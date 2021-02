Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a2886b6-a7a4-4502-aaca-81c079ee52dd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Fejenként több száz eurós bírságot szabtak ki az étteremtulajdonosokra és a vendégekre Ventimigliában és Sanremoban. Főleg francia turisták ünnepeltek tengerparton.","shortLead":"Fejenként több száz eurós bírságot szabtak ki az étteremtulajdonosokra és a vendégekre Ventimigliában és Sanremoban...","id":"20210214_Koronavirus_etterem_Valentinnap_Olaszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a2886b6-a7a4-4502-aaca-81c079ee52dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0527ed10-b409-4f72-8fa5-cdaac493b306","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_Koronavirus_etterem_Valentinnap_Olaszorszag","timestamp":"2021. február. 14. 20:57","title":"A korlátozások ellenére több étterem is kinyitott Valentin-napon Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt két hétben tizenöt magyar halálát okozta a hideg.","shortLead":"Az elmúlt két hétben tizenöt magyar halálát okozta a hideg.","id":"20210215_kihules_fagyhalal_magyar_szocialis_forum_megemlekezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2b15ba-0c00-4c1b-8808-4932bb6548d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_kihules_fagyhalal_magyar_szocialis_forum_megemlekezes","timestamp":"2021. február. 15. 08:49","title":"Október óta már 104 ember hűlt ki végzetesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d678b7-da18-4db5-9d13-a87f980d16d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erős szél miatt jóval hidegebbnek érezhetjük az időjárást - figyelmeztetnek a meteorológusok. ","shortLead":"Az erős szél miatt jóval hidegebbnek érezhetjük az időjárást - figyelmeztetnek a meteorológusok. ","id":"20210214_Ne_csapja_be_a_napsutes_fagypont_korul_lesz_a_homerseklet_vasarnap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54d678b7-da18-4db5-9d13-a87f980d16d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db54ef37-47c6-424a-ad1f-e78bf991ce44","keywords":null,"link":"/itthon/20210214_Ne_csapja_be_a_napsutes_fagypont_korul_lesz_a_homerseklet_vasarnap","timestamp":"2021. február. 14. 09:03","title":"Ne csapja be a napsütés, fagypont körül lesz a hőmérséklet vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234b6889-4a4e-489a-b884-33316e4ac56d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tisza felső szakaszán a magas vízállás miatt több településnél szünetel a kompközlekedés.","shortLead":"A Tisza felső szakaszán a magas vízállás miatt több településnél szünetel a kompközlekedés.","id":"20210214_Aradas_Sajo_Borsod_megye_Tisza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=234b6889-4a4e-489a-b884-33316e4ac56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aedc9f53-f415-47dc-944c-19171d79a131","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Aradas_Sajo_Borsod_megye_Tisza","timestamp":"2021. február. 14. 21:56","title":"Több utat is lezártak Borsod megyében a Sajó áradása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fiatalokat kivéve minden korosztályban csökkent az oltási kedv.","shortLead":"A fiatalokat kivéve minden korosztályban csökkent az oltási kedv.","id":"20210214_Kevesebben_oltatnak_be_magukat_mint_korabban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd1ee2c-471a-483e-bb44-361946b5f03a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_Kevesebben_oltatnak_be_magukat_mint_korabban","timestamp":"2021. február. 14. 19:11","title":"Kevesebben oltatnák be magukat, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6006c4f7-2b01-41c8-97de-87b448cf6f81","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szomszédok próbálták kimenteni a férfit az autójából.","shortLead":"A szomszédok próbálták kimenteni a férfit az autójából.","id":"20210214_Betonatjaro_autos_Rabapatona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6006c4f7-2b01-41c8-97de-87b448cf6f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf025549-9e88-432e-af2c-2a2a2e2b8548","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Betonatjaro_autos_Rabapatona","timestamp":"2021. február. 14. 18:51","title":"Betonátjárónak csapódott és meghalt egy autós Rábapatonán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A legdrágább az V. kerület, ott kétmillió forintos négyzetméterárral kell számolni.","shortLead":"A legdrágább az V. kerület, ott kétmillió forintos négyzetméterárral kell számolni.","id":"20210215_ujepitesu_lakas_epites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f70ff3-6fd9-414d-8332-39f3e008fe11","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210215_ujepitesu_lakas_epites","timestamp":"2021. február. 15. 16:05","title":"Már az 1,1 milliót karcolja az új lakások négyzetméterára a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649d2ede-a5d7-479b-b245-3f66dae09d84","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kemény tél sem tudta megállítani a Seattle-ben élő Fran Goldmant.","shortLead":"A kemény tél sem tudta megállítani a Seattle-ben élő Fran Goldmant.","id":"20210216_Egy_90_eves_no_negy_kilometert_gyalogolt_a_30_centimeteres_hoban_hogy_megkapja_a_vakcinat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=649d2ede-a5d7-479b-b245-3f66dae09d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9cf4ab2-e252-4f33-afec-db861f44befd","keywords":null,"link":"/elet/20210216_Egy_90_eves_no_negy_kilometert_gyalogolt_a_30_centimeteres_hoban_hogy_megkapja_a_vakcinat","timestamp":"2021. február. 16. 07:59","title":"Egy 90 éves nő négy kilométert gyalogolt a 30 centiméteres hóban, hogy megkapja a vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]