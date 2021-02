Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az európai országokat kisegítő amerikai vakcinatámogatás közelebb hozhatná egymáshoz az Egyesült Államokat és az öreg földrészt, és kiegyensúlyozhatná az orosz és a kínai befolyást, írja az amerikai lap szerzője.","shortLead":"Az európai országokat kisegítő amerikai vakcinatámogatás közelebb hozhatná egymáshoz az Egyesült Államokat és az öreg...","id":"20210219_Washington_Post_Marshallsegelyt_a_jarvany_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2e6ff7-5a0a-4883-8027-95eaea6269d3","keywords":null,"link":"/360/20210219_Washington_Post_Marshallsegelyt_a_jarvany_ellen","timestamp":"2021. február. 19. 07:30","title":"Washington Post: Marshall-segélyt a járvány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff9cebe-474b-4425-a00e-1fbefbc90fc7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az utóbbi időben nem a demokráciák gyengültek meg, hanem a tekintélyelvűség erősödött meg, sőt támadásba ment át, és az elkövetkező évtizedek a kettő versengését ígérik. Így értékeli a helyzetet Yascha Mounk, a Johns Hopkins Egyetem német–amerikai politológia professzora a Foreign Affairsben megjelent elemzésében.

","shortLead":"Az utóbbi időben nem a demokráciák gyengültek meg, hanem a tekintélyelvűség erősödött meg, sőt támadásba ment át, és...","id":"20210218_Amerikai_professzor_Brusszel_csupan_felszivvel_probalja_megallitani_az_autokraciakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ff9cebe-474b-4425-a00e-1fbefbc90fc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b66ce7-d4f8-4b30-88c4-6fa401bc3b2c","keywords":null,"link":"/360/20210218_Amerikai_professzor_Brusszel_csupan_felszivvel_probalja_megallitani_az_autokraciakat","timestamp":"2021. február. 18. 07:22","title":"Amerikai professzor: Brüsszel csupán félszívvel próbálja megállítani az autokráciákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50174fbd-b008-488a-b7fd-5b482c44d9ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világszintű nehézségek miatt a visszaesés ellenére is erősnek tartja a tavalyi teljesítményét a vállalat.","shortLead":"A világszintű nehézségek miatt a visszaesés ellenére is erősnek tartja a tavalyi teljesítményét a vállalat.","id":"20210219_mol_eredmeny_gyorsjelentes_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50174fbd-b008-488a-b7fd-5b482c44d9ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c965310-1257-4f78-b961-07d6b51a5ea2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_mol_eredmeny_gyorsjelentes_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. február. 19. 07:10","title":"Jelentősen romlott a Mol eredménye, de így is meghaladta a kétmilliárd dollárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0924d83c-86a2-493e-8fd9-63b3ea489efd","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Bizottság Magyarország ellen, miután az az EU közös orvosi kannabisz álláspontja ellen szavazott az ENSZ illetékes testületében.","shortLead":"Kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Bizottság Magyarország ellen, miután az az EU közös orvosi kannabisz...","id":"20210218_Unios_eljaras_indult_hazank_ellen_gyogyaszati_kannabisz_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0924d83c-86a2-493e-8fd9-63b3ea489efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c5f76b-380a-4f7a-bb18-346137118cab","keywords":null,"link":"/eurologus/20210218_Unios_eljaras_indult_hazank_ellen_gyogyaszati_kannabisz_miatt","timestamp":"2021. február. 18. 14:55","title":"Uniós eljárás indult Magyarország ellen a gyógyászati kannabisz elutasítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45aa03fe-69cf-4f06-9a33-0628cdbf79fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klónozott feketelábú görény ugyanúgy viselkedik, mint a többi ilyen állat.","shortLead":"A klónozott feketelábú görény ugyanúgy viselkedik, mint a többi ilyen állat.","id":"20210219_tudosok_amerika_goreny_klon_klonozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45aa03fe-69cf-4f06-9a33-0628cdbf79fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98823b4-69f6-4d40-8c4e-d11350fc31e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_tudosok_amerika_goreny_klon_klonozas","timestamp":"2021. február. 19. 16:03","title":"Amerikai tudósok sikeresen klónozták egy veszélyeztetett faj egyik példányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6f19dc3-0ed7-447f-8af6-925047330ae0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat vezetője Facebookon kéri az emberek segítségét a szervezet túléléséhez. ","shortLead":"A Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat vezetője Facebookon kéri az emberek segítségét a szervezet túléléséhez. ","id":"20210219_kivereznek_a_kutyasmentok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6f19dc3-0ed7-447f-8af6-925047330ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d7ba62-c79c-4fcc-ae49-d228bbd62717","keywords":null,"link":"/elet/20210219_kivereznek_a_kutyasmentok","timestamp":"2021. február. 19. 16:33","title":"A járvány miatt elfogytak a forrásaik, most a kutyás mentők szorulnak megmentésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997c43ea-7c63-404e-9ca2-c4e8f715ebf3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az id Software legendás videojátéka, a Doom sokféle eszközön indítható. Egy lelkes youtuber most kartonpapírokkal keltette életre a máig népszerű szoftvert.","shortLead":"Az id Software legendás videojátéka, a Doom sokféle eszközön indítható. Egy lelkes youtuber most kartonpapírokkal...","id":"20210219_doom_2_kartondoboz_papir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=997c43ea-7c63-404e-9ca2-c4e8f715ebf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6bd6af-cdf9-4d2b-aa38-58c41f94b97d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_doom_2_kartondoboz_papir","timestamp":"2021. február. 19. 19:03","title":"Megcsinálták: a Doom II kartondobozokkal is játszható – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Levélben köszönte meg a sofőr, hogy időben figyelmeztették az életveszélyes mutatványra.","shortLead":"Levélben köszönte meg a sofőr, hogy időben figyelmeztették az életveszélyes mutatványra.","id":"20210219_A_mentok_igazitottak_utba_egy_autost_aki_a_forgalommal_szemben_autozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8446260e-a9f9-402e-b656-934e4d3afa33","keywords":null,"link":"/cegauto/20210219_A_mentok_igazitottak_utba_egy_autost_aki_a_forgalommal_szemben_autozott","timestamp":"2021. február. 19. 17:00","title":"Szirénával figyelmeztették a mentők a sofőrt, aki forgalommal szemben hajtott volna fel az autópályára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]