[{"available":true,"c_guid":"a97df333-5f65-4dde-ab7b-ae1ba956d227","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katonaság figyelmeztetett, hogy akár éles lőszert is bevethetnek a tiltakozók ellen.","shortLead":"A katonaság figyelmeztetett, hogy akár éles lőszert is bevethetnek a tiltakozók ellen.","id":"20210222_Altalanos_sztrajk_kezdodott_Mianmarban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a97df333-5f65-4dde-ab7b-ae1ba956d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b45cd7-7038-48e8-a70b-6565f3d9a2a8","keywords":null,"link":"/vilag/20210222_Altalanos_sztrajk_kezdodott_Mianmarban","timestamp":"2021. február. 22. 06:44","title":"Általános sztrájk kezdődött Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0dbb921-d7bb-45ab-85c5-eb151c6dd63a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Zágráb közelében működő Rimac cég hiperautóinak technológiája jól passzolhat a Bugatti jövőbeni elképzeléseihez.","shortLead":"A Zágráb közelében működő Rimac cég hiperautóinak technológiája jól passzolhat a Bugatti jövőbeni elképzeléseihez.","id":"20210222_Egy_kis_horvat_ceg_lesz_a_Bugatti_uj_tulajdonosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0dbb921-d7bb-45ab-85c5-eb151c6dd63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e70ca3-376a-4e03-8fda-213d3e0b87cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_Egy_kis_horvat_ceg_lesz_a_Bugatti_uj_tulajdonosa","timestamp":"2021. február. 22. 09:40","title":"Egy kis horvát cég lesz a Bugatti új tulajdonosa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e89993-d506-48b5-86e6-5eac02377c89","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A ruházat évszázadok óta többféle jelentéssel bír a nők számára. Volt az elnyomás eszköze, felöltöztetve a nőket a társadalom által elvárt kép szerint. Ugyanakkor a ruhák lehetőséget adnak az önkifejezésre, hogy megmutassuk, kik vagyunk valójában. A világ legtöbb részén még most is egymás mellett jelenik meg ez a két szerep. Hogyan látják ezt a kérdéskört neves feministák?","shortLead":"A ruházat évszázadok óta többféle jelentéssel bír a nők számára. Volt az elnyomás eszköze, felöltöztetve a nőket...","id":"20210221_Miert_akarok_mindig_uj_ruhat_venni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61e89993-d506-48b5-86e6-5eac02377c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b3d1b2d-20e5-4d8d-8f09-89324e4717a6","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210221_Miert_akarok_mindig_uj_ruhat_venni","timestamp":"2021. február. 21. 19:24","title":"Miért akarok mindig új ruhát venni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyhatóságoknak gyakorlatilag semmi beleszólásuk nem lesz abba, hogy mi épül a területükön, ha megvalósul az, amiről kiszivárgott információk alapján ír a lap.","shortLead":"A helyhatóságoknak gyakorlatilag semmi beleszólásuk nem lesz abba, hogy mi épül a területükön, ha megvalósul az, amiről...","id":"20210223_onkormanyzati_jogkorok_kormany_telepulesszerkezeti_terv_telepulesrendezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133edeb0-fa31-4048-8c11-d8c2cf2f3e2e","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_onkormanyzati_jogkorok_kormany_telepulesszerkezeti_terv_telepulesrendezes","timestamp":"2021. február. 23. 18:31","title":"Népszava: A kormány elvenné az önkormányzatok beleszólását abba, hogy hol és mi épülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cd94d3-cb77-45ef-8616-8a4fa91a5802","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Roland Freudenstein szerint a patthelyzet nyomán a Fidesz megpróbálkozhat más európai pártcsalád tagjává válni, de nem látszik, hogy bármelyik is megfelelne neki. ","shortLead":"Roland Freudenstein szerint a patthelyzet nyomán a Fidesz megpróbálkozhat más európai pártcsalád tagjává válni, de nem...","id":"20210222_Roland_Freudenstein_fidesz_neppart_lapszemle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd94d3-cb77-45ef-8616-8a4fa91a5802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"317d4dce-8d1f-4157-8e05-728f32762e8f","keywords":null,"link":"/360/20210222_Roland_Freudenstein_fidesz_neppart_lapszemle","timestamp":"2021. február. 22. 07:30","title":"A Néppárt agytrösztjének igazgatója nem hiszi, hogy a Fidesz megváltozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megvárták, amíg rendben lezárul a hallgatók őszi féléve.","shortLead":"Megvárták, amíg rendben lezárul a hallgatók őszi féléve.","id":"20210222_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_oktatok_felmondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e352b1fa-ab1a-426b-ae32-138213a38dcb","keywords":null,"link":"/kultura/20210222_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_oktatok_felmondas","timestamp":"2021. február. 22. 10:20","title":"Több mint húsz oktató adta be a felmondását a Színház- és Filmművészeti Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e020612-a43b-488e-9d65-eae92b97a5bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teljes ellenzék nemmel szavazott, de a kétharmad eldöntötte a következő 90 nap sorsát. A szavazás után a képviselők döntöttek Simonka György mentelmi jogának felfüggesztéséről is. ","shortLead":"A teljes ellenzék nemmel szavazott, de a kétharmad eldöntötte a következő 90 nap sorsát. A szavazás után a képviselők...","id":"20210222_Ellenzek_nelkul_is_megszavaztak_a_veszhelyzet_meghosszabbitasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e020612-a43b-488e-9d65-eae92b97a5bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a297fa-c5c3-4062-9010-1606fd645884","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_Ellenzek_nelkul_is_megszavaztak_a_veszhelyzet_meghosszabbitasat","timestamp":"2021. február. 22. 16:24","title":"Ellenzék nélkül is megszavazták a veszélyhelyzet meghosszabbítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bad2d57-02e4-4d76-875e-d8b7f797826a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 5 méter körüli sportszedánok végsebessége megközelíti a 330 km/h-t.","shortLead":"Az 5 méter körüli sportszedánok végsebessége megközelíti a 330 km/h-t.","id":"20210222_magyarorszagon_a_legujabb_580_loeros_maseratik_ghibli_quattroporte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bad2d57-02e4-4d76-875e-d8b7f797826a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aba9f8a-15b1-4fa2-a889-57c71e8027a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_magyarorszagon_a_legujabb_580_loeros_maseratik_ghibli_quattroporte","timestamp":"2021. február. 22. 06:41","title":"Magyarországon a legújabb 580 lóerős Maseratik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]