[{"available":true,"c_guid":"57487d7e-9487-42f0-89d0-457e5f75df57","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A lista egy oldalon található, ott azt írják, Várhelyi \"nyíltan beavatkozik Ukrajna belügyeibe, és támogatja Kárpátalján a szeparatizmust\".","shortLead":"A lista egy oldalon található, ott azt írják, Várhelyi \"nyíltan beavatkozik Ukrajna belügyeibe, és támogatja...","id":"20210216_varhelyi_oliver_lista_ukrajna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57487d7e-9487-42f0-89d0-457e5f75df57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade5b633-d595-4afd-a735-2fa909627e2f","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_varhelyi_oliver_lista_ukrajna","timestamp":"2021. február. 16. 20:40","title":"Várhelyi Olivér is felkerült az ukrán nacionalisták listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac9c837b-ccc4-4605-9163-048213ded302","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Azzal, hogy mostantól megújuló energia működteti az épületet, annyival kevesebb szén-dioxid jut a légkörbe, mintha az összes New York-i háztartás egy hónapig nem kapcsolná fel a villanyt. ","shortLead":"Azzal, hogy mostantól megújuló energia működteti az épületet, annyival kevesebb szén-dioxid jut a légkörbe, mintha...","id":"20210216_Empire_State_Building_megujuloenergia_szelenergia_szendioxidkibocsatas_fenntarthatosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac9c837b-ccc4-4605-9163-048213ded302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0f8e27-475e-4fc2-af9d-15a0a806907c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210216_Empire_State_Building_megujuloenergia_szelenergia_szendioxidkibocsatas_fenntarthatosag","timestamp":"2021. február. 16. 18:23","title":"Szélenergiára állt át az Empire State Building","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746b1b43-74d1-47a5-97c2-1c059bbc71ed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerdán 419 forintra emelkedik az üzemanyag átlagára.\r

","shortLead":"Szerdán 419 forintra emelkedik az üzemanyag átlagára.\r

","id":"20210215_benzin_gazolaj_uzemanyag_dragulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=746b1b43-74d1-47a5-97c2-1c059bbc71ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c7a135-0309-4231-8e0b-2e28f8bcf741","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_benzin_gazolaj_uzemanyag_dragulas","timestamp":"2021. február. 15. 15:19","title":"Szerdán megint drágul a gázolaj a kutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6639fc6e-ca0f-46cd-a6e9-5e3b607aa938","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szeged.hu úgy értesült, hogy Szabó Bálintot a Szegedi Egyetem makói pszichiátriai klinikájára szállították. ","shortLead":"A Szeged.hu úgy értesült, hogy Szabó Bálintot a Szegedi Egyetem makói pszichiátriai klinikájára szállították. ","id":"20210216_szabo_balint_eltunes_megtalalas_mako_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6639fc6e-ca0f-46cd-a6e9-5e3b607aa938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d00d8fc-7a80-440c-a01c-0eaa7f0b30da","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_szabo_balint_eltunes_megtalalas_mako_korhaz","timestamp":"2021. február. 16. 16:34","title":"Személyi szabadság megsértésének gyanújával nyomoznak az eltűnt szegedi képviselő ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba34a50-f97b-4e55-aa72-9d72820c56b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Helmholtz-Zentrum Berlin kutatóinak új napeleme karnyújtásnyi távolságba került az álomhatárként emlegetett 30 százalékos hatékonyság eléréséhez.","shortLead":"A német Helmholtz-Zentrum Berlin kutatóinak új napeleme karnyújtásnyi távolságba került az álomhatárként emlegetett 30...","id":"20210215_napelem_hatekonysag_vilagrekord_perovszkit_kristaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aba34a50-f97b-4e55-aa72-9d72820c56b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665b5f56-b449-457a-a22f-50420d0d3acf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_napelem_hatekonysag_vilagrekord_perovszkit_kristaly","timestamp":"2021. február. 15. 08:03","title":"Ez most a világ leghatékonyabb napeleme – közel az álomhatárhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e15581-c5aa-497a-ae2d-1f89ea3e0c61","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Piaci értéke halad az ezermilliárd dollár felé.","shortLead":"Piaci értéke halad az ezermilliárd dollár felé.","id":"20210216_alomhatar_bitcoin_kereskedes_kriptopenz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0e15581-c5aa-497a-ae2d-1f89ea3e0c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0519bd00-2757-4242-8a45-8a670b6ab6aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210216_alomhatar_bitcoin_kereskedes_kriptopenz","timestamp":"2021. február. 16. 14:26","title":"Áttörte az álomhatárt a bitcoin, 50 ezer dollár felett kereskednek a kriptopénzzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63903bbe-60a5-4795-aa65-8cfed16f02cf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Piacra dobott Kamala Harris unokahúga olyan pulóvert is, amire az volt írva, hogy alelnök nagynéni.","shortLead":"Piacra dobott Kamala Harris unokahúga olyan pulóvert is, amire az volt írva, hogy alelnök nagynéni.","id":"20210215_meena_harris_kamala_harris_feher_haz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63903bbe-60a5-4795-aa65-8cfed16f02cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b22277a-29e7-4f11-ba07-e982f967a938","keywords":null,"link":"/kkv/20210215_meena_harris_kamala_harris_feher_haz","timestamp":"2021. február. 15. 19:31","title":"Figyelmeztetést küldött a Fehér Ház Kamala Harris unokahúgának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74ac569-bdea-4a27-9edc-d79cb9824ed0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Összegyűjtöttük azokat a területeket, ahol a fenntarthatóság érdekében a környezetvédelemben áttörésre van szükség. Tervek már vannak, az idő azonban vészesen fogy.","shortLead":"Összegyűjtöttük azokat a területeket, ahol a fenntarthatóság érdekében a környezetvédelemben áttörésre van szükség...","id":"20210216_Harom_kor_a_Fold_korul__korkoros_kornyezetvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e74ac569-bdea-4a27-9edc-d79cb9824ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497e4ee4-3d3c-4159-b61c-37c6d0daf94d","keywords":null,"link":"/eurologus/20210216_Harom_kor_a_Fold_korul__korkoros_kornyezetvedelem","timestamp":"2021. február. 16. 10:30","title":"Kevesebb elpocsékolt víz, kevesebb eldobott szatyor – pontos terv van a klímacélok teljesítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]