb? A sok teszt ellenére a válasz nem lett egyértelmű.","shortLead":"Több teljesítménytesztet is lefuttattak a Samsung Galaxy S21 Ultra kétféle változatával, hogy választ találjanak...","id":"20210214_samsung_galaxy_s21_ultra_exynos_2100_qualcomm_snaprdagon_888_teljesitmeny_benchmark_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f842630f-8b3c-4ff0-8019-8bc1446accad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13753051-e68c-41e4-9a2e-c2e444ba5189","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_samsung_galaxy_s21_ultra_exynos_2100_qualcomm_snaprdagon_888_teljesitmeny_benchmark_teszt","timestamp":"2021. február. 14. 16:03","title":"Melyik processzorral erősebb a Samsung Galaxy S21 Ultra? Exynos 2100 vagy Snapdragon 888?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy fontos telefonbeszélgetés előkerülése felkavarta az órákon át tartó záróvitát.","shortLead":"Egy fontos telefonbeszélgetés előkerülése felkavarta az órákon át tartó záróvitát.","id":"20210213_trumpimpeachment","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eaeec6f-ba75-406b-90d4-20635d46c2ab","keywords":null,"link":"/vilag/20210213_trumpimpeachment","timestamp":"2021. február. 13. 21:56","title":"Megúszta az impeachmentet Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d6ea75e-0a6d-4c94-a32f-dc6f6e4e8f95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy sikernek tűnik a Galaxy S21 család, azonban sokaknak még mindig a vágyálom kategóriájában maradnak ezek az eszközök, meglehetősen borsos áruk miatt. Azonban úgy tűnik, a Samsungnak az idén is lehet egy kellemes meglepetése.","shortLead":"Nagy sikernek tűnik a Galaxy S21 család, azonban sokaknak még mindig a vágyálom kategóriájában maradnak ezek...","id":"20210215_samsung_galaxy_s21_fe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d6ea75e-0a6d-4c94-a32f-dc6f6e4e8f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f03e9cf-2c26-4ca1-bfed-f27e330c044f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_samsung_galaxy_s21_fe","timestamp":"2021. február. 15. 07:03","title":"Lehet, hogy érdemes várni? A Galaxy S21 is kaphat olcsóbb változatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ae9bcc-c4af-45fc-b385-458b9b051027","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210214_koronavirus_orosz_vakcina_ogyei_vakcinaigazolvany_kiszivargott_jelszavak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84ae9bcc-c4af-45fc-b385-458b9b051027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ccd52e-431a-4dbb-8892-2aa5ba367988","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_koronavirus_orosz_vakcina_ogyei_vakcinaigazolvany_kiszivargott_jelszavak","timestamp":"2021. február. 14. 12:00","title":"Ez történt: \"Aranyfolyót\" fotózott a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az engedélyeztetési eljárás biztonsági követelményei nem változnak, de nem kell majd minden vizsgálati szakaszt lefolytatni, hogy hamarabb juthassunk vakcinához.","shortLead":"Az engedélyeztetési eljárás biztonsági követelményei nem változnak, de nem kell majd minden vizsgálati szakaszt...","id":"20210214_Unios_biztos_gyorsitott_eljarassal_engedelyeztetik_a_mutaciok_ellen_kifejlesztett_oltasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74bcfd25-3d68-4de3-a667-ac0c0ced369f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_Unios_biztos_gyorsitott_eljarassal_engedelyeztetik_a_mutaciok_ellen_kifejlesztett_oltasokat","timestamp":"2021. február. 14. 12:55","title":"Gyorsított eljárással engedélyezteti majd az EU a mutációk ellen kifejlesztett oltásokat és gyógyszereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]