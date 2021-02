Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cupertinói cég megelőzte az eddig listavezető Samsungot. A mutatványt úgy érték el, hogy rengeteg iPhone-t adtak el.","shortLead":"A cupertinói cég megelőzte az eddig listavezető Samsungot. A mutatványt úgy érték el, hogy rengeteg iPhone-t adtak el.","id":"20210224_apple_samsung_gartner_mobilgyartok_iphone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b9ff28-6297-4201-8d9a-83cab6707b64","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_apple_samsung_gartner_mobilgyartok_iphone","timestamp":"2021. február. 24. 10:33","title":"Évek után újra az Apple a piacvezető mobilgyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412f2c45-f1c1-453f-b018-fdf1244d12e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes végleg ott akarja hagyni az Egyesült Államokat.","shortLead":"Az énekes végleg ott akarja hagyni az Egyesült Államokat.","id":"20210223_Stevie_Wonder_Ghanaba_emigral","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=412f2c45-f1c1-453f-b018-fdf1244d12e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc844469-bbb0-447b-8ebb-8d6712ed3f46","keywords":null,"link":"/elet/20210223_Stevie_Wonder_Ghanaba_emigral","timestamp":"2021. február. 23. 13:39","title":"Stevie Wonder Ghánába emigrál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92bf5de1-d3d9-4c98-b0ac-7243a41c2711","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Vasárnap és kedden is több tucat delfintetemet találtak a Bazaruto-sziget nyugati partvidékén. Haláluk okát csak találgatják, a viharos időjárásra is gyanakodnak.","shortLead":"Vasárnap és kedden is több tucat delfintetemet találtak a Bazaruto-sziget nyugati partvidékén. Haláluk okát csak...","id":"20210224_delfinpusztulas_mozambik_madagaszkar_bazaruto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92bf5de1-d3d9-4c98-b0ac-7243a41c2711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212bdcd4-ab1e-459e-ae5f-ce613d8c88c0","keywords":null,"link":"/zhvg/20210224_delfinpusztulas_mozambik_madagaszkar_bazaruto","timestamp":"2021. február. 24. 15:29","title":"Száz delfin lelte halálát egy mozambiki sziget partján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Feleannyi vakcinát szállíthat az AstraZeneca az EU-nak, Tiger Woods súlyos balesetet szenvedett. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Feleannyi vakcinát szállíthat az AstraZeneca az EU-nak, Tiger Woods súlyos balesetet szenvedett. A hvg360 reggeli...","id":"20210224_Radar360_A_haziorvosoknal_a_kinai_vakcina_beindult_a_szallasfoglalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f076d7a-3d7c-459b-bc14-012f1b48d85f","keywords":null,"link":"/360/20210224_Radar360_A_haziorvosoknal_a_kinai_vakcina_beindult_a_szallasfoglalas","timestamp":"2021. február. 24. 07:48","title":"Radar360: A háziorvosoknál a kínai vakcina, beindult a szállásfoglalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5364c988-6512-4594-b358-7e4cbcf53dfe","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Egyik napról a másikra vonták vissza a balatoni kikötők üzemeltetésére kiírt, busás haszonnal kecsegtető pályázatot. Így lezárulhat az a több mint fél éve tartó folyamat, amelyben a kormány egyeztetések nélkül játszott volna ki egy újabb üzletet.","shortLead":"Egyik napról a másikra vonták vissza a balatoni kikötők üzemeltetésére kiírt, busás haszonnal kecsegtető pályázatot...","id":"202107__balatoni_kikotok__furcsa_palyazat__homalyban_hagyva__zavaros_vizeken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5364c988-6512-4594-b358-7e4cbcf53dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1fca797-43e9-4305-8a9a-9611e23e9b15","keywords":null,"link":"/360/202107__balatoni_kikotok__furcsa_palyazat__homalyban_hagyva__zavaros_vizeken","timestamp":"2021. február. 23. 13:00","title":"Nagy volt a kormányzati elán és a titkolózás, de mégsem szervezik ki a kikötőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da097223-8cf1-416f-9fef-efea5b3684f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A görög kormány ezzel próbálja menteni az idei turistaszezont.","shortLead":"A görög kormány ezzel próbálja menteni az idei turistaszezont.","id":"20210223_gorogorszag_vakcina_igazolvany_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da097223-8cf1-416f-9fef-efea5b3684f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be4a71b-de5b-4ff5-9ce0-6069c1814e8e","keywords":null,"link":"/vilag/20210223_gorogorszag_vakcina_igazolvany_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. február. 23. 11:31","title":"Vakcinaigazolványt vezetett be Görögország, elsőként az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d300c0-81ca-4844-a327-f76b67da085f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A természettudós szerint ez vár ránk, ha a természet világa nem képes többé kiszolgálni a legalapvetőbb szükségleteinket.","shortLead":"A természettudós szerint ez vár ránk, ha a természet világa nem képes többé kiszolgálni a legalapvetőbb...","id":"20210224_David_Attenborough_a_civilizacio_szetesesere_figyelmeztet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80d300c0-81ca-4844-a327-f76b67da085f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325881e4-2f37-489f-93be-e7344adc2bcf","keywords":null,"link":"/elet/20210224_David_Attenborough_a_civilizacio_szetesesere_figyelmeztet","timestamp":"2021. február. 24. 08:59","title":"David Attenborough a civilizáció szétesésére figyelmeztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94fe738f-1a3a-4bd1-b2b5-69b208ce93b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egészségügyi Tudományos Tanács szakemberei szerint akkor jön el a korlátozások könnyítésének az ideje, ha magasabb lesz a beoltottak száma.","shortLead":"Az Egészségügyi Tudományos Tanács szakemberei szerint akkor jön el a korlátozások könnyítésének az ideje, ha magasabb...","id":"20210223_orban_viktor_koronavirus_jarvany_tanacskozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94fe738f-1a3a-4bd1-b2b5-69b208ce93b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3d7328-c5d5-453e-83bf-43d299dd5779","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_orban_viktor_koronavirus_jarvany_tanacskozas","timestamp":"2021. február. 23. 17:57","title":"Orbán: A járványügyi szakértők szerint még nincs itt a nyitás ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]