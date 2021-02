Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sátoraljaújhely külterületén és Garadnán is kigyulladt egy családi ház.\r

","shortLead":"Sátoraljaújhely külterületén és Garadnán is kigyulladt egy családi ház.\r

","id":"20210216_Haztuz_Borsod_megye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da3f203-ec1d-4fcb-8bb4-38ed3fcbeed1","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_Haztuz_Borsod_megye","timestamp":"2021. február. 16. 08:22","title":"Ketten meghaltak két háztűzben Borsod megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1332b6ca-a872-4eec-90ff-818fc191f606","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft elsősorban az 5–12 éves gyerekeket szeretné megvédeni attól, hogy nem nekik való tartalommal találkozzanak.","shortLead":"A Microsoft elsősorban az 5–12 éves gyerekeket szeretné megvédeni attól, hogy nem nekik való tartalommal találkozzanak.","id":"20210217_microsoft_edge_bongeszo_gyerekek_vedelme","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1332b6ca-a872-4eec-90ff-818fc191f606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef85d9d-6629-4862-9772-ddb258dbcf4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_microsoft_edge_bongeszo_gyerekek_vedelme","timestamp":"2021. február. 17. 09:33","title":"Gyerekzárat készített a Microsoft az Edge böngészőhöz, biztonságosabb lesz az internetezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb50662-1c9c-41d9-82ff-4ba8a08226e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentősen bővül az idei évben a Google Stadia játékkínálata, tavasszal érkezik a FIFA 2021 is.","shortLead":"Jelentősen bővül az idei évben a Google Stadia játékkínálata, tavasszal érkezik a FIFA 2021 is.","id":"20210215_google_stadia_jatekok_felhoszolgaltatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2eb50662-1c9c-41d9-82ff-4ba8a08226e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04916071-f8d9-4b6f-b313-26a903375699","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_google_stadia_jatekok_felhoszolgaltatas","timestamp":"2021. február. 15. 16:03","title":"Játékdömping jön a Stadiára, több mint 100 játékkal bővíti kínálatát a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb72361-7dbe-4426-966f-68b3b0405750","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Közlöny szerint az agrárminiszter kérte.","shortLead":"A Magyar Közlöny szerint az agrárminiszter kérte.","id":"20210216_bencsik_david_helyettes_allamtitkar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cb72361-7dbe-4426-966f-68b3b0405750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca603b0-5a37-4c0e-a1d5-cd10a74d78b7","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_bencsik_david_helyettes_allamtitkar","timestamp":"2021. február. 16. 07:10","title":"Helyettes államtitkár lett Bencsik Dávid, a Demokrata főszerkesztőjének fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63903bbe-60a5-4795-aa65-8cfed16f02cf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Piacra dobott Kamala Harris unokahúga olyan pulóvert is, amire az volt írva, hogy alelnök nagynéni.","shortLead":"Piacra dobott Kamala Harris unokahúga olyan pulóvert is, amire az volt írva, hogy alelnök nagynéni.","id":"20210215_meena_harris_kamala_harris_feher_haz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63903bbe-60a5-4795-aa65-8cfed16f02cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b22277a-29e7-4f11-ba07-e982f967a938","keywords":null,"link":"/kkv/20210215_meena_harris_kamala_harris_feher_haz","timestamp":"2021. február. 15. 19:31","title":"Figyelmeztetést küldött a Fehér Ház Kamala Harris unokahúgának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a98b5d7-0ea5-4ac2-abd6-848992fa7532","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gulácsi Péteréknek nagyon nehéz dolguk lesz a visszavágón.","shortLead":"Gulácsi Péteréknek nagyon nehéz dolguk lesz a visszavágón.","id":"20210216_bajnokok_ligaja_rb_leipzig_liverpool","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a98b5d7-0ea5-4ac2-abd6-848992fa7532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a025de-9b49-412f-ac5d-3775e3fd5e14","keywords":null,"link":"/sport/20210216_bajnokok_ligaja_rb_leipzig_liverpool","timestamp":"2021. február. 16. 23:16","title":"Két gólt ajándékozott a Leipzig a Liverpoolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5b6756-9bc9-4214-90e5-14ae17cd9ab4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Anthony Fauci egymillió dollárral járó izraeli elismerést kap a „tudomány védelméért”.","shortLead":"Anthony Fauci egymillió dollárral járó izraeli elismerést kap a „tudomány védelméért”.","id":"20210216_Dijaztak_Anthony_Fauci_batorsagat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f5b6756-9bc9-4214-90e5-14ae17cd9ab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bef86d2-5824-4329-8e3f-eae4a73cf758","keywords":null,"link":"/elet/20210216_Dijaztak_Anthony_Fauci_batorsagat","timestamp":"2021. február. 16. 10:02","title":"Díjazták Anthony Fauci bátorságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf17cffd-e641-4362-a119-cdb1fcd34ab1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA szerint nemcsak a testnek, a léleknek is jót tesz a változatos és megfelelő táplálkozás. Hogy ez megoldható legyen egy Mars-misszió során is, a NASA a kanadai űrügynökséggel közösen pályázatot írt ki.","shortLead":"A NASA szerint nemcsak a testnek, a léleknek is jót tesz a változatos és megfelelő táplálkozás. Hogy ez megoldható...","id":"20210217_nasa_mars_misszio_elelmiszerellato_rendszer_taplalkozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf17cffd-e641-4362-a119-cdb1fcd34ab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a4d0d7-f535-464d-8567-fac2e63eee49","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_nasa_mars_misszio_elelmiszerellato_rendszer_taplalkozas","timestamp":"2021. február. 17. 08:33","title":"1,5 milliárd forintos pályázatot írt ki a NASA, hogy legyen mit enniük a Marsra tartó űrhajósoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]