[{"available":true,"c_guid":"c1bdee8e-cd3d-4eea-90d2-083a6b1049f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két nappal a rádió földi sugárzásának megszűnése után máris folytatja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az FM 92.9 MHz frekvencia pályáztatását.","shortLead":"Két nappal a rádió földi sugárzásának megszűnése után máris folytatja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság...","id":"20210216_Klubradio_folytatjak_a_frekvencia_palyaztatasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1bdee8e-cd3d-4eea-90d2-083a6b1049f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00961f0b-f332-4165-872a-028c66195683","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_Klubradio_folytatjak_a_frekvencia_palyaztatasat","timestamp":"2021. február. 16. 13:25","title":"Tovább pályáztatják a Klubrádió volt frekvenciáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester szerint számtalan közfeladatot állami támogatást nélkül lát el a főváros, és még a kormánynak is fizet.","shortLead":"A főpolgármester szerint számtalan közfeladatot állami támogatást nélkül lát el a főváros, és még a kormánynak is fizet.","id":"20210215_Karacsony_Gergely_Orban_Viktor_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97810d4a-baa5-48fb-af3f-d54126491c17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210215_Karacsony_Gergely_Orban_Viktor_Budapest","timestamp":"2021. február. 15. 19:47","title":"Karácsony Orbánnak: Az új városvezetésnek közel négyszer annyi önkormányzati adót kell fizetnie, mint Tarlósnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec1fbe4-35b8-4af9-b4eb-c7a8fea0612c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A nigériai szakember saját országát is kemény feladat elé állítja a világjárvány.","shortLead":"A nigériai szakember saját országát is kemény feladat elé állítja a világjárvány.","id":"20210216_Uj_WTOfonok_A_gazdag_orszagok_is_veszitenek_ha_visszatartjak_a_vakcinakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eec1fbe4-35b8-4af9-b4eb-c7a8fea0612c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ab0d78-52c9-4b8f-accd-89cf34687390","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210216_Uj_WTOfonok_A_gazdag_orszagok_is_veszitenek_ha_visszatartjak_a_vakcinakat","timestamp":"2021. február. 16. 13:38","title":"Új WTO-főnök: A gazdag országok is veszítenek, ha visszatartják a vakcinákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08513109-6a19-4c65-9380-6e9832edf61c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A parkban elhelyezett úton már hosszabb ideje dolgoztak, de most végre elkészült.","shortLead":"A parkban elhelyezett úton már hosszabb ideje dolgoztak, de most végre elkészült.","id":"20210216_Szivarvanyos_ut_Ausztralia_meleghazassag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08513109-6a19-4c65-9380-6e9832edf61c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db75a744-d2ac-43ef-bbcb-38888e47404f","keywords":null,"link":"/elet/20210216_Szivarvanyos_ut_Ausztralia_meleghazassag","timestamp":"2021. február. 16. 17:50","title":"Szivárványos utat adták át Ausztráliában, ezzel ünneplik, hogy a melegek is összeházasodhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30f5913-578b-4aae-b806-2907791a9935","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az északkeleti országrészben a csapadék halmazállapota döntően hó lesz.","shortLead":"Az északkeleti országrészben a csapadék halmazállapota döntően hó lesz.","id":"20210216_onos_eso_figyelmeztetes_meteorologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f30f5913-578b-4aae-b806-2907791a9935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"179f0eab-c7fa-4384-ba82-5a57d039c6d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_onos_eso_figyelmeztetes_meteorologia","timestamp":"2021. február. 16. 21:34","title":"Hat megyében figyelmeztet ónos esőre a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1cb2dd-7bad-4ab8-ac5f-652cf3b0106f","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210216_Marabu_Feknyuz_Varga_Judit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c1cb2dd-7bad-4ab8-ac5f-652cf3b0106f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebbbed0b-8a4d-490e-8633-679ea7d448a6","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_Marabu_Feknyuz_Varga_Judit","timestamp":"2021. február. 16. 12:08","title":"Marabu Féknyúz: Varga Judit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3b82454-46a3-4b44-bbc6-5315b85ff3b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Latifa hercegnő három éve próbált megszökni az országból, azóta tartják fogva.","shortLead":"Latifa hercegnő három éve próbált megszökni az országból, azóta tartják fogva.","id":"20210217_latifa_hercegno_borton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3b82454-46a3-4b44-bbc6-5315b85ff3b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b6d7b0-ba65-495d-8281-e91422d90420","keywords":null,"link":"/elet/20210217_latifa_hercegno_borton","timestamp":"2021. február. 17. 13:10","title":"Egy börtönné alakított villában tartják fogva a dubaji emír lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fd42fa5-c880-4751-9a56-2476da4ac04d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy hét alatt mindössze 88 ezer új fertőzöttet regisztráltak.","shortLead":"Egy hét alatt mindössze 88 ezer új fertőzöttet regisztráltak.","id":"20210215_nagy_britannia_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fd42fa5-c880-4751-9a56-2476da4ac04d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987daf18-79b5-4f9f-bd97-1f4ddfef8907","keywords":null,"link":"/vilag/20210215_nagy_britannia_koronavirus","timestamp":"2021. február. 15. 21:18","title":"Öthavi mélypontra esett vissza az új fertőzöttek száma Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]