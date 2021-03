Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

A Semmelweis Egyetem rektora, Merkely Béla a magyar kormány Facebookjára feltett videóban kért mindenkit arra, nagyon szigorúan tartsa be a jelenlegi szabályokat, és oltassa be magát. Merkely szerint lassan korlátozó intézkedésekre lesz szükség, ha nem tudjuk kordában tartani a számokat, de ez rajtunk is múlik.

Merkely éppen ezért arra kért mindenkit, tartsa be a jelenleg előírt szabályokat, és akkor megúszhatjuk a további bezárást.

Most semmi esélyét nem látom annak, hogy nyissunk. Az egyetlen lehetősége az úgynevezett lépcsőzetes nyitásnak, hogy azok kapjanak nagyobb mozgási lehetőséget, akik már be vannak oltva, illetve akik hat hónapon belül estek át valamilyen koronavírus-fertőzésen”

– mondta Merkely.

Az orvos szerint ez a lehetőség azért is jó, mert újra beindulhat valamiféle társadalmi mobilitás, és azokat is oltásra ösztökéli, akik még nem döntöttek. Az oltást azért is fontosnak tartja, mert “ahogy látjuk, a koronavírus semmit nem veszített az erejéből".