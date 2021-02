Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"743a8000-81f8-4d10-8b59-bee4d05f372b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A térkép 1:10 milliós méretarányú, és még a bolygó éghajlati és időjárási viszonyait is megmutatja.

","shortLead":"A térkép 1:10 milliós méretarányú, és még a bolygó éghajlati és időjárási viszonyait is megmutatja.

","id":"20210216_Magyar_kutato_foldrajzi_atlasz_Mars","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=743a8000-81f8-4d10-8b59-bee4d05f372b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c668ccd-70c1-456d-a82b-08953f3c0638","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_Magyar_kutato_foldrajzi_atlasz_Mars","timestamp":"2021. február. 16. 17:09","title":"Magyar kutató készítette el az első földrajzi atlaszt a Marsról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8b73758-2124-4866-806c-19ef58c8b9e9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Olasz geofizikusok szerint a vulkán rég nem tapasztalt erővel tört ki.","shortLead":"Olasz geofizikusok szerint a vulkán rég nem tapasztalt erővel tört ki.","id":"20210216_etna_vulkan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8b73758-2124-4866-806c-19ef58c8b9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d752435-1997-4641-bea4-a8bd0e8e60c1","keywords":null,"link":"/vilag/20210216_etna_vulkan","timestamp":"2021. február. 16. 20:50","title":"Újra kitört az Etna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56725a27-02ae-4344-9cdd-bdaafa3f2fc2","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Kompromisszumos jelöltként került a román kormányfői posztra a komoly bankármúlttal rendelkező Florin Citu, akit Klaus Iohannis emberének tartanak.","shortLead":"Kompromisszumos jelöltként került a román kormányfői posztra a komoly bankármúlttal rendelkező Florin Citu, akit Klaus...","id":"202106_florin_citu_roman_kormanyfo_azarnyekbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56725a27-02ae-4344-9cdd-bdaafa3f2fc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0468ecca-8806-4a22-86ba-43a566af3a15","keywords":null,"link":"/360/202106_florin_citu_roman_kormanyfo_azarnyekbol","timestamp":"2021. február. 16. 17:00","title":"Az államfő árnyékából lépett ki az új román miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Harvard Egyetem tudósai egy új elmélettel álltak elő arról, honnan származhatott az az égitest, ami globális katasztrófát okozott a Földön.","shortLead":"A Harvard Egyetem tudósai egy új elmélettel álltak elő arról, honnan származhatott az az égitest, ami globális...","id":"20210216_jupiter_meteorit_dinoszauruszok_kipusztulasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f2e950a-0a0e-4a0f-8d34-34fb089596a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_jupiter_meteorit_dinoszauruszok_kipusztulasa","timestamp":"2021. február. 16. 12:03","title":"A Jupiter lőhette el a Föld felé a meteoritot, ami kipusztította a dinoszauruszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79ec9bc6-4331-465b-a7be-6aba1d576c2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szállodák most még csak üzleti célból fogadhatnak vendégeket.","shortLead":"A szállodák most még csak üzleti célból fogadhatnak vendégeket.","id":"20210216_meszaros_lorinc_hunguest_hotel_wellness_hetvege_elfoglalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79ec9bc6-4331-465b-a7be-6aba1d576c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb785a1-30a7-4244-9939-2054cc7f7c9f","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_meszaros_lorinc_hunguest_hotel_wellness_hetvege_elfoglalas","timestamp":"2021. február. 16. 16:25","title":"Mészáros hoteljében nagyszabású wellness hétvégére készülnek áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lemondanak a Damjanich utcai épület nyílt pályázat útján nyert bérleti jogáról az SZFE hallgatói. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Lemondanak a Damjanich utcai épület nyílt pályázat útján nyert bérleti jogáról az SZFE hallgatói. A hvg360 reggeli...","id":"20210217_Radar360_Szijj_Laszlo_vagyona_es_a_bitcoin_is_rekordot_dontott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ae81f5-2257-458f-b0c7-334478344482","keywords":null,"link":"/360/20210217_Radar360_Szijj_Laszlo_vagyona_es_a_bitcoin_is_rekordot_dontott","timestamp":"2021. február. 17. 07:57","title":"Radar360: Szíjj László vagyona és a bitcoin is rekordot döntött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae1bb4a-e407-40ff-bb42-0def95859d1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár hónapja röppent fel a hír, hogy bekebelezi az Nvidia az ARM-et (ARM Holdingsot), és a tervezett tranzakció egyre jobban idegesíti többek között a nagy amerikai chipgyártót, a Qualcommot is.

","shortLead":"Pár hónapja röppent fel a hír, hogy bekebelezi az Nvidia az ARM-et (ARM Holdingsot), és a tervezett tranzakció egyre...","id":"20210217_qualcomm_nvidia_arm_akvizicio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eae1bb4a-e407-40ff-bb42-0def95859d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b600d2-a549-44a5-976f-cd6e815743a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_qualcomm_nvidia_arm_akvizicio","timestamp":"2021. február. 17. 10:03","title":"Nagyon nem tetszik a Qualcommnak, amit az Nvidia művel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1cb2dd-7bad-4ab8-ac5f-652cf3b0106f","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210216_Marabu_Feknyuz_Varga_Judit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c1cb2dd-7bad-4ab8-ac5f-652cf3b0106f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebbbed0b-8a4d-490e-8633-679ea7d448a6","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_Marabu_Feknyuz_Varga_Judit","timestamp":"2021. február. 16. 12:08","title":"Marabu Féknyúz: Varga Judit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]