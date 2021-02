Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A herceg reagál a fertőzésére kapott kezelésre, jól érzi magát, de még néhány napig kórházban marad.","shortLead":"A herceg reagál a fertőzésére kapott kezelésre, jól érzi magát, de még néhány napig kórházban marad.","id":"20210223_fulop_herceg_korhaz_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b221ec0b-c8db-4f3e-a84c-9955fa4a74f7","keywords":null,"link":"/elet/20210223_fulop_herceg_korhaz_fertozes","timestamp":"2021. február. 23. 20:13","title":"Elárulták, hogy miért került kórházba Fülöp herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019c05f3-5bef-4eba-b6db-70f6b0799505","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Ez az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"Ez az e heti HVG ajánlója.","id":"202108_szent_koronavirustan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=019c05f3-5bef-4eba-b6db-70f6b0799505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843f38b8-d9dc-42cb-8be5-a7a6e150083a","keywords":null,"link":"/itthon/202108_szent_koronavirustan","timestamp":"2021. február. 25. 09:45","title":"Gergely Márton: Szent koronavírustan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Akár tízmillió adagra is bejelenthettük volna az igényünket, ehhez képest 1,7 millió adag oltóanyagot rendelt a magyar kormány a Modernától. Pedig a túlrendelésnek nincs kockázata.","shortLead":"Akár tízmillió adagra is bejelenthettük volna az igényünket, ehhez képest 1,7 millió adag oltóanyagot rendelt a magyar...","id":"20210225_Erthetetlenul_keveset_rendel_a_kormany_a_Moderna_vakcinabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8134164c-b896-4acf-ac86-e83123b35b3c","keywords":null,"link":"/eurologus/20210225_Erthetetlenul_keveset_rendel_a_kormany_a_Moderna_vakcinabol","timestamp":"2021. február. 25. 14:25","title":"Érthetetlenül keveset rendel a kormány a Moderna vakcinából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ef6754-e5c6-4ee4-b776-4a76ff68843a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Mindenképpen nagy pillanat lesz viszontlátni a maranellói csapatot 1973 után először. ","shortLead":"Mindenképpen nagy pillanat lesz viszontlátni a maranellói csapatot 1973 után először. ","id":"20210225_50_ev_utan_visszater_a_Ferrari_a_Le_Mansi_24_orasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49ef6754-e5c6-4ee4-b776-4a76ff68843a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fad7ce8b-8926-4a5a-8f8c-a326a1353c3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210225_50_ev_utan_visszater_a_Ferrari_a_Le_Mansi_24_orasra","timestamp":"2021. február. 25. 07:28","title":"50 év után visszatér a Ferrari a Le Mans-i 24 órásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40422203-39ea-4797-9a8c-6ec13498f4f3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Kádár-korszak egy tespedt időszak volt, de fiatalon optimista voltam, hogy csak az elméletet kellene jól alkalmazni – meséli egy egykori úttörő. Kiderül, hogyan lett valakiből ifivezető, de az is, milyen szerepek voltak a Hóvirág őrsben. A Hóvirág őrs naplója, második rész. ","shortLead":"A Kádár-korszak egy tespedt időszak volt, de fiatalon optimista voltam, hogy csak az elméletet kellene jól alkalmazni –...","id":"20210223_Doku360_A_Hovirag_ors_naploja_masodik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40422203-39ea-4797-9a8c-6ec13498f4f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7592262-a078-4a73-b883-69665a2dedae","keywords":null,"link":"/360/20210223_Doku360_A_Hovirag_ors_naploja_masodik_resz","timestamp":"2021. február. 23. 19:00","title":"Doku360: Az vonzott gyerekként az úttörővasútban, hogy ott felnőtt lehettem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24fb7a43-9b9d-488a-98b0-962be5d9719e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megint kiderült, jó Magyarországon nemzetközi nagyvállalatnak lenni. ","shortLead":"Megint kiderült, jó Magyarországon nemzetközi nagyvállalatnak lenni. ","id":"20210225_multik_nemet_cegek_kormany_gazdasagi_akcioprogram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24fb7a43-9b9d-488a-98b0-962be5d9719e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb074d1-f028-45a3-a086-52da34187cf3","keywords":null,"link":"/kkv/20210225_multik_nemet_cegek_kormany_gazdasagi_akcioprogram","timestamp":"2021. február. 25. 14:50","title":"Leginkább a multik és német cégek örülhettek a kormány gazdasági akcióprogramjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezet szerdán 14 órától 24 órás munkabeszüntetést hirdetett.","shortLead":"A szakszervezet szerdán 14 órától 24 órás munkabeszüntetést hirdetett.","id":"20210224_sztrajk_continental_mako","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88c5e374-2889-45e9-9537-6317d79f4f16","keywords":null,"link":"/kkv/20210224_sztrajk_continental_mako","timestamp":"2021. február. 24. 13:35","title":"Újra sztrájkolni fognak a Continental makói dolgozói, de most már 24 órán át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af34c70f-6f1f-4e10-8219-0c9335de26be","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A járvány miatt ugyan a nagy lagzik egy része elmaradt 2020-ban, ám az esküvők megszaporodtak. És bár a tavalyi házasságkötések száma egészen kimagasló, a koronavírus-válság nem tett jót a termékenységnek. ","shortLead":"A járvány miatt ugyan a nagy lagzik egy része elmaradt 2020-ban, ám az esküvők megszaporodtak. És bár a tavalyi...","id":"20210224_A_jarvany_dacara_a_nyolcvanas_evek_ota_nem_kotottek_annyi_hazassagot_mint_tavaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af34c70f-6f1f-4e10-8219-0c9335de26be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa92c28-c4e0-4bf4-a6e4-9c8f5986f1a1","keywords":null,"link":"/elet/20210224_A_jarvany_dacara_a_nyolcvanas_evek_ota_nem_kotottek_annyi_hazassagot_mint_tavaly","timestamp":"2021. február. 24. 12:26","title":"A nyolcvanas évek óta nem kötöttek annyi házasságot, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]