[{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Miközben a cseh vakcina-diplomácia második sikerét jelenti be Andrej Babis, Szlovákia is tárgyalásokba kezdett, hogy az EU-n belülről kölcsönözhessen koronavírus elleni oltóanyagot.","shortLead":"Miközben a cseh vakcina-diplomácia második sikerét jelenti be Andrej Babis, Szlovákia is tárgyalásokba kezdett...","id":"20210225_pfizer_vakcina_csehorszag_franciaorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fad773c-16c3-4659-b3f9-051e04fab014","keywords":null,"link":"/vilag/20210225_pfizer_vakcina_csehorszag_franciaorszag","timestamp":"2021. február. 25. 17:36","title":"Csehország 100 ezer adag Pfizer-vakcinát kapott Franciaországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai cég oltóanyaga egydózisú, és nem kell hűtve tárolni vagy szállítani.","shortLead":"Az amerikai cég oltóanyaga egydózisú, és nem kell hűtve tárolni vagy szállítani.","id":"20210224_JohnsonJohnson_vakcina_Egyesult_Allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf1328de-e53f-497a-b8a2-e13c74b042da","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_JohnsonJohnson_vakcina_Egyesult_Allamok","timestamp":"2021. február. 24. 15:51","title":"A Johnson&Johnson vakcináját is engedélyezhetik az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház szerint rémhírkeltés nyilvánosságra hozni a dolgozók tiltakozó levelét.","shortLead":"A kórház szerint rémhírkeltés nyilvánosságra hozni a dolgozók tiltakozó levelét.","id":"20210224_nyiregyhazi_korhaz_szerzodes_sebeszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59765a73-53e5-4ff9-8fb2-7c473df1b607","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_nyiregyhazi_korhaz_szerzodes_sebeszet","timestamp":"2021. február. 24. 13:53","title":"Megegyezett a nyíregyházi kórház a sebészekkel az új szerződésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d18f92-2a7e-411c-9b46-f44f3857cc3b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Klasszikus hollywoodi sztori, ami a GMC kamionnal történt, úgy tűnik, most is happy enddel a végén. ","shortLead":"Klasszikus hollywoodi sztori, ami a GMC kamionnal történt, úgy tűnik, most is happy enddel a végén. ","id":"20210224_Elhagyatva_egy_sivatagi_farmont_lett_meg_a_Knight_Rider_KITT_teherautoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50d18f92-2a7e-411c-9b46-f44f3857cc3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e09024dd-a626-4810-bfce-fca0566bad3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210224_Elhagyatva_egy_sivatagi_farmont_lett_meg_a_Knight_Rider_KITT_teherautoja","timestamp":"2021. február. 24. 17:45","title":"Elhagyatva, egy sivatagi farmon találták meg a Knight Rider KITT teherautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e0c91f-24a0-4bda-9d50-7f8a052777cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó népszerű kompakt terepjárója kétüléses változatban kerül újra forgalomba.","shortLead":"A japán gyártó népszerű kompakt terepjárója kétüléses változatban kerül újra forgalomba.","id":"20210225_visszatert_magyarorszagra_a_suzuki_jimny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24e0c91f-24a0-4bda-9d50-7f8a052777cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e844b2f2-9ff9-4b2d-822d-0db28f9b5747","keywords":null,"link":"/cegauto/20210225_visszatert_magyarorszagra_a_suzuki_jimny","timestamp":"2021. február. 25. 06:41","title":"Visszatért Magyarországra a Suzuki Jimny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két másik ügyben is hasonlóképp döntöttek.","shortLead":"Két másik ügyben is hasonlóképp döntöttek.","id":"20210224_kiemelten_fontos_kozerdek_magyar_kormany_motogp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd6ec01d-863d-4fd1-b631-013047ea866a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210224_kiemelten_fontos_kozerdek_magyar_kormany_motogp","timestamp":"2021. február. 24. 07:55","title":"Kiemelten fontos közérdeknek minősítette a kormány a MotoGP rendezési jogának megszerzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62e47b09-1048-4802-95d8-6ff79dba7912","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A kezdetektől Orbán Viktor illiberális forgatókönyvéből dolgozik Varsóban Jaroslaw Kaczynski, aki Lengyelország tényleges irányítójaként most a független médiát vette célba, és felvásároltatta a vidéki lapokat.","shortLead":"A kezdetektől Orbán Viktor illiberális forgatókönyvéből dolgozik Varsóban Jaroslaw Kaczynski, aki Lengyelország...","id":"202108__lengyel_mediahaboru__koalicios_viszaly__videki_sajto_lenyulasa__a_pelda_ragados","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62e47b09-1048-4802-95d8-6ff79dba7912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4d639a-0603-440a-8096-76a5350672a5","keywords":null,"link":"/360/202108__lengyel_mediahaboru__koalicios_viszaly__videki_sajto_lenyulasa__a_pelda_ragados","timestamp":"2021. február. 25. 17:00","title":"Orbánt másolja a lengyel kormány, amikor nekiesik a médiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c50eeca-e624-40ac-967f-a237778a70e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig mindig visszapattantunk erről a szintről, most nem sikerült.","shortLead":"Eddig mindig visszapattantunk erről a szintről, most nem sikerült.","id":"20210225_Eddig_birta_360_fole_kerult_a_forint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c50eeca-e624-40ac-967f-a237778a70e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aecab44-a7d0-4425-92bc-e0490ae721ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_Eddig_birta_360_fole_kerult_a_forint","timestamp":"2021. február. 25. 11:05","title":"Eddig bírta, 360 fölé került a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]