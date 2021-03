Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5e446b7-04bb-4c0b-8a0d-ee7353b5bbeb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mind a Samsunggal, mind az LG-vel kapcsolatban van az Apple az iPhone-ok kijelzőinek kapcsán. A legutóbbi értesülések arra utalnak, hogy az egyik összehajtható, kagylós iPhone-modell fejlesztése során viszont kizárólag az LG-re támaszkodna.","shortLead":"Mind a Samsunggal, mind az LG-vel kapcsolatban van az Apple az iPhone-ok kijelzőinek kapcsán. A legutóbbi értesülések...","id":"20210228_apple_lg_osszehajthato_iphone_tervezese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5e446b7-04bb-4c0b-8a0d-ee7353b5bbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dec3cd8-01c0-458e-86fd-a739ac229fc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210228_apple_lg_osszehajthato_iphone_tervezese","timestamp":"2021. február. 28. 16:03","title":"Az LG-nek is köszönhetjük, ha lesz olcsó összehajtható iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen kétmillió darab oltóanyagot vásárolt Magyarország Oroszországtól.","shortLead":"Összesen kétmillió darab oltóanyagot vásárolt Magyarország Oroszországtól.","id":"20210228_Szijjarto_Rovidesen_elindul_az_eddigi_legnagyobb_orosz_oltoanyagszallitmany_Budapestre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42e98695-29ca-47ed-9d54-889f7bd9a420","keywords":null,"link":"/tudomany/20210228_Szijjarto_Rovidesen_elindul_az_eddigi_legnagyobb_orosz_oltoanyagszallitmany_Budapestre","timestamp":"2021. február. 28. 17:50","title":"Szijjártó: Rövidesen elindul az eddigi legnagyobb orosz oltóanyag-szállítmány Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b992f0-050d-4cfc-ade3-ec9a794b7ee7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Meredeken emelkedik az új koronavírus-fertőzöttek száma és ezzel párhuzamosan nőni fog a kórházba kerülők, sőt az intenzív osztályokon kezeltek száma is - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa. Közben csökken a súlyos betegek átlagéletkora.","shortLead":"Meredeken emelkedik az új koronavírus-fertőzöttek száma és ezzel párhuzamosan nőni fog a kórházba kerülők, sőt...","id":"20210227_Szlavik_minel_tobb_embernek_kellene_megkapnia_legalabb_az_elso_oltast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64b992f0-050d-4cfc-ade3-ec9a794b7ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f847bbe0-5a45-4b66-b204-c16a17a8adb9","keywords":null,"link":"/elet/20210227_Szlavik_minel_tobb_embernek_kellene_megkapnia_legalabb_az_elso_oltast","timestamp":"2021. február. 27. 17:47","title":"Szlávik: Egyre több 40-50 éves ember kerül kórházba a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653ad258-918b-4dbe-891f-ac1bfb0e0a2f","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Arra kerestük a választ, hogy a Xiaomi smarthome megoldása egy a hétköznapi gyakorlatban hasznos rendszer, vagy esetleg inkább csak a kütyürajongók szórakoztatására való. Jövünk a gyakorlati tapasztalatokkal.","shortLead":"Arra kerestük a választ, hogy a Xiaomi smarthome megoldása egy a hétköznapi gyakorlatban hasznos rendszer, vagy esetleg...","id":"20210227_xiaomi_okosotthon_rendszer_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=653ad258-918b-4dbe-891f-ac1bfb0e0a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f7f33d8-5170-4373-8f48-da1bf5d74e37","keywords":null,"link":"/tudomany/20210227_xiaomi_okosotthon_rendszer_teszt_velemeny","timestamp":"2021. február. 27. 17:00","title":"Mitől és mennyire lehet ma okos egy otthon? Kipróbáltuk a Xiaomi rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Korrupciós alkut kötött egy bíróval Franciaország exelnöke, akit emiatt most a bíróság hároméves börtönbüntetésre ítélt, melyből egyet le is kellene ülnie. Nicolas Sarkozy természetesen fellebbez.","shortLead":"Korrupciós alkut kötött egy bíróval Franciaország exelnöke, akit emiatt most a bíróság hároméves börtönbüntetésre...","id":"20210301_Korrupcios_ugy_miatt_bortonbuntetesre_iteltek_Nicolas_Sarkozyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508df2ff-e017-4ecf-8bc0-160010087dfa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210301_Korrupcios_ugy_miatt_bortonbuntetesre_iteltek_Nicolas_Sarkozyt","timestamp":"2021. március. 01. 15:10","title":"Korrupciós ügy miatt börtönbüntetésre ítélték Nicolas Sarkozyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26cd0cf7-24e7-4756-af1d-1ab6b7cedb98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Karcsú és kecses notebookjai mellett egy egészen más formavilágú számítógép is készülhet az Apple műhelyében. Mintha kereszteznék a Mac minit és a G4 Cube-ot.","shortLead":"Karcsú és kecses notebookjai mellett egy egészen más formavilágú számítógép is készülhet az Apple műhelyében. Mintha...","id":"20210301_kocka_alaku_apple_mac_pro_mini_keszulhet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26cd0cf7-24e7-4756-af1d-1ab6b7cedb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb90633-f7e2-4ed1-b991-adcf44b98ef9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_kocka_alaku_apple_mac_pro_mini_keszulhet","timestamp":"2021. március. 01. 12:03","title":"Újra kocka alakú számítógépet készít az Apple?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74bb4ca-60d7-4137-a3be-c1c8e7d69845","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombaton megjelent rendelettel módosított a kormány. ","shortLead":"A szombaton megjelent rendelettel módosított a kormány. ","id":"20210228_Megsem_lesz_benne_az_oltas_tipusa_a_vedettseget_igazolo_okmanyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b74bb4ca-60d7-4137-a3be-c1c8e7d69845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24ad5da-138d-44d0-aabf-10e5f729856a","keywords":null,"link":"/itthon/20210228_Megsem_lesz_benne_az_oltas_tipusa_a_vedettseget_igazolo_okmanyban","timestamp":"2021. február. 28. 14:07","title":"Mégsem lesz benne az oltás típusa a védettséget igazoló okmányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy francia törvénynek köszönhetik a vásárlók, hogy vége az amerikai cég mismásolásának.","shortLead":"Egy francia törvénynek köszönhetik a vásárlók, hogy vége az amerikai cég mismásolásának.","id":"20210228_Kozolnie_kell_az_Applenek_mennyire_lehet_javitani_az_eszkozeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8061d3-67b9-4a3f-b82e-9c2bcbb68b19","keywords":null,"link":"/tudomany/20210228_Kozolnie_kell_az_Applenek_mennyire_lehet_javitani_az_eszkozeit","timestamp":"2021. február. 28. 14:38","title":"Közölnie kell az Apple-nek, mennyire lehet javítani az eszközeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]