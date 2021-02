Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94c610c9-c19a-42c8-8ce5-54f504177075","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A koronavírus elleni példamutató védekezést Tajvan nemcsak a korábbi járványkezelése tapasztalatára építette, hanem a lakosságot partnerként kezelő nyílt kormányzás koncepciójára is – magyarázta a HVG-nek Audrey Tang digitalizációs miniszter. Interjú.","shortLead":"A koronavírus elleni példamutató védekezést Tajvan nemcsak a korábbi járványkezelése tapasztalatára építette, hanem...","id":"202106__audrey_tang__jarvanykezelesrol_digitalis_demokraciarol__a_bizalom_bajtjai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94c610c9-c19a-42c8-8ce5-54f504177075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f09ea88-1935-4465-b34e-323aad1e9d52","keywords":null,"link":"/360/202106__audrey_tang__jarvanykezelesrol_digitalis_demokraciarol__a_bizalom_bajtjai","timestamp":"2021. február. 15. 17:00","title":"A jó járványkezeléshez a lakosság bizalma kell – ehhez egy kormány humort is bevethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a152ed0d-0843-4d2a-85a8-98c491e71c30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szupermasszív fekete lyukak a tudósok számára rendkívül izgalmas képződmények, ám ez nem jelenti azt, hogy a kisebbek ne keltenék fel az érdeklődésüket. Most például egy egész csoport ilyet találtak a Hubble űrteleszkóp segítségével.","shortLead":"A szupermasszív fekete lyukak a tudósok számára rendkívül izgalmas képződmények, ám ez nem jelenti azt, hogy a kisebbek...","id":"20210215_hubble_fekete_lyuk_urteleszkop_ngc_6397","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a152ed0d-0843-4d2a-85a8-98c491e71c30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b73eb4-1e61-4316-8d00-572b940e5e3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_hubble_fekete_lyuk_urteleszkop_ngc_6397","timestamp":"2021. február. 15. 14:03","title":"Egy átlagos fekete lyukat akartak tanulmányozni a tudósok, de sokkal érdekesebb dologra bukkantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kihúzták a 6. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a számokat.","shortLead":"Kihúzták a 6. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a számokat.","id":"20210214_Volt_telitalalatos_a_hatos_lotton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf4c7b3-0d31-4309-8366-987253dcee3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_Volt_telitalalatos_a_hatos_lotton","timestamp":"2021. február. 14. 16:44","title":"Volt telitalálatos a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2886b6-a7a4-4502-aaca-81c079ee52dd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Fejenként több száz eurós bírságot szabtak ki az étteremtulajdonosokra és a vendégekre Ventimigliában és Sanremoban. Főleg francia turisták ünnepeltek tengerparton.","shortLead":"Fejenként több száz eurós bírságot szabtak ki az étteremtulajdonosokra és a vendégekre Ventimigliában és Sanremoban...","id":"20210214_Koronavirus_etterem_Valentinnap_Olaszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a2886b6-a7a4-4502-aaca-81c079ee52dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0527ed10-b409-4f72-8fa5-cdaac493b306","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_Koronavirus_etterem_Valentinnap_Olaszorszag","timestamp":"2021. február. 14. 20:57","title":"A korlátozások ellenére több étterem is kinyitott Valentin-napon Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa627744-c27a-4bf3-a1d7-d9d93a05ac8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Néhány év leforgása alatt 600 kilométerrel voltak kénytelenek arrébb úszni a fiatal fehér cápák Kalifornia közelében. ","shortLead":"Néhány év leforgása alatt 600 kilométerrel voltak kénytelenek arrébb úszni a fiatal fehér cápák Kalifornia közelében. ","id":"20210214_fehercapa_klimavaltozas_kalifornia_veszelyeztetett_capatamadas_halaszat_ocean","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa627744-c27a-4bf3-a1d7-d9d93a05ac8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee30fcea-1412-4025-82ca-5c9ffed156f7","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_fehercapa_klimavaltozas_kalifornia_veszelyeztetett_capatamadas_halaszat_ocean","timestamp":"2021. február. 14. 11:40","title":"Már több száz kilométerrel arrébb is felbukkannak a fehércápák a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi nyolc év fegyházbüntetést kapott első fokon. Az ügyészség szerint ennél többet érdemelne.","shortLead":"A férfi nyolc év fegyházbüntetést kapott első fokon. Az ügyészség szerint ennél többet érdemelne.","id":"20210215_szexualis_eroszak_neveloapa_ugyeszseg_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a220ebfd-2479-44f5-a786-3b804683e716","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_szexualis_eroszak_neveloapa_ugyeszseg_itelet","timestamp":"2021. február. 15. 10:23","title":"Szigorúbb büntetést kér az ügyészség a férfira, aki többször megerőszakolta a mostohalányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc45aaa-9776-45c6-be00-44ded96e96c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos két táblázatot küldött a politikusnak, aki minderre 90 napot várt.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos két táblázatot küldött a politikusnak, aki minderre 90 napot várt.","id":"20210215_muller_cecilia_szel_bernadett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebc45aaa-9776-45c6-be00-44ded96e96c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94f6226-e8ce-43cf-9ce2-cd58af62aa28","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_muller_cecilia_szel_bernadett","timestamp":"2021. február. 15. 06:19","title":"Müller Cecília gyakorlatilag használhatatlan járványadatokat küldött Szél Bernadettnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8a8cf9d-282d-4c26-b79c-90f295c2371b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Larryt még David Cameron hozta a házhoz. Azóta teszi a dolgát. ","shortLead":"Larryt még David Cameron hozta a házhoz. Azóta teszi a dolgát. ","id":"20210215_Tiz_eve_lepett_hivatalba_Larry_a_brit_miniszterelnoksegi_foegeresz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8a8cf9d-282d-4c26-b79c-90f295c2371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8de2b5e-f976-4817-8394-d024fb721341","keywords":null,"link":"/elet/20210215_Tiz_eve_lepett_hivatalba_Larry_a_brit_miniszterelnoksegi_foegeresz","timestamp":"2021. február. 15. 16:07","title":"Macska a Downing Streeten: tíz éve lépett hivatalba Larry, a miniszterelnökségi főegerész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]