Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"efd2f466-38a5-4805-9df5-1e5b31a9d824","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrök intézkedtek a tüntetőkkel szemben.","shortLead":"A rendőrök intézkedtek a tüntetőkkel szemben.","id":"20210228_tuntetes_godeny_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efd2f466-38a5-4805-9df5-1e5b31a9d824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d40d8034-427d-4ec5-ab42-6925610aae81","keywords":null,"link":"/elet/20210228_tuntetes_godeny_koronavirus","timestamp":"2021. február. 28. 12:58","title":"Maszk nélkül tüntettek Gődényék a Hősök terén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd919545-6cf2-4ad9-bb92-faf46ca0329a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Exodus kiberbiztonsági cég szakemberei szerint érdemes óvatosnak lenni a LastPass-szal, mert az alkalmazásban lévő nyomkövetők biztonsági kockázatot jelenthetnek.","shortLead":"A német Exodus kiberbiztonsági cég szakemberei szerint érdemes óvatosnak lenni a LastPass-szal, mert az alkalmazásban...","id":"20210301_nyomkoveto_lastpass_jelszo_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd919545-6cf2-4ad9-bb92-faf46ca0329a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9411ecd9-dc19-40d8-ab40-e4b4d3bf44ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_nyomkoveto_lastpass_jelszo_android","timestamp":"2021. március. 01. 10:33","title":"Hét nyomkövető van az egyik legjobb androidos jelszókezelőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcc9593-1e76-4150-a5f6-56060a7e9281","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai cég vezérigazgatója szerint hamarosan használhatják majd a 3-17 éves korosztálynál is az oltóanyagot.","shortLead":"A kínai cég vezérigazgatója szerint hamarosan használhatják majd a 3-17 éves korosztálynál is az oltóanyagot.","id":"20210228_sinopharm_vakcina_oltas_gyerekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfcc9593-1e76-4150-a5f6-56060a7e9281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060448be-09bb-44da-af29-c41c3d7bd18e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210228_sinopharm_vakcina_oltas_gyerekek","timestamp":"2021. február. 28. 09:17","title":"A Sinopharm szerint gyerekeknek is adható a vakcinájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2518b7ab-47f4-413e-9f27-d560c9dbb99f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre azt sem tudni, hogy lehet-e fesztivált szervezni nyáron, és hogy beoltják-e addigra a bulizni vágyókat.","shortLead":"Egyelőre azt sem tudni, hogy lehet-e fesztivált szervezni nyáron, és hogy beoltják-e addigra a bulizni vágyókat.","id":"20210301_Balaton_Sound_oltasi_igazolvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2518b7ab-47f4-413e-9f27-d560c9dbb99f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79dc785-2f5d-47db-a012-a7a7a3e60376","keywords":null,"link":"/elet/20210301_Balaton_Sound_oltasi_igazolvany","timestamp":"2021. március. 01. 17:23","title":"Zamárdi oltási igazolványhoz kötné a részvételt a Balaton Soundon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országban szinte mindenhol emelkedik a vírus örökítőanyagának mennyisége a szennyvízben.\r

","shortLead":"Az országban szinte mindenhol emelkedik a vírus örökítőanyagának mennyisége a szennyvízben.\r

","id":"20210301_szennyviz_koronavirus_jarvany_harmadik_hullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7f6b4e-2517-48d5-8303-72444328cb37","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_szennyviz_koronavirus_jarvany_harmadik_hullam","timestamp":"2021. március. 01. 15:38","title":"A járvány újabb belobbanására figyelmeztetnek a szennyvízminták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Parti Nagy Lajosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: riasztás, alagút, #acsaladazcsalad, aranyemberek, végjáték.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210228_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be9f54c-d801-4854-b1bd-d6dc45671a91","keywords":null,"link":"/360/20210228_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2021. február. 28. 19:25","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos indulatok, okok és eredők közt bolyong","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9d3978-02df-4154-bf80-48fc68cc4adc","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A német pénzintézet nem csak tőlünk vonul ki, összesen 15 országban alakítja át vagy szünteti meg a tevékenységét.","shortLead":"A német pénzintézet nem csak tőlünk vonul ki, összesen 15 országban alakítja át vagy szünteti meg a tevékenységét.","id":"20210301_commerzbank_kivonul_magyarorszagrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad9d3978-02df-4154-bf80-48fc68cc4adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7fd5326-2abb-475b-b027-88662ea2d1f5","keywords":null,"link":"/kkv/20210301_commerzbank_kivonul_magyarorszagrol","timestamp":"2021. március. 01. 19:17","title":"Távozik a Commerzbank Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal több idő fog eltelni két oltás között. A cél, hogy az első védőoltást minél több embernek adják be, mert az is ad már egy alapvédettséget.","shortLead":"Sokkal több idő fog eltelni két oltás között. A cél, hogy az első védőoltást minél több embernek adják be, mert az is...","id":"20210228_oltasi_terv_muller_cecilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4638b719-9a87-44f9-8a0d-398ae82cf2a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210228_oltasi_terv_muller_cecilia","timestamp":"2021. február. 28. 14:54","title":"Változik az oltási terv, később adják a második Pfizert és AstraZenecát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]