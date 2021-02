Csaknem 1,3 milliárd forintot adott összesen tucatnyi önkormányzatnak a kormány egy friss határozatával. Köztük két budapesti kerületé is megtalálható, amelyek – hogy, hogy nem – fideszes vezetésűek. Pedig a fővárosban a 2019-es választás óta nem is olyan könnyű ilyeneket találni, összesen tulajdonképpen csak négy olyan városrész van, ahol nemcsak a polgármester kormánypárti, de a képviselőtestület többsége is.

Ezúttal a XII. kerület kapott 225 millió forintot fejlesztésekre és kiegészítő munkákra, és az V. kerület mintegy 91 milliót idősügyi kommunikációs programra – vette észre a Telex. A többi, most kedvezményezett önkormányzat jellemzően kisebb településeken működik.

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége nemrég egyeztetett a Gulyás Gergely vezette Miniszterelnökséggel a települések kisegítéséről, beszámolójuk szerint minden eredmény nélkül. Hasonlóan nyilatkozott a minap Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere is: