[{"available":true,"c_guid":"50174fbd-b008-488a-b7fd-5b482c44d9ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világszintű nehézségek miatt a visszaesés ellenére is erősnek tartja a tavalyi teljesítményét a vállalat.","shortLead":"A világszintű nehézségek miatt a visszaesés ellenére is erősnek tartja a tavalyi teljesítményét a vállalat.","id":"20210219_mol_eredmeny_gyorsjelentes_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50174fbd-b008-488a-b7fd-5b482c44d9ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c965310-1257-4f78-b961-07d6b51a5ea2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_mol_eredmeny_gyorsjelentes_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. február. 19. 07:10","title":"Jelentősen romlott a Mol eredménye, de így is meghaladta a kétmilliárd dollárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialisták Pest megyei szervezete perindítványt nyújtott be, amelyet befogadott a Fővárosi Törvényszék. Az ügy előzménye, hogy a Pest megyei szervezetet éppen a kongresszus előtt oszlatták fel.","shortLead":"A szocialisták Pest megyei szervezete perindítványt nyújtott be, amelyet befogadott a Fővárosi Törvényszék. Az ügy...","id":"20210219_mszp_kongresszus_perinditvany_kunhalmi_agnes_toth_bertalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4c58797-49ba-43d2-a56e-90b8fed607d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_mszp_kongresszus_perinditvany_kunhalmi_agnes_toth_bertalan","timestamp":"2021. február. 19. 09:36","title":"Elképzelhető, hogy meg kell ismételni az MSZP tisztújító kongresszusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megkérdezettek fele azt mondta, a saját otthonára költi a többletbevételt.","shortLead":"A megkérdezettek fele azt mondta, a saját otthonára költi a többletbevételt.","id":"20210218_airbnb_koronavirus_lakaskiadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3582c261-21a5-4f65-ae93-7385db96a496","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210218_airbnb_koronavirus_lakaskiadas","timestamp":"2021. február. 18. 18:05","title":"200 millió ütötte a markát azoknak a magyaroknak, akik a járvány kezdete óta Airbnb-znek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06069f8-f91d-46ae-a264-cc54da889f30","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amíg le nem zárulnak az egyeztetések, szünetelteti a munkálatokat a Mol a védettség alatt álló területen. ","shortLead":"Amíg le nem zárulnak az egyeztetések, szünetelteti a munkálatokat a Mol a védettség alatt álló területen. ","id":"20210219_Reagalt_a_Mol_az_orsegi_termeszetvedelmi_teruleten_torteno_kutfurasi_terveikkel_kapcsolatban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b06069f8-f91d-46ae-a264-cc54da889f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57328717-2065-4496-bce5-64abc0d4532b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_Reagalt_a_Mol_az_orsegi_termeszetvedelmi_teruleten_torteno_kutfurasi_terveikkel_kapcsolatban","timestamp":"2021. február. 19. 13:27","title":"Nem kőolaj-, hanem földgázkutat fúrna a Mol az Őrségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"437a70fd-025f-4fae-ba7b-bbd02abe84d8","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Immanuel Kantra is lehet hivatkozni vagy a Fülöp-szigeteki dengue-járványra is. Egy angol egyetemen külön csoport kutatja az oltás iránti bizalom – illetve bizalmatlanság – hátterét. Ez a bizalmi kérdés a WHO szerint nagyobb egészségügyi kockázat, mint az AIDS.","shortLead":"Immanuel Kantra is lehet hivatkozni vagy a Fülöp-szigeteki dengue-járványra is. Egy angol egyetemen külön csoport...","id":"20210220_Vaccine_Confidence_Heidi_Larson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=437a70fd-025f-4fae-ba7b-bbd02abe84d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121572d1-a831-482e-9bcd-16d643ac434f","keywords":null,"link":"/360/20210220_Vaccine_Confidence_Heidi_Larson","timestamp":"2021. február. 20. 16:00","title":"Bizonytalan oltásügyben? Tudósok vizsgálják, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8862a578-6231-4465-a974-2e6dcd6beff7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ma reggeli adatok is alátámasztják, hogy itt a harmadik hullám – mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában. ","shortLead":"A ma reggeli adatok is alátámasztják, hogy itt a harmadik hullám – mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli...","id":"20210219_Orban_kossuth","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8862a578-6231-4465-a974-2e6dcd6beff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf25cbe-6eff-471a-9e8b-92696906e5d0","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_Orban_kossuth","timestamp":"2021. február. 19. 07:32","title":"Orbán: 3093 új fertőzöttet találtak, veszélyes pillanatban vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77726490-4671-4570-8e87-267041d1faad","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az általánossá vált maszkhordás közel egy éve után úgy tűnik, az emberek alkalmazkodnak az ilyen kiegészítőkben történő beszélgetésekhez, az érthetőséget azonban a beszédstílus is befolyásolja – foglalták össze észrevételeiket amerikai szakemberek a Cognition című online folyóiratban. ","shortLead":"Az általánossá vált maszkhordás közel egy éve után úgy tűnik, az emberek alkalmazkodnak az ilyen kiegészítőkben történő...","id":"202107_maszkos_beszelgetesek_tisztan_erthetoen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77726490-4671-4570-8e87-267041d1faad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae535061-0c5c-409b-950d-997bfe93e2e5","keywords":null,"link":"/360/202107_maszkos_beszelgetesek_tisztan_erthetoen","timestamp":"2021. február. 19. 16:00","title":"Nehezebben érthető, ha maszkban beszélnek hozzánk, de van jó hír is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff1cee0-cac2-4359-85f0-30870b0ea4e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök egy órán belül elfogták és őrizetbe vették a feltételezett elkövetőt.\r

","shortLead":"A rendőrök egy órán belül elfogták és őrizetbe vették a feltételezett elkövetőt.\r

","id":"20210219_Gyujtogatas_bolt_raktar_Agard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ff1cee0-cac2-4359-85f0-30870b0ea4e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13bb83cf-cf3e-4091-bde8-3f7b941795a7","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_Gyujtogatas_bolt_raktar_Agard","timestamp":"2021. február. 19. 16:29","title":"Nem kapott hitelt, ezért felgyújtotta a boltos raktárát egy férfi Agárdon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]