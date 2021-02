Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d87533b7-fe18-4d1d-8c68-c5faa1f730ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új tanulmány szerint az Apple népszerű okosórája, pontosabban annak pulzusmérője egészen korán képes jelezni, hogy a viselőjének koronavírus-fertőzése lehet.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint az Apple népszerű okosórája, pontosabban annak pulzusmérője egészen korán képes jelezni...","id":"20210218_pulzusszam_valtozasa_covid_fertozes_osszefuggese_apple_watch_tanulmany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d87533b7-fe18-4d1d-8c68-c5faa1f730ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e9c586-9930-426f-9c9f-f40559a6e019","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_pulzusszam_valtozasa_covid_fertozes_osszefuggese_apple_watch_tanulmany","timestamp":"2021. február. 18. 12:03","title":"Még a PCR-teszt előtt jelezheti az Apple Watch a Covid-fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e0513de-bfcf-4d14-9e13-bd60c49e9568","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai autógyártó is teljes erejével az villanyautózás felé fordul. ","shortLead":"Az amerikai autógyártó is teljes erejével az villanyautózás felé fordul. ","id":"20210217_Elektromosautomarka_lesz_a_Ford_Europaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e0513de-bfcf-4d14-9e13-bd60c49e9568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"618e19d5-3854-42d6-b08b-68c2d22155e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210217_Elektromosautomarka_lesz_a_Ford_Europaban","timestamp":"2021. február. 17. 13:59","title":"Elektromosautó-márka lesz a Ford Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bed46af-a60e-479b-8e3f-120aae83a456","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A koronavírus-járvány miatt tolták ki a bevásárlóközpont nyitását.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt tolták ki a bevásárlóközpont nyitását.","id":"20210217_etele_plaza_nyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bed46af-a60e-479b-8e3f-120aae83a456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a8c014-3ff8-4087-a598-801734faba60","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210217_etele_plaza_nyitas","timestamp":"2021. február. 17. 09:51","title":"Szeptemberben nyithat Buda legnagyobb plázája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183ca313-0ee3-4d44-b342-557702a00465","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egyelőre úgy tűnik, hogy a Ferencváros és az MTK női csapatának bajnokijával avatják fel az új Bozsik Arénát, amely nemsokára az U21-es Európa-bajnokság helyszíne is lesz. ","shortLead":"Egyelőre úgy tűnik, hogy a Ferencváros és az MTK női csapatának bajnokijával avatják fel az új Bozsik Arénát, amely...","id":"20210217_Kispest_Bozsik_Arena_Honved","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=183ca313-0ee3-4d44-b342-557702a00465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5827b99-a43b-49d7-a647-885b27b0c489","keywords":null,"link":"/sport/20210217_Kispest_Bozsik_Arena_Honved","timestamp":"2021. február. 17. 13:52","title":"Az új Bozsik Aréna első meccsét a Honvéd nélkül játsszák le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53daa585-71d5-4d9f-b23b-19692231a216","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Tombor András résztulajdonában álló cseh Aero Vodochody 12 repülőt gyárthat le Vietnamnak.","shortLead":"A Tombor András résztulajdonában álló cseh Aero Vodochody 12 repülőt gyárthat le Vietnamnak.","id":"20210217_vietnam_repulogep_tombor_andras_aero_vodochody","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53daa585-71d5-4d9f-b23b-19692231a216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"733effec-a1f2-4ad1-b91f-dbefa65c8963","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_vietnam_repulogep_tombor_andras_aero_vodochody","timestamp":"2021. február. 17. 17:10","title":"Orbán volt tanácsadójának cége sugárhajtású repülőkre kapott megrendelést Vietnamból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vannak esetek, amikor az állami támogatás is összeegyeztethető az uniós joggal, a luxemburgi testület szerint ez épp ilyen.","shortLead":"Vannak esetek, amikor az állami támogatás is összeegyeztethető az uniós joggal, a luxemburgi testület szerint ez épp...","id":"20210217_Hiaba_perelt_a_Ryanair_az_Europai_Birosag_szerint_minden_rendben_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a110e5-2217-4b8d-951b-557353b27891","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_Hiaba_perelt_a_Ryanair_az_Europai_Birosag_szerint_minden_rendben_van","timestamp":"2021. február. 17. 13:13","title":"Hiába perelt a Ryanair, az Európai Bíróság szerint minden rendben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57106d48-0a02-4286-93af-5ade80684b9b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szegedi kutatók kísérletei alapján szemléletváltásra van szükség az epilepsziarohamok kezelésében, és erre ki is dolgoztak egy új módszert.","shortLead":"Szegedi kutatók kísérletei alapján szemléletváltásra van szükség az epilepsziarohamok kezelésében, és erre ki is...","id":"20210217_kutatas_agy_epileipszia_roham_szegedi_tudomanyegyetem_berenyi_antal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57106d48-0a02-4286-93af-5ade80684b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a10213-e0a9-428f-8bad-4c5e83389c85","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_kutatas_agy_epileipszia_roham_szegedi_tudomanyegyetem_berenyi_antal","timestamp":"2021. február. 17. 14:03","title":"Új módszert fejlesztettek az epilepsziarohamok kezelésére szegedi kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6804a08-d32f-4533-a184-0ed222bc3695","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Instagramon jelentették be a hírt. \r

","shortLead":"Az Instagramon jelentették be a hírt. \r

","id":"20210217_Masodik_gyereket_varja_Cseke_Eszter_es_S_Takacs_Andras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6804a08-d32f-4533-a184-0ed222bc3695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3befeb-cb57-430b-bce5-924c9aff5824","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Masodik_gyereket_varja_Cseke_Eszter_es_S_Takacs_Andras","timestamp":"2021. február. 17. 13:34","title":"Második gyerekét várja Cseke Eszter és S. Takács András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]