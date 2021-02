Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d048bd21-8000-4305-99f0-53e5e97d7ee1","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Ha van két, látszatra egymástól nagyon különböző intézmény, az a múzeum és a bank. Annyira azonban nem is állnak messze egymástól, mint gondolnánk. Amikor az olyan nagy alkotmányokra gondolunk, mint a mi Szépművészetink vagy a bécsi Kunsthistorisches Museum, nyugodtan odaképzelhetjük melléjük a körúti, tekintélyes, klasszikus – erős páncélszekrényekkel rendelkező – banképületeket. ","shortLead":"Ha van két, látszatra egymástól nagyon különböző intézmény, az a múzeum és a bank. Annyira azonban nem is állnak messze...","id":"20210216_Vihar_elotti_csond","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d048bd21-8000-4305-99f0-53e5e97d7ee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d409df6-1bdd-4034-b96b-cd67bd0e06ec","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20210216_Vihar_elotti_csond","timestamp":"2021. február. 17. 12:40","title":"Vihar előtti csönd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30263cc4-099d-4ae0-8ac5-ecf8582b6f77","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Sajón levonuló árhullám a közutakat is elárasztotta, így azok is tele vannak jégtáblákkal. ","shortLead":"A Sajón levonuló árhullám a közutakat is elárasztotta, így azok is tele vannak jégtáblákkal. ","id":"20210218_Nehol_folyami_jegtorokent_megy_a_Kozut_hokotroja_az_elaradt_utakon__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30263cc4-099d-4ae0-8ac5-ecf8582b6f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b98f1e9-bb6d-4382-b812-b350ac24fcaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20210218_Nehol_folyami_jegtorokent_megy_a_Kozut_hokotroja_az_elaradt_utakon__video","timestamp":"2021. február. 18. 08:37","title":"Folyami jégtörőként megy a Közút hókotrója a vízzel elárasztott utakon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f172c875-48ca-44d7-ae6e-f66676ced59e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal a médiapiac szabályozásáról szóló törvény miatt hozta meg a döntést, közleményük szerint \"nehéz szívvel\".","shortLead":"A közösségi oldal a médiapiac szabályozásáról szóló törvény miatt hozta meg a döntést, közleményük szerint \"nehéz...","id":"20210218_Facebook_Ausztralia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f172c875-48ca-44d7-ae6e-f66676ced59e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a04c787a-c5b5-423e-a655-abc02a40cb14","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_Facebook_Ausztralia","timestamp":"2021. február. 18. 05:44","title":"Blokkolja a hírek olvasását és megosztását a Facebook Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddbea29b-cdfb-4447-90a0-048df5b9401f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt viszont nem írták meg a háziorvosoknak az erről szóló levélben, hogy mennyit kéne dolgozniuk a hétvégén, mint ahogy azt sem, hogy ezért kapnak-e bármilyen plusz juttatást.","shortLead":"Azt viszont nem írták meg a háziorvosoknak az erről szóló levélben, hogy mennyit kéne dolgozniuk a hétvégén, mint ahogy...","id":"20210218_haziorvosok_tomeges_oltas_hetvege_level","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddbea29b-cdfb-4447-90a0-048df5b9401f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d316c2-0f4d-4612-9bd9-4a3ba66db12a","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_haziorvosok_tomeges_oltas_hetvege_level","timestamp":"2021. február. 18. 08:49","title":"Nyakunkon a tömeges oltás a fővárosi kormányhivatal szerint, hétvégi munkát kérnek a háziorvosoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte Vidnyánszky Attilának ugyanúgy nem adnak esélyt a szakmabeliek, mint annak idején, a kinevezésekor neki sem adtak. ","shortLead":"Szerinte Vidnyánszky Attilának ugyanúgy nem adnak esélyt a szakmabeliek, mint annak idején, a kinevezésekor neki sem...","id":"20210218_Nemcsak_Karoly_SZFE_ATV_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"418fe981-bb99-4978-86a2-bb753c3fe41a","keywords":null,"link":"/elet/20210218_Nemcsak_Karoly_SZFE_ATV_interju","timestamp":"2021. február. 18. 10:17","title":"Nemcsák Károly: Az SZFE-ügy a balliberális oldal részéről tudatosan előkészített dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány lépéseinek következményeit a Népszava egy meg nem nevezett jogvédő szervezet tanulmányára hivatkozva mutatja be.","shortLead":"A kormány lépéseinek következményeit a Népszava egy meg nem nevezett jogvédő szervezet tanulmányára hivatkozva mutatja...","id":"20210218_civiltorveny_kutatas_nepszava","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8072f5-f37d-450d-853f-1b933e2f067a","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_civiltorveny_kutatas_nepszava","timestamp":"2021. február. 18. 07:45","title":"A civileket vegzáló törvények még úgy is ártanak a civil szférának, ha elmarad a betartatásuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cdce1cf-93f7-4b90-a8f9-2e2780243176","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"elet","description":"Hóviharokkal tarkított hidegfront érte el hétfőn az Egyesült Államok déli részét, Texas szinte teljesen megbénult. Egy kint tanuló magyar egyetemista mesélte el, hogyan élik meg a váratlan helyzetet. ","shortLead":"Hóviharokkal tarkított hidegfront érte el hétfőn az Egyesült Államok déli részét, Texas szinte teljesen megbénult...","id":"20210217_USA_Texas_hovihar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cdce1cf-93f7-4b90-a8f9-2e2780243176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe76d802-0e43-4ab6-8cd6-ee27ab97a5db","keywords":null,"link":"/elet/20210217_USA_Texas_hovihar","timestamp":"2021. február. 17. 17:00","title":"Se tömegközlekedés, se áram – Texas fővárosából meséltek nekünk a hirtelen lecsapó hóvihar következményeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c85f7de-d1ab-4f5b-b170-01fb94dced76","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó merőben új külsővel és fejlett hibrid hajtással állítja hadrendbe népszerű kompakt szabadidő-autója harmadik kiadását.","shortLead":"A japán gyártó merőben új külsővel és fejlett hibrid hajtással állítja hadrendbe népszerű kompakt szabadidő-autója...","id":"20210218_megerkezett_a_teljesen_uj_nissan_qashqai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c85f7de-d1ab-4f5b-b170-01fb94dced76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d594d1-6add-42ab-9e8f-cd09d879a459","keywords":null,"link":"/cegauto/20210218_megerkezett_a_teljesen_uj_nissan_qashqai","timestamp":"2021. február. 18. 12:19","title":"Megérkezett a teljesen új Nissan Qashqai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]