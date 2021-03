Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"361363ad-41a8-4ab3-a070-3226cf16db8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210228_mars_perseverance_fotok_venusz_nasa_astrazeneca_nemetorszag_pram_napelem_klubradio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=361363ad-41a8-4ab3-a070-3226cf16db8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6f603b-79e0-48ff-9367-91cceb2fa8fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210228_mars_perseverance_fotok_venusz_nasa_astrazeneca_nemetorszag_pram_napelem_klubradio","timestamp":"2021. február. 28. 12:00","title":"Ez történt: Lenyűgöző fotókat kaptunk a Marsról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A korlátozások ellen tüntettek vasárnap Budapesten, megvannak az előválasztás részletei, meglepetések a Golden Globe-on. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A korlátozások ellen tüntettek vasárnap Budapesten, megvannak az előválasztás részletei, meglepetések a Golden...","id":"20210301_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16751ed0-b06b-4525-b7ea-436aeb8cd348","keywords":null,"link":"/360/20210301_Radar360","timestamp":"2021. március. 01. 08:00","title":"Radar360: Orbán kilépéssel fenyeget, Trump folytatással ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d252dc-9f2a-4920-8a1e-31ab383a1452","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vanessa Kirby nem nyert végül a Pieces of a Womanben nyújtott alakításáért.","shortLead":"Vanessa Kirby nem nyert végül a Pieces of a Womanben nyújtott alakításáért.","id":"20210301_Chadwick_Boseman_Borat_es_a_nok_menetelese__ez_volt_az_idei_Golden_Globe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25d252dc-9f2a-4920-8a1e-31ab383a1452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4ef12d-09d2-4873-ac98-1aaf507d43ef","keywords":null,"link":"/kultura/20210301_Chadwick_Boseman_Borat_es_a_nok_menetelese__ez_volt_az_idei_Golden_Globe","timestamp":"2021. március. 01. 05:58","title":"Chadwick Boseman, Borat és a nők menetelése – ez volt az idei Golden Globe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"362,51 forint egy euró.","shortLead":"362,51 forint egy euró.","id":"20210301_euro_meg_mindig_362_felett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b958e0ac-01f6-4f65-9175-ce5104e0d164","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210301_euro_meg_mindig_362_felett","timestamp":"2021. március. 01. 07:52","title":"Tartja magát a 362 forint feletti árfolyamon az euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23166a47-e4d9-4e5e-9411-305ea198bf91","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész, rendező is reagált a nemrég megjelent, örökbefogadással kapcsolatos kormányrendeletre.","shortLead":"A színész, rendező is reagált a nemrég megjelent, örökbefogadással kapcsolatos kormányrendeletre.","id":"20210228_Alfoldi_Robert_az_uj_kormanyrendeletrol_acsaladazcsalad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23166a47-e4d9-4e5e-9411-305ea198bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf781d4-1b59-471f-b0b5-3b0a191ee8f1","keywords":null,"link":"/kultura/20210228_Alfoldi_Robert_az_uj_kormanyrendeletrol_acsaladazcsalad","timestamp":"2021. február. 28. 15:05","title":"Alföldi Róbert az új kormányrendeletről: Tényleg, ez egy keresztény kormány! Most már igazán látszik!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af7755e-c3dd-4f22-b92e-283ea756b20a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hadházy ismét külső helyszínen tartott Korrupcióinfót, a tavalyira Simonka György is beugrott Orosházán. Most senki nem zavarta a politikust, aki jelképesen átadta a milliárdos szellemberuházásokat, amelyek a képviselő szerint el sem kezdődtek még. Egy termelői piacot is átadott a politikus, amelyre 75 milliót nyert a falu. A csongrádi Kübekházán 2 millió forintból építettek egyet.","shortLead":"Hadházy ismét külső helyszínen tartott Korrupcióinfót, a tavalyira Simonka György is beugrott Orosházán. Most senki nem...","id":"20210301_Hadhazy_Akos_Korrupcioinfoja_Simonka_Gyorgy_falujaba_koltozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4af7755e-c3dd-4f22-b92e-283ea756b20a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e699ff-fce7-459b-888f-265fc8769973","keywords":null,"link":"/kkv/20210301_Hadhazy_Akos_Korrupcioinfoja_Simonka_Gyorgy_falujaba_koltozott","timestamp":"2021. március. 01. 16:16","title":"Durván megnő a termelői piacok ára, ha uniós pénzt adnak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Leginkább a nagyobb ruházati üzletek, a kisebb élelmiszerboltok, valamint a nagy bevásárló központok látogatottsága esett vissza.","shortLead":"Leginkább a nagyobb ruházati üzletek, a kisebb élelmiszerboltok, valamint a nagy bevásárló központok látogatottsága...","id":"20210228_vasarloi_szokasok_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f726c1-2611-4155-a72e-88d192330775","keywords":null,"link":"/kkv/20210228_vasarloi_szokasok_koronavirus","timestamp":"2021. február. 28. 08:51","title":"Így változtatta meg a vásárlói szokásainkat a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a7db66-0224-43b4-a5fe-fb2d519bee63","c_author":"Bedő Iván","category":"itthon","description":"Van, amit el lehet hallgatni, de nem érdemes.","shortLead":"Van, amit el lehet hallgatni, de nem érdemes.","id":"20210227_Mit_jelent_ha_az_MTI_nem_jelenti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3a7db66-0224-43b4-a5fe-fb2d519bee63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bacf4afb-c1ac-43fd-ae02-5c09e1de5d0e","keywords":null,"link":"/itthon/20210227_Mit_jelent_ha_az_MTI_nem_jelenti","timestamp":"2021. február. 27. 20:00","title":"Mit jelent, ha az MTI nem jelenti, avagy Kovács Zoltán és a beteg demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]