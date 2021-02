Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39be5aa0-70d9-41a7-8ba6-910b6cbec886","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Minden idők egyik legnagyobb vállalkozása, az Amazon alapítója, a világ egyik leggazdagabb embere, ellentmondásos figura, újító, jótékony dollárszázmilliárdos, közben pedig keménykezű, szinte diktatórikus vezető, aki nemcsak a gazdaságot, a technológiát, hanem az életmódot és a kultúrát, egyebek közt az olvasási szokásokat is megváltoztatta. A HVG Könyvek által gondozott Minden eladó Jeff Bezos életét kíséri végig, melyet a következő hetekben több epizódban mutatunk be.","shortLead":"Minden idők egyik legnagyobb vállalkozása, az Amazon alapítója, a világ egyik leggazdagabb embere, ellentmondásos...","id":"20210215_A_mestertervtol_a_legendas_indulasig__Jeff_Bezos_eletutja_2_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39be5aa0-70d9-41a7-8ba6-910b6cbec886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd488aa0-b060-4c37-8e30-6bf42e8bc91e","keywords":null,"link":"/360/20210215_A_mestertervtol_a_legendas_indulasig__Jeff_Bezos_eletutja_2_resz","timestamp":"2021. február. 15. 19:00","title":"A mestertervtől a legendás indulásig – Jeff Bezos életútja, 2. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa38305-ba70-4ca7-920d-21cf2d75f42c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, középkategóriás mobilt mutatott be a Samsung, ami egy hatalmas akkumulátort, valamint a Galaxy Note10 processzorát kapta meg.","shortLead":"Új, középkategóriás mobilt mutatott be a Samsung, ami egy hatalmas akkumulátort, valamint a Galaxy Note10 processzorát...","id":"20210215_samsung_galaxy_f62_specifikacio_akkumulator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efa38305-ba70-4ca7-920d-21cf2d75f42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5379bb-dd4a-42f5-b0c1-1d2b4464ba1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_samsung_galaxy_f62_specifikacio_akkumulator","timestamp":"2021. február. 15. 15:03","title":"Óriási, 7000 mAh-s akkumulátort kapott a Samsung új mobilja, a Galaxy F62","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már közel 300 ezren felgyógyultak a betegségből Magyarországon.","shortLead":"Már közel 300 ezren felgyógyultak a betegségből Magyarországon.","id":"20210216_Elhunyt_85_beteg_900_alatt_az_uj_fertozottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e09d9d76-d2c8-4aad-8e3b-677df5546d69","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_Elhunyt_85_beteg_900_alatt_az_uj_fertozottek_szama","timestamp":"2021. február. 16. 09:31","title":"Elhunyt 85 beteg, 900 alatt az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac6e978-f51a-4d7e-b432-b462876a3437","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járvány miatt nincsenek koncertek, kénytelen volt éjjeliőrnek állni Németh Oszkár.



","shortLead":"A járvány miatt nincsenek koncertek, kénytelen volt éjjeliőrnek állni Németh Oszkár.



","id":"20210215_Ejjeliorkent_dolgozik_az_egykor_unnepelt_dobos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ac6e978-f51a-4d7e-b432-b462876a3437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad4b206-6430-4f70-b4b5-9f3b67c93019","keywords":null,"link":"/elet/20210215_Ejjeliorkent_dolgozik_az_egykor_unnepelt_dobos","timestamp":"2021. február. 15. 10:25","title":"Éjjeliőrként dolgozik a Fonográf egykori dobosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7953a91-bfbf-4652-ab0c-32910d675eff","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Tirolban terjed a dél-afrikai mutálódott koronavírus, a tartomány vezetői megpróbáltak ugyanúgy ellenállni a korlátozásoknak, mint egy éve Ischglben.","shortLead":"Tirolban terjed a dél-afrikai mutálódott koronavírus, a tartomány vezetői megpróbáltak ugyanúgy ellenállni...","id":"20210216_Szeretettel_Becsbol_Tirolbol_Virol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7953a91-bfbf-4652-ab0c-32910d675eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a3b4cc-79f7-45fd-8d3e-a519b6c062a3","keywords":null,"link":"/360/20210216_Szeretettel_Becsbol_Tirolbol_Virol","timestamp":"2021. február. 16. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: Karanténba zárták a \"Virollá\" lett Tirolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbfe462-3722-48d2-b21d-834e3e168390","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kolozsváron lehet majd először használt ruhát venni az Auchanban.","shortLead":"Kolozsváron lehet majd először használt ruhát venni az Auchanban.","id":"20210215_romania_hasznalt_ruha_auchan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfe462-3722-48d2-b21d-834e3e168390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7cc4f70-cab6-4be1-b72e-6aa91d3f890b","keywords":null,"link":"/kkv/20210215_romania_hasznalt_ruha_auchan","timestamp":"2021. február. 15. 18:01","title":"Úgy tűnik, bejött az Auchannak, hogy használt ruhát árul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A koronavírus-járvány ellenére több lakáshitel fogyott 2020-ban, mint az azt megelőző évben, de azt nem mondhatjuk, hogy a járvány ne hatott volna a hitelezési folyamatokra. Az igénylők a korábbiaknál is nagyobb hangsúlyt fektettek a biztonságra, a negyedévek összehasonlításakor pedig borult az elmúlt évek mintázata. A Bank360.hu szakértői elemzésükben a lakáshitelek 2020-as eredményeit foglalták össze.","shortLead":"A koronavírus-járvány ellenére több lakáshitel fogyott 2020-ban, mint az azt megelőző évben, de azt nem mondhatjuk...","id":"20210216_lakashitel_2020_bank360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b6621a-1c9a-4156-827d-aeaa5e665b0b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210216_lakashitel_2020_bank360","timestamp":"2021. február. 16. 09:55","title":"Járvány ide vagy oda, a lakáshitelekből több fogyott, és még olcsóbbak is lettek 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec1fbe4-35b8-4af9-b4eb-c7a8fea0612c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ngozi Okonjo-Iweala kinevezését korábban Donald Trump blokkolta, Joe Biden kormánya azonban támogatta a nigériai jelöltet.\r

","shortLead":"Ngozi Okonjo-Iweala kinevezését korábban Donald Trump blokkolta, Joe Biden kormánya azonban támogatta a nigériai...","id":"20210215_Elnok_Kereskedelmi_Vilagszervezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eec1fbe4-35b8-4af9-b4eb-c7a8fea0612c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa9d1c3-5b13-4e84-b94e-9ba16f58f486","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210215_Elnok_Kereskedelmi_Vilagszervezet","timestamp":"2021. február. 15. 20:14","title":"Megválasztották az első afrikai nőt a Kereskedelmi Világszervezet élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]